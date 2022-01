Arsenal Femmes 2 – 1 Brighton Femmes

Arsenal a prolongé son avance WSL à quatre points après qu’un retour inspiré de Beth Mead les ait vus battre Brighton 2-1 à Meadow Park.

Les Gunners, qui avaient perdu et fait match nul lors de leurs deux matchs précédents, risquaient de laisser l’initiative à Chelsea, deuxième, alors que leurs visiteurs hors de forme, qui n’avaient pas marqué depuis plus de 460 minutes, étaient hochés de la tête par Emma. Koivisto sur coup franc à la 15e minute.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Cela aurait ouvert la porte aux Blues pour prendre la tête au sommet de la WSL loin des Gunners, qui semblaient manquer de confiance et largement dépourvus d’idées avant la mi-temps.

Une performance méconnaissable en deuxième mi-temps a été récompensée 10 minutes après la pause alors que le coup franc de Mead a été poussé à la maison par Vivianne Miedema pour un premier but depuis le 12 décembre, élevant le niveau des fournisseurs avec Karen Carney au sommet du classement des passes décisives WSL de tous les temps. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Cinq minutes plus tard, un autre moment de magie Mead d’un coup de pied arrêté a vu les Gunners devant alors que son coup franc de curling dans le coin le plus éloigné laissait Megan Walsh impuissante.

Miedema a menacé d’ajouter à l’avantage des hôtes, mais finalement les hôtes ont été soulagés d’entendre le coup de sifflet final – et de prendre quatre points d’avance en tête de la WSL.

Beth Mead d’Arsenal admet qu’ils étaient « une équipe différente » en seconde période, après avoir riposté après un but pour battre Brighton 2-1 en WSL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Si Arsenal n’avait pas amélioré son jeu après une performance rencontrée par des moqueries au coup de sifflet à la mi-temps, ils auraient bien pu se retrouver du mauvais côté d’une défaite pour la deuxième fois en trois matchs.

Mais leur résurgence après un intervalle d’introspection était aussi impressionnante que leur performance avait été épouvantable jusque-là.

Mead a ouvert la voie, s’approchant de l’égalité avant de remporter le coup franc à partir duquel son centre a été renvoyé par Miedema.

Une autre excellente course à travers Victoria Williams lui a ensuite valu une seconde – qu’elle a expédiée de manière experte pour sceller la victoire.

Les hôtes se sont améliorés d’arrière en avant et ressemblaient à l’Arsenal qui a commencé la saison avec un tel fracas pendant les 45 secondes, mais il avait besoin de Mead pour que leur attaque tire vraiment – et fasse l’histoire pour elle-même dans le processus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Jonas Eidevall a estimé que la victoire était une autre étape sur l’échelle d’une résurgence d’Arsenal depuis leur terrible défaite à Birmingham, même s’il s’agissait de leur première victoire en trois tentatives depuis lors.

« Il est important de voir comment nous avons commencé contre Birmingham, nous avons construit depuis », a-t-il déclaré. Sports du ciel. « Même perdre contre Man Utd en Coupe Conti, City était une autre étape, c’était une autre étape. Nous avons quelque chose de bien à venir.

« C’est un moment difficile d’être mené 1-0, et il est si important de concentrer toutes les énergies sur des choses que nous pouvons contrôler et sur lesquelles nous pouvons nous concentrer.

« La mi-temps était agréable, mais l’exécution était encore meilleure de la part des joueurs après la mi-temps. C’était un grand moment pour nous, ces moments sont difficiles et il s’agit de la façon dont vous réagissez. Cette fois, nous avons gagné, mais en dehors de la résultat, mais même nos performances lorsque le résultat est contre nous sont impressionnantes. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Alors que la patronne de Brighton, Hope Powell, était très satisfaite du travail de ses joueurs, elle a estimé que Brighton – maintenant sans victoire en six matchs dans la WSL – n’avait pas de chance de ne pas voir le vainqueur des Gunners exclu pour une faute antérieure.

Elle a dit Sports aériens : « C’était comme si nous n’avions pas le vertige ce soir. Parfois, vous êtes désespéré, mais c’est vraiment malheureux ce soir que certaines des décisions que nous pensions que nous aurions dû prendre ce soir – et l’une d’entre elles a fini par être un but pour eux.

« Je pense que nous pouvons prendre un peu de courage ce soir. Les deux derniers matchs, nous avons bien joué contre deux équipes de haut niveau, donc je suis vraiment content. Si nous regardons les résultats, nous n’avons pas si bien fait, mais au cours de la deux derniers matchs, j’ai été fier et satisfait de la progression que nous réalisons. »

Jess Creighton de Sky Sports à Meadow Park :

« Il y avait de la pression sur les Gunners et ils savaient qu’ils ne pouvaient pas se permettre de déraper s’ils voulaient gagner la ligue.

« Le positionnement de Viv Miedema s’est beaucoup amélioré en seconde période, jouant plus au centre et plus en avant plutôt que de tomber pour récupérer le ballon.