Arsenal Femmes 0 – 1 Lyon Femmes

Arsenal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions malgré sa défaite 1-0 contre Lyon lors d’une nuit douce-amère qui a également vu Vivianne Miedema s’étirer en larmes.

Le but contre son camp de Frida Maanum juste avant la mi-temps a suffi à donner la victoire à l’octuple vainqueur lyonnais mais c’est la blessure de Miedema qui préoccupera le plus Arsenal, leader du groupe C, qui n’avait qu’à éviter une défaite de quatre buts pour se qualifier. .

La meilleure buteuse de tous les temps de la WSL a été prise en charge par le personnel médical pendant plusieurs minutes dans les arrêts de jeu à la fin de la première mi-temps avant d’être enlevée avec sa jambe complètement attachée.

“Elle était en grande détresse”, a déclaré Rachel Corsie, qui surveillait Sky Sports Nouvelles, a dit. “Ça a l’air d’être mauvais.”

Eidevall “très préoccupé” par sa blessure

Miedema, 26 ans, avait marqué lors de ses quatre derniers matches consécutifs avant jeudi, après être récemment revenue d’un congé pour “se reposer et se ressourcer”.

Arsenal est déjà privé de l’attaquante anglaise Beth Mead après que la finaliste du Ballon d’Or s’est rompue le ligament croisé antérieur.

S’exprimant immédiatement après le match, l’entraîneur-chef Jonas Eidevall a déclaré qu’il “ne savait pas” à quel point la blessure était grave.

“Je n’ai aucune mise à jour, mais pour le moment, cela prend beaucoup de mes pensées”, a-t-il ajouté. “Je suis très inquiet à ce sujet, mais nous devions rester concentrés sur le match.

“Après le match, nous sommes inquiets mais [at half-time] nous sommes super professionnels, nous ne laissons rien détourner notre attention de ce que nous faisons.”

Soirée décevante malgré la qualification

Lyon avait bien commencé avec Delphine Cascarino qui cherchait à étirer la ligne de fond à domicile, mais Arsenal s’est rapproché d’un corner à la 24e minute lorsque Lotte Wubben-Moy a pris la tête.

Les Gunners ont de nouveau pressé vers la fin de la première mi-temps alors que le centre de Katie McCabe vers le poteau arrière était tout simplement trop loin devant Caitlin Foord.

Image:

Les joueurs lyonnais célèbrent le but contre son camp de Frida Maanum d’Arsenal





Lyon a pris les devants dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsqu’un coup franc profond dans la surface de réparation d’Arsenal a été hoché de la tête à travers la surface de réparation par Cascarino et Maanum a détourné le ballon dans le filet pour un but contre son camp.

Les choses ont empiré pour Arsenal avant la pause lorsque Miedema a subi ce qui semblait être une grave blessure au genou après avoir atterri maladroitement alors qu’elle tentait de récupérer un ballon perdu.

Image:

Miedema était en larmes lorsqu’elle a été emmenée





La défenseuse brésilienne Rafaelle Souza a remplacé Miedema en seconde période, la capitaine anglaise Leah Williamson se hissant au milieu de terrain.

Arsenal a pris un départ positif lorsque McCabe est entré dans le côté droit de la surface de réparation et a tiré dans un entraînement bas et incliné que la gardienne lyonnaise Christiane Endler a tenu à son poteau proche.

À l’autre bout, la remplaçante lyonnaise Eugénie Le Sommer a tiré un cutback de Cascarino directement sur la gardienne d’Arsenal Manuela Zinsberger.

C’est un coup de grâce ! Arsenal, vainqueur en 2007, dispute son 15e quart de finale de Ligue des champions.

Les Gunners ont continué à faire pression pour égaliser mais n’ont pas pu ouvrir une ligne défensive lyonnaise déterminée.

Dans la dernière minute, Lina Hurtig a vu son tir dégagé sur la ligne après un corner, la gardienne lyonnaise Endler effectuant ensuite un arrêt important à son premier poteau suite à l’effort de suivi de Stina Blackstenius.

Et après?

Arsenal se qualifiera comme vainqueur du groupe C s’il évite la défaite contre Zurich la semaine prochaine et que la Juventus bat Lyon ou fait match nul. Si Lyon bat la Juventus, Arsenal devra également s’imposer face à Zurich pour se qualifier comme vainqueur de groupe.