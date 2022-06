Arsenal fait une troisième offre alors que le deuxième transfert risque d’être détourné par des rivaux de Premier League

Arsenal a fait une troisième offre pour le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez alors qu’il cherche à éviter de perdre un deuxième transfert vers un rival de Premier League cet été.

Les Gunners pensaient qu’ils avaient conclu un accord pour l’ailier de Leeds United Raphinha, seulement pour que Chelsea se précipite à la onzième heure et surenchérisse sur ses rivaux londoniens, le Brésilien devant maintenant passer à l’ouest plutôt qu’au nord, Londres en les jours à venir.

Et les mauvaises nouvelles pourraient encore s’aggraver pour Mikel Arteta et Edu Gaspar, Manchester United étant désormais considéré comme désireux de rivaliser avec le défenseur argentin Martinez, qu’Arsenal pousse actuellement à signer cet été.

Les médias anglais rapportent que les Red Devils pourraient passer à Martinez suite aux signatures du duo néerlandais Frenkie de Jong et Tyrell Malacia

Selon le Times, “Manchester United semble prêt à finaliser la signature de Tyrell Malacia de Feyenoord et se tournera ensuite vers le défenseur de l’Ajax Lisandro Martínez”.

“United a demandé à l’Ajax de les tenir au courant de la situation avec Martínez alors qu’ils discutent du montant à offrir au défenseur gaucher”, ajoutent-ils.

Arsenal présente sa troisième candidature

C’est peut-être pour cette raison que, selon des sources argentines, Arsenal a augmenté son offre pour inclure 40 millions d’euros de frais garantis plus 5 millions d’euros supplémentaires de bonus potentiels, ce à quoi l’Ajax n’a pas encore répondu.

Du côté des joueurs, s’il est heureux à l’Ajax, il souhaite passer en Premier League si cela devenait une possibilité.

🚨Manchester United est très intéressé par Lisandro Martínez, pero aún no hizo oferta oficial.

*️⃣Arsenal a amélioré sa proposition à 40 millions d’euros + 5 en bonus, mais l’Ajax n’a pas répondu.

*️⃣El 🇦🇷 está de vacaciones : es feliz en 🇳🇱 pero lo seduce ir a grandes de la Premier. pic.twitter.com/SRTDu3Lns4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) 29 juin 2022

