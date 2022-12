Arsenal fait une offre pour Mykhaylo Mudryk mais le Shakhtar Donetsk veut 85 millions de livres sterling

Arsenal a fait une offre formelle au Shakhtar Donetsk pour l’ailier Mykhaylo Mudryk, qui est leur principale cible dans la prochaine fenêtre de transfert, bien que leur offre soit considérée comme bien en deçà du prix demandé par le club ukrainien. Mudryk, un attaquant ultra-rapide qui aura 22 ans le mois prochain, a été une cible à long terme pour les dirigeants de la Premier League et a également suscité un intérêt considérable ailleurs. Brentford était prêt à faire de lui la signature du record du club cet été, mais le Shakhtar, des négociateurs notoirement coriaces, n’a pas été ému par l’intérêt des Bees. Arsenal n’a pas participé à l’appel d’offres, mais le Guardian comprend qu’ils ont maintenant déménagé en vue de sécuriser l’international ukrainien en janvier. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Le Shakhtar n’envisagera que des frais élevés pour Mudryk, dont le stock a augmenté rapidement au cours de l’automne avec une série de performances impressionnantes en Ligue des champions. Mudryk a marqué trois fois en six matches de phase de groupes et en a ajouté sept lors de la saison ukrainienne de haut vol, qui est actuellement en pause hivernale. Ils aimeraient recevoir jusqu’à 85 millions de livres sterling pour un joueur classé parmi les meilleurs espoirs offensifs du monde, mais il est peu probable qu’Arsenal atteigne ce niveau.

L’espoir dans le nord de Londres sera qu’un accord puisse finalement être structuré d’une manière qui plaise au Shakhtar. Mudryk lui-même n’a pas caché le fait qu’il envisagerait une décision et a publiquement remis en question l’évaluation du Shakhtar le mois dernier.