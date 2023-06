Arsenal fait une offre de 30 millions de livres sterling pour Jurrien Timber de l’Ajax – sources

Arsenal travaille sur un accord pour signer le défenseur de l’Ajax Jurrien Bois mais pourrait faire face à la concurrence du Bayern Munich pour sa signature, ont déclaré des sources à ESPN.

Le club du nord de Londres a fait une offre d’ouverture d’environ 30 millions de livres sterling (38,3 millions de dollars), mais cette offre devrait être rejetée car l’Ajax valorise le joueur de 22 ans à plus de 50 millions de livres sterling (63,9 millions de dollars).

Arsenal est optimiste quant à la conclusion d’un accord pour Timber, mais le Bayern suit la situation et il reste à voir s’il entrera en lice avec une offre formelle.

Mikel Arteta veut renforcer ses options de défenseur central après que l’équipe ait connu des difficultés la saison dernière à la suite d’une blessure au dos de William Saliba.

Jurrien Timber a fait 34 apparitions pour l’Ajax en Eredivisie la saison dernière. Pieter van der Woude/Agence BSR/Getty Images

Arsenal était en tête de la Premier League lorsque Saliba s’est blessé le 16 mars, mais n’a remporté que cinq de ses 11 derniers matchs en son absence pour terminer deuxième derrière Manchester City.

Tout en essayant de progresser avec un accord pour Timber, Arsenal prépare également des offres améliorées pour le milieu de terrain de West Ham Declan Rice et l’attaquant de Chelsea Kai Havertz.

Arsenal avait une offre d’une valeur de 80 millions de livres sterling (102,2 millions de dollars) plus 10 millions de livres sterling (12,7 millions de dollars) de modules complémentaires rejetés par le club de l’est de Londres la semaine dernière et devrait revenir avec une deuxième offre plus proche du prix demandé par West Ham, qui serait au moins 100 millions de livres sterling (127,8 millions de dollars).

Chelsea se prépare également à une offre révisée pour Havertz. Arsenal s’est jusqu’à présent montré réticent à respecter l’évaluation de l’attaquant de 70 millions de livres sterling (89,4 millions de dollars) de Chelsea, mais devrait faire une deuxième offre améliorée pour le joueur de 24 ans.

ESPN a rapporté lundi que Chelsea était sous pression pour réduire ses exigences après avoir été informé que Havertz n’avait pas l’intention de signer un nouveau contrat.

On pense que Havertz et Rice souhaitent tous deux rejoindre Arsenal avec des conditions personnelles qui ne devraient pas être un problème.