Arsenal fait une deuxième offre de 40 millions d’euros pour Lisandro Martinez alors que l’intérêt monte

Arsenal a lancé une deuxième offre d’environ 40 millions d’euros pour le défenseur de l’Ajax Lisandro Martinez, bien qu’elle devrait être rejetée, la partie néerlandaise étant censée tenir pour un montant plus proche de 50 millions d’euros si les Gunners voulaient débarquer leur homme cet été.

On pense que Mikel Arteta a fait de Martinez sa principale cible défensive, avec l’Argentin, surnommé “The Butcher”, capable de couvrir à l’arrière central gauche, à l’arrière gauche et au milieu de terrain défensif, ajoutant une couverture bien nécessaire pour les blessés. Kieran Tierney et Thomas Partey.

Et, selon le point de vente néerlandais Telegraaf, Arsenal est revenu avec une deuxième offre de 40 millions d’euros pour Martinez après avoir rejeté un premier accord de 30 millions d’euros la semaine dernière.

On pense également que Manchester United s’intéresse au défenseur, aux côtés de son coéquipier Jurrien Timber, et pourrait encore saboter tout accord que les Gunners ont prévu.

Cependant, 40 millions d’euros ne suffiront probablement pas, les médias néerlandais affirmant que l’Ajax tient bon pour un montant plus proche de 50 millions d’euros.

L’équipe d’Amsterdam ne subit aucune pression pour vendre, ayant déjà récupéré plus de 50 millions d’euros cet été grâce aux ventes de Sébastien Haller et Ryan Gravenberch au Borussia Dortmund et au Bayern Munich respectivement.

Quel avenir pour Arsenal ?

Arsenal a déjà annoncé trois nouveaux ajouts cet été et devrait annoncer un accord pour Gabriel Jesus de Manchester City dans les prochains jours.

Pendant ce temps, ils restent attachés à l’ailier de Leeds United Raphinha malgré les informations contraires, et ils ont également été liés à un déménagement pour le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans cet été.

Au total, ils pourraient donc ajouter sept joueurs à leur équipe pour des dépenses importantes dans leur quête d’un retour au football en Ligue des champions.

