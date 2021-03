La bataille pour l’âme d’Arsenal continue. C’est une montre exaltante et exaspérante dans une égale mesure, une équipe si étonnamment déterminée à rappeler à chacun le meilleur et le pire d’eux-mêmes à chaque fois qu’ils se rendent sur le terrain.

Quel est le véritable Arsenal? Celui qui a été si insipide pendant une demi-heure, acceptant volontiers un déficit de 3-0 alors que West Ham prenait l’initiative? Ou celui qui a répondu avec une résilience remarquable, orchestré par l’excellent Martin Odegaard pour sauver un point avec un match nul 3-3 grâce à une superbe riposte?

Cette incohérence d’application a finalement coûté à Arsene Wenger et Unai Emery leur position de boss des Gunners.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Sous Wenger, l’accusation était qu’Arsenal était trop confortable. Sous Emery, on aurait dit qu’ils s’en fichaient. Mikel Arteta a cherché à s’attaquer à cette culture corrosive en exigeant toujours plus de professionnalisme, un sentiment renforcé par la décision de laisser tomber le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang pour le derby du nord de Londres le week-end dernier après s’être rendu en retard sur le terrain d’entraînement le jour du match. .

Il aurait pu réprimander tous les 11 pour être arrivés tard ici. Ce fut une aussi mauvaise ouverture de 30 minutes qu’Arsenal a produit depuis des années. Les exploits de la Ligue Europa de jeudi soir doivent être pris en compte, en particulier dans le contexte d’un emploi du temps condensé, mais l’absence de l’éthique de travail la plus élémentaire a été un abandon stupéfiant de la responsabilité d’une équipe sportive professionnelle.

2 Liés

Les Hammers ont commencé brillamment, mais ils n’avaient pas besoin d’être plus que concentrés et déterminés pour prendre de l’avance. Jesse Lingard a continué son beau record personnel contre Arsenal en marquant son septième but en huit matchs contre les Gunners, tirant à la maison une superbe volée juste à l’intérieur de la surface.

Lingard continue de paraître revigoré et a marqué son rappel de l’Angleterre avec le septième engagement depuis son arrivée à West Ham, prêté par Manchester United en janvier. Aucun autre joueur de Premier League n’en a plus au cours de cette période.

À peine 98 secondes se sont écoulées avant de remonter 2-0. Arsenal s’est complètement éteint après avoir concédé un coup franc — Granit Xhaka était l’un des nombreux joueurs à ne même pas faire face au jeu lorsque Lingard a nourri Jarrod Bowen qui a frappé un tir au but peu convaincant. Bernd Leno a été battu beaucoup trop facilement à son premier poteau, douloureusement lent à réagir. Lorsque Tomas Soucek a lancé la tête de Michail Antonio pour mettre West Ham 3-0 après 32 minutes, Arteta pouvait être vu sur la ligne de touche renfrogné d’incrédulité.

Pour tous les discours sur les normes hors champ contribuant à informer la conduite sur le terrain, c’est précisément le genre de sortilège qu’Arsenal doit simplement éliminer complètement s’il veut un jour progresser sous Arteta.

« C’est ma responsabilité parce qu’avant, nous ne pouvions pas jouer à ce niveau, mais maintenant nous le pouvons », a déclaré Arteta par la suite. « Donc nous ne pouvons pas aller d’ici à là. Nous devons être tout le temps ici [high].

« C’est là qu’il se dirige et nous devons arrêter de donner quoi que ce soit aux adversaires parce que le dernier coup qu’ils ont eu quand ils ont frappé le poteau est une remise en jeu, nous leur donnons le ballon et ils sont à travers. C’est trop simple.

« Et pour le reste, je suis incroyablement fier de l’équipe. C’est ce qui me tient éveillé, parce que cela s’est produit trop souvent trop souvent. Et à ce niveau, vous ne pouvez pas faire cela parce que les adversaires sont si bons, et les marges sont pas si grand. Ensuite, le plus positif est le niveau que nous avons joué par la suite bien sûr. «

Pierre-Emerick Aubameyang continue de paraître mal en point pour Arsenal. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Il y avait de la consternation dans certains milieux sur les réseaux sociaux de l’équipe sélectionnée par Arteta, notamment avec Calum Chambers commençant à l’arrière droit et Aubameyang poussé vers la droite mais il ne s’agissait pas de tactique, il s’agissait simplement d’une volonté de base de gagner.

Et ce qui a suivi fait des 30 premières minutes encore plus une trahison. Soucek a dévié le tir à la 38e minute d’Alexandre Lacazette dans son propre filet et tout à coup Arsenal a pris vie.

Ils se sont considérablement améliorés après la pause, Odegaard trouvant des poches d’espace et délivrant des passes intelligentes et bien chronométrées pour percer l’arrière-garde de West Ham. Chambers était en fait superbe sur la droite, créant trois occasions et fouettant huit centres, dont l’un a forcé un but contre son camp à Craig Dawson juste après l’heure.

Antonio a raté une excellente occasion de mettre le jeu au lit lorsque Said Benrahma a percé un centre dans une zone dangereuse, frappant le poteau à deux mètres alors que le jeu devenait frénétiquement étiré. Mais Arsenal a égalisé lorsque le remplaçant Nicolas Pepe a croisé Lacazette pour rentrer chez lui, célébrant avec Aubameyang qui avait été enlevé quelques instants auparavant.

«Je ne suis pas inquiet pour la culture parce que nous sommes arrivés si loin dans ce domaine et j’ai vu tant de choses positives pour être cohérentes avec ce que je dis; Aujourd’hui, c’était encore une de celles-ci parce que j’ai vu auparavant des réactions complètement différentes, avec les uns les autres en équipe, la croyance l’énergie.

« Je ne suis pas inquiet pour ça. Je suis inquiet pour les niveaux que nous pouvons montrer dans un match et c’est là que je pense que nous sommes encore loin des meilleures équipes. »

L’égalisation de Lacazette masquera sans aucun doute la décision de retirer Aubameyang alors qu’Arsenal avait perdu 3-2, mais cela dit tout sur le jeu de l’attaquant gabonais en ce moment qu’il a été retiré dans de telles circonstances. Aubameyang a réussi 22 touches et seulement quatre sprints dans la première mi-temps et a eu la pire précision de passe dans la moitié adverse (62,5%) de tout débutant de champ de l’une ou l’autre équipe.

Pour la deuxième fois cette semaine, Aubameyang a donné le mauvais exemple aux autres. Pourtant, il est toujours le meilleur buteur du club et capable de le mélanger avec les meilleurs. Il en va de même pour Arsenal, qui continue de montrer des signes de développement pour devenir une équipe plus cohésive – et bien entraînée – dans leurs meilleurs moments.

Nous ne sommes tout simplement pas encore vraiment près de savoir à quelle fréquence nous le verrons.