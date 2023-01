Arsenal fait preuve de bravoure et de sang-froid – ils passent des tests qu’ils ont souvent échoués

Qu’est-ce qui a été le plus impressionnant à Arsenal en 2022 ? Ils surmontent les obstacles qui les ont traditionnellement conduits à trébucher.

La victoire 4-2 sur Brighton & Hove Albion le soir du Nouvel An en était un exemple, n’ayant remporté qu’une seule fois lors de leurs cinq précédents voyages au stade Amex – un succès 1-0 en décembre 2020. Ils avaient un bilan tout aussi médiocre à Selhurst Park – où ils n’avaient pas réussi à gagner depuis 2013 – mais a donné le ton pour cette saison avec une victoire 2-0 contre Crystal Palace le jour de l’ouverture.

Dans le grand schéma des choses, ces améliorations peuvent ne pas sembler aussi importantes que de battre Liverpool pour la première fois en championnat depuis deux ans. Mais ils ont tout autant de poids.

Auparavant contre Crystal Palace à l’extérieur, Arsenal a rétréci sous l’intensité sur le terrain et l’atmosphère hors du terrain à Selhurst Park. Contre Brighton, ils ont souvent eu du mal à les affronter à des moments de haute pression au cours d’une saison ou face à une adversité inattendue dans un match.

Cette année, il y a eu plus de maturité et de personnalité dans ces rencontres, et cela s’est ressenti tout au long du match de samedi.

Bravoure

À la veille du match, Mikel Arteta a fait l’éloge du capitaine Martin Odegaard, en disant: “Il définit les jeux, il a un type de présence différent sur le terrain.” Alors que certains peuvent indiquer qu’il a déjà plus d’implications dans les buts (12) que la saison dernière (11) comme mesure de cela, il a montré que les matchs déterminants vont au-delà de cela dans la première minute du match.

Les départs rapides d’Arsenal cette année ont souvent été signifiés par un jeu de combinaison rapide au milieu de terrain pour donner le ton. Samedi, c’est Odegaard qui a traversé le milieu de terrain de Brighton et dans leur surface qui a fait cela. Sa passe a été mal placée mais Arsenal avait tous ses joueurs de champ dans la moitié de terrain de Brighton, a repris possession et au moment où le tir de Gabriel Martinelli a été dévié vers Bukayo Saka pour marquer, ils avaient cinq joueurs dans la surface.

Sentir quand attaquer vraiment un match a été l’une des plus grandes améliorations d’Arsenal ce trimestre – en particulier à quel point ils se lancent tôt dans les mi-temps pour tuer. Non seulement le premier but de Saka (66 secondes) était le premier but à l’extérieur marqué par Arsenal en Premier League depuis mai 2013 (Theo Walcott après 20 secondes à QPR), mais c’était aussi la première fois qu’ils marquaient dans les deux premières minutes des deux. mi-temps en un seul match de Premier League depuis décembre 2013 (contre Hull City).

Le fait que ce soient des thèmes de la saison plutôt que des coups de chance donne un poids supplémentaire à Arsenal clôturant l’année avec sept points d’avance en tête de la ligue.

Calme

En plus de devenir plus impitoyable, le sang-froid d’Arsenal dans les moments tendus les a aidés à se démarquer.

Battre Brighton était loin d’être facile. L’équipe de Roberto De Zerbi a mis la pression sur Arsenal après avoir pris du retard et a rendu le match frénétique vers la fin des deux mi-temps. À certains moments, le match est devenu si bout à bout que les deux équipes ont eu du mal à se faire une idée réelle du ballon. Cela était plus évident à la fin de la première mi-temps lorsque Billy Gilmour et Thomas Partey ont été avertis à moins d’une minute l’un de l’autre pour des défis tardifs.

Lorsque le rythme des matchs a atteint ce niveau auparavant, Arsenal a eu du mal. C’est en partie pour cette raison qu’ils ont raté la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière, n’ayant pas réussi à faire face à l’intensité de Newcastle United et de Tottenham Hotspur en mai.

S’exprimant après cette défaite à Newcastle, Arteta a déclaré: «Cela peut être beaucoup de facteurs et c’est la façon dont nous gérons les moments où nous perdons ce contrôle et nous sommes capables de réinitialiser et d’amener le jeu dans la direction que nous voulons et de trouver différentes façons de le faire.

« C’est à cause de ça. Il ne s’agit pas de diriger l’équipe, il s’agit de comprendre certaines situations du jeu – de ne pas continuer à mettre le jeu dans cette ambiance, je dirais. Nous y travaillons toujours. »

Il y a eu un moment dans cette étape frénétique contre Brighton où Arsenal aurait pu continuer à mener le match dans cette direction.

Oleksandr Zinchenko s’est avancé pour intercepter une passe lâche de Brighton et l’a mise directement sur le chemin de Martinelli. Le joueur de 21 ans a d’abord fait un sprint sur son homme, mais Arteta a crié et fait signe de se calmer depuis la ligne de touche. Plutôt que de prendre l’adversaire, Martinelli a recyclé la possession et Arsenal a travaillé le ballon d’arrière en avant à travers les lignes pour gagner un corner. Ce corner a conduit Odegaard à doubler son avance.

“Il s’agit simplement de comprendre ce dont l’équipe a besoin à chaque instant.” Arteta a dit par la suite.

« Quel est l’état émotionnel du jeu et que faut-il faire ? Ils comprennent cela de mieux en mieux et ils circulent librement en ce moment. Vous pouvez voir cette compréhension. Il y a un bon timing entre eux et ils marquent des buts, ce qui est vraiment important pour l’équipe.

Un sang-froid similaire était présent défensivement en première mi-temps avec William Saliba et Gabriel. Le vacillement du premier lors des deux derniers matches (concéder un penalty contre West Ham et faire une erreur pour le deuxième but de Brighton) devra cependant être aplani rapidement.

Chance

Il faudra aussi qu’il y ait un élément de chance dans ces matchs. Plutôt que de regarder le but refusé de Kaoru Mitoma (hors-jeu de quelques centimètres), les presque moments de Brighton sont une meilleure représentation de la chance d’Arsenal.

Maintes et maintes fois, l’équipe locale a su se créer des opportunités en attaquant le flanc gauche d’Arsenal. Tariq Lamptey est entré derrière pour centrer, tout comme Solly March et les seules choses qui ont empêché Brighton de profiter de ces situations étaient de mauvaises connexions aux tirs et le manque de chiffres dans la surface. Brighton était une bonne valeur pour les chances qu’ils ont créées, mais Arsenal trouve un moyen de traverser ces moments de pression est encourageant.

Pendant une grande partie de cette saison, l’équipe d’Arteta a fait sa propre chance. Ils se sont améliorés dans suffisamment de zones du terrain pour vraiment dominer les équipes dans la grande majorité des matches et cela en a fait une véritable menace.

Bien que le tournant de l’année soit arrivé, il reste encore 22 matchs à jouer. Arsenal ne va pas s’emballer. “ML’excitation vient du fait d’entrer dans le vestiaire lorsque les joueurs parlent de ce qu’ils auraient dû mieux faire aujourd’hui », a déclaré Arteta par la suite.

Même ainsi, ils ont construit une plate-forme incroyablement solide à partir de laquelle se diriger vers 2023. Juste la cinquième équipe de l’histoire de l’élite anglaise à récolter jusqu’à 43 points lors des 16 premiers matchs d’une saison, ils doivent continuer cet élan dans la nouvelle année, et Newcastle fournira un autre grand test de leurs références en seulement deux jours.

