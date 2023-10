Arsenal fait face à une rude concurrence pour le transfert de la star de la Premier League, d’une valeur de 24 millions de livres sterling: rapport

Arsenal est lié à un swoop en 2024 pour l’ailier des Wolves Pedro Neto, mais ils pourraient se retrouver dans une bataille intense pour sa signature.

Neto serait également sur le radar de l’Atletico Madrid et d’Aston Villa – tandis que, potentiellement plus inquiétant pour les Gunners, Liverpool et Manchester City auraient déjà été intéressés par l’international portugais de 23 ans.

Ayant rejoint la Lazio à l’été 2019, Neto est l’un des joueurs les plus anciens de Wolverhampton Wanderers – et il est à une apparition de 100 matchs de Premier League pour le club.

Neto a débuté les huit matchs des Wolves en Premier League cette saison (Crédit image : Getty Images)

Mais pourrait-il bientôt quitter Molineux ? C’est tout à fait possible, selon l’expert en transferts Fabrizio Romano.

Écrire dans son Briefing quotidien, Romano affirme que les Wolves ont refusé les offres pour Neto lors de la dernière fenêtre de transfert ; il ajoute qu’Arsenal s’est « toujours intéressé » à lui et le « traque toujours ».

Le contrat actuel de Neto avec les Wolves court jusqu’à la fin de la saison 2026/27, après avoir signé une prolongation l’année dernière.

Marché de transfert valorise l’ancien homme de Braga à 28 millions d’euros (24,1 millions de livres sterling), mais il semble inconcevable que les Wolves permettent à l’un de leurs atouts les plus précieux de partir pour un prix aussi bas.

Neto a remporté quatre sélections seniors pour le Portugal (Crédit image : Getty Images)

Cela a été un début de saison peu spectaculaire pour les Wolves, qui ont perdu quatre de leurs huit premiers matches de Premier League et n’ont marqué que neuf buts – mais Neto a été une lumière brillante pour l’équipe de Gary O’Neil.

Avec déjà cinq passes décisives, il est statistiquement le meilleur créateur de la ligue – aux côtés de James Maddison de Tottenham et de Kieran Trippier de Newcastle.

Ses performances lui ont valu une autre convocation par le Portugal, qui affrontera la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications pour l’Euro 2024 lors du dernier tour international.

