Arsenal fait face à une course contre la montre pour signer l’attaquant avant la date limite de janvier

Arsenal fait face à une course contre la montre pour signer un attaquant avant la date limite de transfert de lundi après avoir été frustré à plusieurs reprises dans ses tentatives de renforcer sa ligne avant, ont déclaré des sources à ESPN.

Arsenal était fortement lié au transfert de Dusan Vlahovic, mais l’attaquant de la Fiorentina est sur le point de finaliser un accord de 75 millions d’euros pour rejoindre la Juventus.

Des sources ont déclaré à ESPN que des hauts responsables d’Arsenal pensent que leur intérêt a été utilisé comme écran de fumée par le camp de Vlahovic pour négocier un transfert qui a provoqué une réaction de colère parmi les fans de la Fiorentina au moment où il est devenu public compte tenu de leur rivalité de longue date avec la Juventus.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite idéalement se renforcer en attaque ce mois-ci avec Pierre-Emerick Aubameyang ostracisé après avoir été démis de ses fonctions de capitaine suite à une série de problèmes disciplinaires, tandis qu’Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux susceptibles de quitter le club lorsque leurs contrats expireront au fin de saison.

Cependant, on craint de plus en plus qu’Arsenal ne puisse atteindre l’un de ses principaux objectifs en janvier à moins qu’il ne fasse un investissement majeur. Arteta s’est rendu aux États-Unis et a rencontré le propriétaire Stan Kroenke plus tôt cette semaine pour des entretiens sur une variété de questions avant le camp d’entraînement d’hiver du club à Dubaï.

Arsenal a été informé qu’il devra payer la clause de libération de 90 millions d’euros d’Alexander Isak s’il souhaite signer l’attaquant de la Real Sociedad maintenant.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Lillois Jonathan David est un autre joueur à l’étude, mais le club de Ligue 1 veut attendre l’été pour le vendre. Il est également entendu que d’autres clubs de Premier League ont exprimé leur intérêt pour David – y compris Tottenham et Chelsea – et tout signal tardif qu’il pourrait être disponible pourrait déclencher une guerre d’enchères.

Dominic Calvert-Lewin d’Everton, Victor Osimhen de Naples et Ollie Watkins d’Aston Villa sont des noms qui ont été discutés mais, encore une fois, Arsenal est confronté à une tâche ardue pour convaincre l’un de ces trois clubs de se séparer d’un joueur clé au milieu de la saison.

Les alternatives à court terme incluent un prêt pour Luka Jovic du Real Madrid. Une source a suggéré qu’Arsenal s’était déjà vu offrir la possibilité de signer l’ancien attaquant de Chelsea Diego Costa, maintenant agent libre après avoir quitté l’Atletico Miniero, bien que cela ait été refusé par les Gunners et que tout mouvement pour le joueur de 33 ans serait une surprise étant donné son caractère volatil semblerait en contradiction avec l’approche de team building du manager Mikel Arteta.

Arsenal travaille également à la signature d’un milieu de terrain. Les pourparlers se sont poursuivis avec la Juventus au sujet d’un prêt pour Arthur Melo, alors qu’ils conservent également un intérêt pour Douglas Luiz d’Aston Villa, entre autres, mais le besoin de renforts à l’avant est accru par la confrontation avec Aubameyang.

Comme ESPN l’a rapporté le mois dernier, Arsenal est prêt à écouter les offres de l’international gabonais, qui a reçu la semaine dernière des résultats de test positifs suite à un cas suspect de lésions cardiaques lors de la Coupe d’Afrique des Nations, et préférerait le déplacer ce mois-ci.

Des sources affirment que réparer les choses avec Aubameyang et se débrouiller jusqu’à l’été est considéré en interne comme un dernier recours, mais le joueur de 32 ans peut obtenir un sursis par défaut si Arsenal ne peut pas faire passer un nouvel attaquant avant lundi soir.

Lacazette ne s’est pas encore vu proposer un nouveau contrat et Nketiah a rejeté au moins deux offres de rester à Arsenal au milieu de l’intérêt de Crystal Palace parmi d’autres clubs.