Arsenal fait d’Odegaard le joueur le mieux payé avec un nouvel accord

Martin Odegaard est devenu la dernière star d’Arsenal à signer une prolongation de contrat à long terme avec le club. Le capitaine du club a connu un succès retentissant depuis son arrivée du Real Madrid en 2021. Bien qu’il ait rejoint l’équipe du nord de Londres grâce à un prêt, les Gunners en ont conclu un accord permanent pour 40 millions de dollars. Bukayo Saka, William Saliba, Aaron Ramsdale et Reiss Nelson ont également signé de nouveaux contrats cette année.

« Signer un nouveau contrat a été une décision très facile pour moi pour de nombreuses raisons », a déclaré Odegaard vendredi. « Ce que nous faisons en ce moment en tant que club est spécial, et je veux en faire partie. Je suis vraiment excité par ce qui va arriver ici. J’ai trouvé un endroit où je peux vraiment m’installer et appeler ma maison.

Arsenal récompense Odegaard avec un accord énorme

Le contrat de cinq ans ferait d’Odegaard le joueur le mieux payé de l’équipe d’Arsenal. Selon Courrier Sport, le milieu offensif récoltera plus de 365 000 $ chaque semaine. Cependant, Saka gagne également un salaire similaire avec sa récente prolongation. Néanmoins, la signature d’Odegaard était vitale pour le club du manager Mikel Arteta.

« Martin signant un nouveau contrat à long terme est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont liés à Arsenal », a déclaré Arteta. « C’est notre capitaine et une personne extrêmement respectée dans notre club, qui est un excellent modèle et professionnel, apportant qualité et maturité dans tout ce qu’il fait. Sur le terrain, comme tout le monde l’a vu, Martin est un jeune joueur de grande qualité qui contribue constamment à un si haut niveau.

Un pas de géant dans la carrière lors de la saison 2022/23

Malgré les premières difficultés à Madrid, Odegaard est devenu l’un des meilleurs milieux offensifs du monde à Arsenal. Après une solide première campagne dans le nord de Londres, l’international norvégien a réalisé une saison 2022/23 spectaculaire, marquant 15 buts et ajoutant sept passes décisives.

Le milieu de terrain dynamique a été élu Joueur de la saison du club après une campagne réussie. La saison exceptionnelle d’Odegaard l’a également propulsé à une place dans l’équipe de l’année de la Premier League PFA et à une nomination au Ballon d’Or.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels