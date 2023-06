Arsenal face à l’exode avec un autre milieu de terrain prêt à partir: rapport

Arsenal est confronté à la perspective de perdre un autre milieu de terrain alors que Mikel Arteta prépare une refonte complète au centre du parc.

On s’attend à ce que les Gunners perdent Granit Xhaka après sept ans de service à l’Emirates Stadium, la star suisse ayant signé avec style lors du dernier match de la saison avec un doublé. Xhaka est prêt pour le Bayer Leverkusen, avec l’équipe de Bundesliga s’apprête à signer le joueur de 30 ans pour 13 millions de livres sterling avec seulement un an restant sur son contrat.

Mais avec des rumeurs selon lesquelles d’autres joueurs suivraient Xhaka jusqu’à la porte de sortie, une autre star d’Arsenal devenue clé ces derniers mois est désormais liée à un déménagement.

Granit Xhaka est prêt pour une sortie d’Arsenal (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Selon 90 minutesMaurizio Sarri tient à amener Jorginho dans la Lazio avec lui, après avoir signé l’international italien deux fois auparavant dans sa carrière – à Naples et à Chelsea.

Jorginho a toujours joué un rôle de regista pour Sarri et a signé pour Arsenal en janvier pour remplir une tâche similaire en tant qu’alternative à Thomas Partey. On pense maintenant que les Gunners ne feront plus obstacle à Jorginho, s’il souhaite partir.

C’est malgré les 31 ans admettre lors de la signature pour les Gunners qu’il a eu de nombreuses occasions de rejoindre les Londoniens du nord dans le passé, Arteta étant un fan depuis des années. Jorginho a encore un an sur le contrat à court terme qu’il a signé également.

Cette décision pourrait bien voir un exode à Londres Colney – en particulier au milieu de terrain – où les rumeurs de sorties ne manquent pas.

Jorginho n’a rejoint Arsenal qu’en janvier… mais pourrait déjà partir (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

En plus du départ de Xhaka, Martin Odegaard serait une cible pour le Paris Saint-Germain et Thomas Partey a été lié à la Serie A – alors qu’Emile Smith Rowe avait été évoqué pour une sortie, mais pour un rapport de L’athlétisme niant cela.

Jorginho est évalué à 35 millions d’euros par Marché de transfert.

Plus d’histoires d’Arsenal

Les nouvelles sur les transferts d’Arsenal s’intensifient cet été, les Gunners étant prêts à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Moises Caicedo est fortement lié, Xavi Simons est sur le radar, Ivan Fresneda pourrait rejoindre et Ilkay Gundogan est également recherché. Arsenal pourrait également vendre pour 100 millions de livres sterling de joueurs – avec William Saliba, Martin Odegaard et Thomas Partey tous recherchés par les clubs étrangers.

Jay Bothroyd, quant à lui, a raconté FFT que les Gunners, peut-être étonnamment, devraient être à la recherche d’un attaquant.