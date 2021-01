La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal eye Daka, Edouard remplace Lacazette

Arsenal a déménagé pour attacher l’attaquant et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à un nouveau contrat au début de cette année, mais la même chose peut ne pas se produire avec Alexandre Lacazette.



1 Liés

CBS rapporte que les Gunners ne sont pas convaincus par Lacazette à long terme et ont obtenu le FC Salzburg Patson Daka et celtiques Odsonne Edouard sur leur radar pour le remplacer.

Lacazette a marqué le vainqueur contre Brighton mardi, mais a eu du mal à se mettre en forme et a marqué 45 buts en 145 matchs depuis son arrivée de Lyon pour environ 53 millions d’euros en 2017.

Arsenal recherche également de la profondeur au milieu de terrain, avec le Real Madrid Isco et meneur de jeu de Norwich Emiliano Buendia aurait été intéressant.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

12h49 GMT: Sky Germany rapporte que l’arrière gauche d’Arsenal Sead Kolasinac revient à Schalke en janvier.

Kolasinac, 27 ans, est « malheureux » au club selon Bild et partira en prêt. L’international de Bosnie-Herzégovine a glissé dans l’ordre hiérarchique après l’arrivée de Kieran Tierney et Schalke recherchent un coup de pouce alors qu’ils se situent au dernier rang de la Bundesliga sans victoire après 13 matches cette saison.

12h30 GMT: Certains joueurs de renom seront disponibles sur un transfert gratuit en 2021 s’ils ne mettent pas le stylo sur papier bientôt. Comprenant:

– Lionel Messi (Barcelone)

– David Alaba (Bayern Munich)

– Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

– Sergio Aguero (Man City)

11h40 GMT: Barcelone n’aura pas à s’inquiéter Lionel Messi partant … jusqu’à l’été.

jouer 1:36 Sid Lowe donne son avis sur les derniers commentaires de Lionel Messi concernant son avenir avec Barcelone

10h53 GMT: Milieu de terrain japonais Keisuke Honda s’est excusé auprès des fans après avoir mis fin à un sort décevant au club brésilien de Botafogo et a déclaré qu’il acceptait les critiques qui lui étaient adressées pour ses performances décevantes.

Honda, qui a joué pour le CSKA Moscou et l’AC Milan dans une carrière de globe-trotteur, est arrivé du club néerlandais Vitesse Arnhem pour un contrat de 11 mois en janvier.

Le joueur de 34 ans a été accueilli par des milliers de fans à l’aéroport de Rio à son arrivée, mais n’a pas été à la hauteur des attentes, ne marquant que trois fois en 27 matchs. Il repart avec Botafogo avant-dernier du classement de la Serie A brésilienne et risque d’être relégué.

« Comme vous le savez, je quitte Botafogo », a écrit Honda sur Twitter. « J’ai accepté toutes vos critiques selon lesquelles je ne pouvais pas apporter de résultats. La critique est naturelle et je ne donne pas d’excuses. J’ai également été déçu et je suis désolé. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, ce fut une expérience formidable et je Je n’ai jamais rien vu et ressenti d’aussi grand avec les supporters à l’aéroport et au stade à mon arrivée. J’ai pris cette décision pour des raisons personnelles et professionnelles. «

10h01 GMT: Les souhaits de football de Gab Marcotti pour 2021 contiennent quelques thèmes liés au transfert.

Que Barcelone se transforme en un club que Messi trouve intéressant de rester. Cela pourrait prendre un peu plus de travail compte tenu de l’incendie de la benne à ordures dans lequel ils se trouvent – certains se sont infligés eux-mêmes, d’autres échappent à leur contrôle – mais des élections sont à venir. Croyez-le ou non, les fans de Barcelone ont traversé des moments bien pires et n’ont pas seulement survécu, mais ont prospéré. Ils seront de retour et, espérons-le, assez rapidement pour que Messi reste dans les parages. Que Mesut Ozil et Sami Khedira trouvent un endroit pour jouer à l’expiration de leurs contrats en juin prochain. Tous deux ont rejoint le Real Madrid il y a dix ans, tous deux ont été exclus pendant la majeure partie de 2020 en partie à cause de leurs énormes contrats et parce qu’ils ne pouvaient pas être déplacés (et ne voulaient pas subir de réduction de salaire). Je ne veux pas me souvenir de ces deux vainqueurs de la Coupe du monde comme des personnages tristes s’entraînant seuls tout en étant qualifiés de cupides. Que Paul Pogba retrouve son sourire, que ce soit à Old Trafford ou ailleurs. La punditocracy – principalement d’anciens pros, pour la plupart d’anciens joueurs de United « Golden Era » qui semblent déterminés à maintenir tout le monde au niveau qu’ils ont fixé (ou qu’ils pensent avoir fixé) – semble prendre un grand plaisir à souligner tous ses défauts. . Il n’est pas parfait, mais il est extrêmement talentueux et amusant à regarder. Et ce mot «paresseux» est beaucoup trop répandu quand il s’agit de Pogba.

09h25 GMT: Milieu de terrain de la Juventus Sami Khedira devrait quitter le club en janvier et pourrait atterrir en Premier League, après avoir été lié à Everton.

« La Premier League est toujours absente de ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau », a-t-il déclaré à The Athletic.

« Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c’est ce que j’aime. J’ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des entraîneurs de fitness pour me préparer à un rythme et une intensité plus élevés. J’ai fait des séances supplémentaires. avec des coachs fitness pour me préparer au rythme et à l’intensité de la Premier League. «

09h00 GMT: Xavi Hernandez reviendra à Barcelone en tant que directeur général le mois prochain si Victor Font est élu président du club le 24 janvier.

Xavi, 40 ans, a quitté le Barca en 2015 et est l’entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, mais a toujours été ouvert sur son désir de retourner un jour au Camp Nou.

Font a expliqué mercredi que ses projets pour l’avenir du Barça, qui incluent la nomination de Jordi Cruyff en tant que directeur sportif, ont été élaborés avec l’aide de Xavi.

« Comme [general manager], Xavi assumera en fin de compte la responsabilité de toutes les décisions prises concernant le football au club « , a déclaré Font lors d’une conférence de presse.

« Il a tout ce qu’il faut: il peut gérer, il peut diriger, il a la confiance des joueurs, il connaît le club et il aime le club. »

jouer 1:27 Kasey Keller félicite le joueur de l’année USMNT Weston McKennie pour la rapidité avec laquelle il s’est adapté à la Juventus.

PAPER TALK (par Harry Kettle)

La Juventus s’en prend à Llorente

La Juventus souhaite recruter un attaquant vétéran Fernando Llorente retour au club, rapporte Tuttosport.

La Vieille Dame, qui occupe la sixième place du tableau, espère donner une injection de vie à leurs options offensives alors qu’elles tentent de conserver leur couronne de Serie A sous la pression des clubs milanais et, bien qu’il ne soit pas toujours le buteur le plus constant. , Llorente semble être l’un des principaux noms de leur liste de souhaits.

Il est avec Naples mais, après avoir quitté la Juventus en 2015, un retour pourrait être envisagé le plus tôt possible.

Barcelone prête à garder Puig

Fabrizio Romano rapporte que Barcelone n’enverra pas Riqui Puig prêté en janvier.

Pendant longtemps, le jeune a été lié à une sorte de départ du Camp Nou, mais dans un peu de demi-tour, le Barça déclenchera plutôt une clause qui prolongera son contrat jusqu’en 2023.

Le club ne veut pas le voir partir en tant qu’agent libre cet été et, sur la base de ce rapport, ils ne veulent pas du tout qu’il parte pour le moment.

Napoli poursuit le prêt Emerson

Napoli envisage un éventuel prêt pour l’arrière latéral de Chelsea Emerson Palmieri, Rapporte le Corriere dello Sport.

La croyance est que le club de Naples veut essayer d’obtenir un accord sur la ligne d’arrivée pendant la fenêtre de transfert de janvier et, étant donné la rapidité avec laquelle les Bleus ont travaillé sur le marché des transferts sous Frank Lampard jusqu’à présent, cette perspective ne semble pas si loin. – récupéré.

Les deux parties ont fait beaucoup d’affaires l’une avec l’autre au fil des ans, et il semble maintenant que le temps d’Emerson à Stamford Bridge touche à sa fin.

Tap-ins

– Ciel L’Allemagne rapporte que Schalke 04 travaille sur un accord pour essayer de Sead Kolasinac retour au club. L’arrière latéral a quitté la Bundesliga pour la Premier League en 2017 et, après trois années incohérentes à l’Emirates avec Arsenal, il est désespéré de retourner à l’endroit où il s’est fait un nom pour la première fois.

– Papu Gomez se rapproche de quitter Atalanta, Fabrizio Romano rapports. Après que sa relation avec le manager Gian Piero Gasperini se soit tendue, l’attaquant de 32 ans s’est entraîné individuellement loin du reste de l’équipe première. Gomez attend maintenant la bonne offre lors du mercato de janvier.