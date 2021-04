Arsenal évaluera Bukayo Saka au cours des prochains jours après que le milieu de terrain polyvalent se soit blessé à la cuisse lors de sa victoire 3-0 contre Sheffield United.

Un magnifique but d’équipe inscrit par Alexandre Lacazette a donné aux visiteurs l’avantage à la mi-temps avant que Gabriel Martinelli ne marque son rappel dans l’équipe par un but. Lacazette a ensuite frappé à nouveau tardivement pour son 50e but en Premier League pour les Gunners.

Le succès 3-0 de dimanche a été la première feuille blanche d’Arsenal en 15 matches toutes compétitions confondues, et les trois points ont permis à l’équipe de Mikel Arteta de se classer neuvième du tableau, sept points derrière Liverpool, sixième – mais cela a peut-être eu un coût.

Saka, qui a été déployé à la pointe d'un diamant par Arteta en l'absence de Martin Odegaard, s'est blessé à la cuisse au milieu de la seconde période à Bramall Lane à la suite d'un défi avec Rhian Brewster.

















les faits saillants de la victoire 3-0 d'Arsenal contre Sheffield United



Arsenal affrontera jeudi un quart de finale retour de la Ligue Europa avec le Slavia Prague, avec le match nul après le match nul 1-1 à l’Emirates Stadium la semaine dernière, mais Arteta dit qu’il est trop tôt pour savoir si Saka sera exclu. du voyage en République tchèque.

« Je ne sais pas encore [the severity of the injury]. Il a dû se dégager car il avait une gêne à la cuisse qui est la dernière chose dont nous avions besoin « , a déclaré Arteta. » Nous manquons de gros joueurs pour le moment, donc la dernière chose dont nous avons besoin est un autre. Espérons que ce n’est pas si grave.

« Je n’en connais pas l’ampleur. Pour jeudi, David [Luiz] sera sorti, Kieran [Tierney] sera sorti et ensuite avec Emile [Smith Rowe] et Martin [Odegaard], nous ne savons pas encore. Nous devrons voir comment Bukayo évolue dans les prochains jours.

« J’espère que Pierre-Emerick [Aubameyang] peut être de retour pour jeudi – il était malade hier et ne pouvait pas s’entraîner, mais avec un peu de chance, il pourra être meilleur dans un ou deux jours. «

Lacazette était en forme alors qu’Arsenal passait devant Sheffield United



Le premier match d’Arsenal était un objectif de toute beauté alors que le coup de pied habile de Dani Ceballos a finalement mis Lacazette au but pour faire glisser le ballon sous Aaron Ramsdale.

Ce n’était pas tout à fait le niveau du but d’équipe très célèbre d’Arsenal contre Norwich en 2013, marqué par Jack Wilshere, mais il avait beaucoup de ses caractéristiques.

Arteta a ajouté: « C’était un objectif typique d’Arsenal. C’était de haute qualité et le mouvement était vraiment bon. Laca joue vraiment bien en ce moment – il est plein de confiance. Il doit continuer à le faire jusqu’à la fin de. la saison.

« Au cours des six ou sept derniers mois, j’ai vu un grand changement dans la façon dont il interagit avec les gens et dans la façon dont il interagit avec ses coéquipiers. J’ai vu le leadership qu’il a pris sur le terrain et c’est vraiment positif. C’est un joueur avec une grande expérience et nous avons besoin de son type de personnage dans l’équipe. «

Gabriel Martinelli rentre à bout portant pour doubler l’avance d’Arsenal



Les Gunners ont doublé leur avance au milieu de la seconde mi-temps lorsque John Lundstram a abandonné négligemment la possession à Nicolas Pepe tout en essayant de jouer de l’arrière et la course et le tir de l’Ivoirien ont vu Ramsdale parer le ballon pour Martinelli pour puiser dans un filet vide.

C’était le premier but de l’adolescent en 15 mois après une grave blessure au genou, mais Arteta a réitéré la nécessité d’être patient avec l’attaquant au milieu d’une clameur pour qu’il reçoive des départs plus réguliers de la part des supporters.

« Bien sûr, je suis ravi de lui mais je vous demande d’être patient car nous avons beaucoup de joueurs âgés de 19, 20 ans. Ils sont comparés à d’autres joueurs d’âges similaires dans les clubs de Premier League vers le haut. fin, mais ce n’est pas courant, Gabby a la bonne voie et le bon développement.

« Il a une attitude et un talent incroyables, et a tout son avenir devant lui. Ce que nous devons faire, c’est gérer cela et essayer de lui donner le bon nombre de minutes et les bons jeux pour se développer et s’améliorer. »

Heckingbottom déplore une défaite « dure »

Paul Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 10 buts lors de ses trois matchs de Premier League en charge



Pour les Blades, c’était une 25e défaite de la saison en Premier League et ils restent enracinés au bas du tableau. Une troisième défaite consécutive pour le patron par intérim Paul Heckingbottom – une deuxième de la ligue – laisse le club du South Yorkshire à 18 points de la sécurité avec sept matchs à disputer.

« C’était décevant », a déclaré Heckingbottom. « C’est une ligue impitoyable. 3-0 peut sembler dur, mais ce sont les marges à ce niveau. C’est une ligue impitoyable et le deuxième but nous a fait perdre le vent.

« Je sentais que nous n’avions pas assez de contrôle sur Arsenal alors que nous n’avions pas le ballon en première mi-temps. Nous ne l’avons pas regagné assez haut, nous avons donc dû faire un changement tactique pour avoir plus de contrôle sur eux et pour obtenir plus de corps plus haut sur le terrain quand nous l’avons eu.

« Le deuxième but a changé la complexité du match et est arrivé à un moment où nous profitions de notre meilleur sort du match. Je ne pense pas à la saison prochaine – je pense au prochain match contre les Wolves. Que s’est-il passé cette saison. aura fait des ravages sur un grand nombre de personnes, mais nous devons regarder vers l’avenir.

« Tout le monde devrait avoir quelque chose à jouer et devrait donner 100 pour cent. Cela doit être le message tout le temps. Tout le reste peut être une distraction si vous le laissez faire. Le message est de lutter contre cela. »

Sheffield United se dirige vers la relégation confirmée



Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 10 buts au cours de ses trois matchs de Premier League en charge, le plus grand nombre après les trois premiers matchs d’un entraîneur dans la compétition.

Mais les Blades ramèneront Sander Berge à l’entraînement la semaine prochaine en vue de son retour sur le côté dans quinze jours. Les Blades sont sur 14 points, alors quels objectifs ont été fixés d’ici la fin de la saison?

Heckingbottom a ajouté: « Nous voulons attraper West Brom [in 19th place]. Cela a une grande signification en termes de fierté et il a également une récompense financière. Oubliez l’idée de 20 points. Nous ne pouvons pas nous éloigner de la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons attaquer ces moments de la meilleure façon possible pour nous rendre plus forts.

« Les joueurs doivent en tirer des leçons et être en mesure de sortir plus forts si jamais cela se reproduit. Nous avons des joueurs plus âgés qui peuvent aider les plus jeunes qui peuvent aider à développer une mentalité. Ce n’est qu’alors que les bons moments peuvent revenir. . «

Et après?

Samedi 17 avril 14h30



Coup d’envoi à 15h00





Dimanche 18 avril 12h30



Coup d’envoi 13h30





Sheffield United rendra visite aux Wolves samedi prochain à 15h, en direct sur Sky Sports.

Arsenal se rendra pour affronter le Slavia Prague lors du match retour de leur quart de finale de la Ligue Europa jeudi avant d’accueillir Fulham en Premier League dimanche prochain, en direct sur Sky Sports, à 13h30.