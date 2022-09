Arsenal établit un record de fréquentation en Super League féminine

Arsenal a battu samedi le record de fréquentation de la Super League féminine. Un total de 47 367 fans ont rempli l’Emirates Stadium pour regarder les Gunners affronter leurs rivaux amers Tottenham Hotspur. La fréquentation record était de 20% supérieure au précédent record établi en 2019 et impliquait également les deux tenues du nord de Londres.

Arsenal bat le record de fréquentation de la Super League féminine

Les Gunners s’attendaient à battre ce record depuis un certain temps. Il y a trois semaines, Arsenal a annoncé que 38 000 billets avaient déjà été vendus pour le match. Ce nombre à lui seul aurait battu le précédent record. Néanmoins, Arsenal a vendu près de 10 000 billets supplémentaires. L’entraîneur-chef de l’équipe, Joan Eidevall, était ravi de la nouvelle.

« C’est incroyable de voir la demande de billets pour le North London Derby », a déclaré Eidevall. “Vous pouvez vraiment ressentir l’excitation autour du match en ce moment, donc c’est incroyable de voir cela se traduire par une participation record – maintenant c’est notre travail de rembourser cet enthousiasme avec une grande performance dans cet affrontement crucial pour nos supporters.”

Ils l’ont fait. Arsenal a battu les Spurs devant la foule des Emirats le jour 4-0. Les attaquantes vedettes Beth Mead et Vivianne Miedema se sont combinées pour marquer trois buts, tandis que la Brésilienne Rafaelle Souza a terminé la malheureuse équipe des Spurs.

La défenseuse centrale Leah Williamson a précédemment appelé les fans à soutenir davantage de matchs WSL cet été. L’international anglais a aidé à remporter le trophée de l’Euro 2022 en juillet. Ce tournoi a également établi plusieurs records de fréquentation tout au long du mois. « Nous avons réuni tout le monde », a proclamé Williamson. «Nous avons des gens aux jeux. Nous voulons qu’elles viennent en Super League féminine – l’héritage de cette équipe sera le début du voyage.

Arsenal fonce vers la victoire dans le derby

La directrice commerciale d’Arsenal, Juliet Slot, était entièrement d’accord avec le message de Williamson. “Nous avons suivi l’exemple de Leah”, a déclaré Slot. “Nous avons pensé: ‘Bien, allez, nous aussi, en tant que club, devons dire aux gens que nous voulons qu’ils viennent.'”

BETH MEAD SUR LA GRANDE SCÈNE ! 💥 pic.twitter.com/I43nzs83GU — Troisième attaque (@AttackingThird) 24 septembre 2022

“Une partie de la raison pour laquelle j’ai été amené à Arsenal est que j’ai l’habitude de vendre des billets”, a poursuivi Slot. « Nous avons investi dans ces autres domaines et la dernière pièce du puzzle a été mon entrée et ma sortie : « Voici comment nous pouvons le commercialiser. Parce qu’en fin de compte, nous voulons que ce soit durable. Nous voulons que nos équipes féminines fassent des profits et remplissent les stades. »

Les stratégies de Slot semblent fonctionner. La participation au match d’ouverture de l’équipe contre Chelsea la saison dernière aurait été de 8 705 personnes.

Crédit photo : IMAGO / Nicholas Cesar