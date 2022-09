Arsenal et United obtiennent des résultats polarisants lors de l’ouverture de la Ligue Europa

Arsenal a conservé une courte victoire lors de son match d’ouverture de la Ligue Europa après quelques années en dehors de l’action continentale.

Les Gunners ont battu le FC Zürich 2-1 grâce à des buts de Marquinhos et Eddie Nketiah. L’attaquant anglais a préparé le Brésilien pour son premier but, alors qu’ils ont essentiellement échangé leurs rôles pour le second. Zürich a réussi à rendre les choses intéressantes lorsque Mirland Kryeziu a converti depuis le point de penalty.

Le manager Mikel Arteta a fait ses débuts complets aux Marquinhos susmentionnés, Fabio Vieira et au numéro un de l’USMNT Matt Turner. Les Gunners ont dominé à la fois la possession (72%) et le nombre total de tirs (18), mais ont juste devancé les hôtes là où cela compte.

Son compatriote de Premier League, Manchester United, n’a cependant pas réussi à prendre un bon départ lors de son premier match européen. United a subi une défaite surprise 1-0 contre la Real Sociedad à Old Trafford. Le seul but du match est venu d’un penalty très controversé en seconde période.

Les rediffusions ont montré que le tir de la Sociedad était sorti du bras du défenseur des Red Devils Lisandro Martinez. Pourtant, le ballon a clairement d’abord jeté un coup d’œil sur son genou. Néanmoins, VAR était d’accord avec la décision initiale.

VAR a qualifié cela de penalty pour la Real Sociedad. Êtes-vous d’accord avec la décision? 👀 pic.twitter.com/qQ6WjST0SI – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 8 septembre 2022

La Sociedad a remporté sa première victoire contre des adversaires anglais dans l’histoire du club en compétition européenne.

Autres résultats lors de l’ouverture de la Ligue Europa jeudi

Les géants italiens Roma ont subi une défaite choc sur la route de Ludogorets. Le club bulgare a arraché les trois points grâce à un but en retard du remplaçant Nonato. Le Brésilien a marqué le vainqueur deux minutes seulement après l’égalisation des Italiens. Malgré 56% de possession de balle et 10 tirs de plus que l’équipe locale, les Italiens n’ont pas pu repartir avec un point.

Son homologue romain, la Lazio, a remporté une large victoire contre Feyenoord grâce à trois buts en première mi-temps. Le club de Serie A a ajouté un quatrième avant que les géants néerlandais ne marquent deux fois dans les 20 dernières minutes du match. Luis Alberto, Felipe Anderson et Matias Vecino sont apparus sur la feuille de match dans la capitale italienne, ce dernier obtenant un doublé.

Le Real Betis a également remporté une solide victoire à l’extérieur contre le HJK en Finlande pour continuer sa belle forme. Willian Jose a marqué son propre doublé dans le match. Malheureusement, une grave blessure fait la une des journaux. L’ailier Juanmi a dû être expulsé du terrain, un terrain en gazon artificiel, après s’être apparemment blessé à la cheville quelques minutes après le début du match. L’ancien joueur de Southampton, âgé de 29 ans, aurait dû être transporté dans un hôpital voisin en raison de l’incident.

PHOTO : Imago