Arsenal et Tottenham partagent le butin dans un thriller au nord de Londres

Tottenham Hotspur est revenu par derrière à deux reprises pour tenir Arsenal 2-2 aux Emirats dimanche après-midi.

Dans ce qui a été un passionnant derby du nord de Londres, les deux équipes restent invaincues après six matchs avec 14 points à leur actif, soit quatre de moins que les champions en titre de Manchester City.

Arsenal a eu deux occasions en or de prendre l’avantage dans les quinze premières minutes, mais a été refusée par l’héroïsme de Guglielmo Vicario dans le but des Spurs. Les hôtes ont toutefois pris l’avantage lors des 26ème minute par un coup de chance.

La fortune donne à Arsenal l’ouverture du score

L’erreur de coup de pied de Bukayo Saka se dirigeait vers le côté, mais il a fallu une déviation massive de Cristian Romero pour prendre Vicario à contre-pied et toucher le fond des filets.

Gabriel Jesus a raté une occasion en or de porter le score à 2-0 six minutes plus tard alors qu’il sortait inexplicablement d’une position de but.

Les visiteurs ont cependant rétabli la parité quelques minutes avant la mi-temps lorsque Son Heung-min a détourné le retrait de James Maddison dans le coin le plus éloigné alors que les deux équipes se dirigeaient vers le tunnel à égalité à la pause.

Le jeu a repris vie six minutes seulement après la reprise. L’effort de Ben White a touché la main tendue de Romero dans la surface de réparation et sur le coup de pied qui en a résulté, Saka n’a commis aucune erreur pour porter le score à 2-1 pour les Gunners.

Réponse instantanée

Tottenham n’a pas été impressionné par le score et a immédiatement riposté en quelques secondes. Après que Jorginho ait inutilement donné le ballon au milieu de terrain, Son a gardé son sang-froid pour frapper à nouveau le fond des filets après la merveilleuse mise à pied de Maddison.

Les deux équipes cherchaient à marquer le but vainqueur, mais aucune des deux ne parvenait à se procurer des occasions claires.

Les hôtes ont mis la pression profondément dans le match, mais la ligne arrière des Spurs a tenu bon et les visiteurs auraient même pu remporter la victoire si le dernier effort de Richarlison n’avait pas été bloqué dans la surface de réparation.

Un match nul semblerait un résultat équitable pour les deux équipes. Alors que les Spurs accueilleront Liverpool le week-end prochain, Arsenal affrontera Brentford en milieu de semaine lors de la Coupe Carabao avant de se rendre à Bournemouth.

Crédit photo : IMAGO / PPAUK