Il y a deux équipes clairement en tête du classement de tous les temps de la Premier League pour les erreurs menant aux buts: Arsenal et Tottenham Hotspur. Les chiffres officiels de la ligue datant du milieu des années 2000 ont les Spurs à 120 erreurs punies de cette manière, les Gunners étant de près derrière avec 118. Le deuxième meilleur (ou plutôt le pire) est Liverpool sur 102.

Cela ne s’explique qu’en partie par leur longévité en tant que piliers de l’élite britannique. Plus important encore, il frappe au cœur d’un défaut de caractère que les deux clubs du nord de Londres tentent d’éradiquer.

« Spursy » est un empannage qui a été lancé à Tottenham pendant des années, indiquant l’habitude de l’équipe d’imploser avec la victoire en vue. Il n’y a pas d’équivalent pithy rabattu d’usage courant pour les Gunners – « Peak Arsenal » est le meilleur média social qui ait été inventé au cours des années où ils ont accumulé tout à fait leur propre bobine de blooper.

Cette semaine encore, on a demandé au manager d’Arsenal Mikel Arteta comment il tentait de réduire le nombre d’erreurs individuelles qui ont entravé les progrès au cours de ses 15 mois à la tête. Le samedi 6 mars, les Gunners menaient Burnley 1-0 et dominaient lorsque Granit Xhaka a récupéré le ballon du gardien Bernd Leno et a joué une passe latérale dans sa propre surface, ce qui a ricoché l’attaquant Chris Wood et est entré. récupérer, nul 1-1: plus de points perdus dans une saison apparemment perdue.

« C’est très difficile car on attend beaucoup dans la situation d’un match de football, mais ensuite émotionnellement, nous devons être beaucoup plus calmes et beaucoup plus sûrs », a déclaré Arteta après la défaite de Burnley. «Nous devons bien mieux gérer les jeux dans certaines situations, et cela vient avec la maturité et cela vient de l’apprentissage.

« Ce qui est positif, c’est que je pense que c’est sous notre contrôle – ce n’est pas quelque chose que font les adversaires et nous ne pouvons pas le contrôler. Je pense que c’est plus facile à réparer, mais nous devons le réparer très rapidement car sinon, vous sont sur le point de perdre des points tout le temps. «

Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa de jeudi contre l’Olympiakos en Grèce a menacé d’être un autre classique du genre, lorsqu’une mauvaise passe de Leno a de nouveau mis un coéquipier en difficulté. Dani Ceballos a été pris en possession dans sa moitié de terrain et Youssef El-Arabi a fait 1-1. Deux buts tardifs de Gabriel et Mohamed Elneny ont rapidement consigné l’erreur de Ceballos dans l’histoire.

De son côté, Arteta reste déterminé à jouer de l’arrière. « Ils ne sont pas loin », a-t-il déclaré après la victoire 3-1 de jeudi. « Les buts que nous avons concédés, ou les chances que nous avons concédées, viennent de nous-mêmes. C’est vraiment positif parce qu’au moment où nous l’arrêterons, évidemment nous allons être encore plus forts. Mais la réalité est que nous devons l’arrêter. tout de suite car sinon, les jeux sont tous [chances] pour perdre des points. «





Depuis que Xhaka est arrivé dans un contrat de 34 millions de livres sterling avec le Borussia Mönchengladbach à l’été 2016, aucun joueur de champ de Premier League n’a commis plus d’erreurs menant à des buts (8). Pourtant, ce n’est pas un problème isolé. Depuis 2017, Arsenal a ouvert la voie dans une multitude de statistiques autodestructrices: la plupart des erreurs menant à des buts (35), la plupart des pénalités concédées (23) et la plupart des cartons rouges (14, dont neuf sont tombés sous Arteta).

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, a volontiers souligné les lacunes de sa propre équipe dans un domaine similaire. Ils ont perdu 10 points cette saison, cédant une avance de 1-0 à quatre reprises contre Newcastle United (un penalty tardif, durement accordé pour le handball sur la revue VAR), Crystal Palace (erreur du gardien Hugo Lloris), Wolves (égaliseur à la 86e minute de coup franc) et Fulham (Davinson Sanchez battu trop facilement pour l’égalisation après avoir manqué une foule d’occasions).

Tottenham a également pris une avance de trois buts contre West Ham au début de la campagne, après avoir mené 3-0 à huit minutes de la fin, et un abstention régulière de Mourinho tout au long de la campagne a été de déplorer les manquements de son équipe à l’arrière. Sa prudence tactique par défaut dans les matchs conduit souvent à des affaires de chat et de souris, mais après avoir perdu leur match nul au cinquième tour de la FA Cup le 10 février à Everton, 5-4 dans le temps supplémentaire, Mourinho a adapté l’analogie.

Serge Aurier et Granit Xhaka ont tous deux été fautifs cette saison. Glyn Kirk – Piscine / Getty Images

« Boum, boum, boum, erreur, erreur, erreur, but, but, but », at-il dit. « Vous vous battez, marquez à nouveau. Ensuite, vous vous battez à nouveau, et vous marquez à nouveau. C’était la souris et le chat. La souris était nos erreurs défensives, et le chat était notre tentative de compenser cela en jouant très bien et en marquant des buts. »

C’est, bien sûr, le combat interne fondamental pour toute équipe – comment rester serré à l’arrière mais puissant à l’avant – mais étant donné les caractéristiques respectives d’Arsenal et de Tottenham, il est tentant de suggérer que le match de dimanche sera défini par quelle équipe peut capitaliser. mieux sur les erreurs de l’autre.

L’approche de Mourinho est généralement basée sur la minimisation des erreurs. Il n’est pas fan de la biographie de Diego Torres, mais l’un des principes philosophiques centraux décrits dans ce livre est de toute évidence un élément clé de sa méthodologie: le football favorise celui qui provoque le plus d’erreurs dans l’opposition.

Le derby de décembre l’a confirmé. Arsenal avait 70% de possession, enregistrant 32 centres stupéfiants en jeu ouvert et 11 tirs contre les cinq des Spurs, mais ils ont été battus 2-0, concédant deux buts à la pause de manière tout à fait prévisible. Mourinho a tendu le piège et Arteta y est tombé. À deux reprises.

Son Heung-Min a ouvert le score avec une échappée brillamment exécutée. Thomas Partey s’est blessé au milieu du mouvement pour le deuxième but pour aggraver la situation, mais Arsenal a été rattrapé avec trop de joueurs sur le terrain lorsqu’une attaque a échoué, laissant quatre attaquants des Spurs contre deux défenseurs et Harry Kane a frappé pour devenir le tireur d’élite le plus prolifique des derbies du nord de Londres, avec 11 buts à son actif.

Kane et Son surpassaient leurs objectifs attendus et assistaient les numéros de manière bizarre à l’époque, mais la paire a depuis régressé vers la moyenne. Cependant, l’émergence de Gareth Bale a ravivé les Spurs dans les zones d’attaque; l’international gallois a marqué deux fois lors de la victoire 4-1 de dimanche sur Crystal Palace avec le triumvirat de Bale, Kane et Son, très médiatisé plus tôt dans la saison, a finalement reçu l’autorisation de jouer ensemble. La réintégration de Dele Alli offre également un dynamisme supplémentaire.

Les Spurs ont obtenu certains de leurs résultats les plus remarquables cette saison en se montrant cliniques devant le but, par exemple en battant Manchester City 2-0 en novembre avec quatre tirs. Lors de cette victoire de décembre sur Arsenal, ils n’ont eu que trois tirs cadrés, et ils ont beaucoup en commun avec leurs rivaux à cet égard. Arteta a remporté la FA Cup la saison dernière en marquant deux fois sur quatre tirs dans toute la demi-finale contre Man City, avant de marquer deux fois sur trois tirs cadrés en finale contre Chelsea.

La crise de mi-saison d’Arsenal était autant le produit de la période de sécheresse de Pierre-Emerick Aubameyang que de la vulnérabilité à l’arrière. En quête de solidité défensive, les Gunners ont souvent semblé trop rigides, mais l’introduction de la signature de prêt en janvier Martin Odegaard, du Real Madrid, aux côtés des jeunes émergents Bukayo Saka et Emile Smith Rowe a créé un meilleur équilibre dont Aubameyang a sans aucun doute bénéficié. Après une série stérile d’un but en championnat en deux mois et demi, le joueur de 31 ans a inscrit neuf buts lors de ses 11 derniers matches toutes compétitions confondues.

Sa forme devrait être aussi inquiétante pour les Spurs que celle de Bale, Kane et Son pour Arsenal, ce qui met l’accent sur la minimisation des erreurs défensives. C’est, au moins, un objectif familier pour les deux.