Arsenal et Tottenham Hotspur ne s’entendent pas, et les relations pourraient se détériorer encore plus à cause de leur bataille pour l’un des attaquants les plus en vue d’Europe.

Bien que les deux clubs volent haut en haut de la Premier League cette saison, Arsenal et Tottenham Hotspur savent tous deux qu’ils ont besoin d’un attaquant semblable à Erling Haaland s’ils veulent avoir une chance de renverser le mastodonte de Manchester City.

Et il semble que les deux rivaux aient trouvé l’homme idéal, sauf qu’un seul pourra conclure un accord en janvier, les deux clubs étant intéressés par ses services.

Arsenal et Tottenham estiment tous deux qu’un attaquant est essentiel (Crédit image : Getty Images)

Selon Fabrizio RomanoTottenham Hotspur mène la course pour recruter l’attaquant de Feyenoord Santiago Gimenez, qui a déjà inscrit 13 buts en seulement neuf matchs d’Eredivisie jusqu’à présent cette saison, et 15 en 11 toutes compétitions confondues.

Avec un prix annoncé de seulement 39 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans, les Spurs pourraient être intéressés par un coup de mi-saison après avoir suivi les progrès de l’international mexicain depuis plusieurs mois maintenant. L’intérêt signalé par Tottenham a commencé lorsqu’ils avaient l’intention de faire venir Arne Slot en tant que manager, et ils ont depuis gardé les yeux sur Gimenez.

Il n’y a qu’un seul problème : Arsenal.

Gimenez a marqué 15 buts toutes compétitions confondues cette saison (Crédit image : Getty Images)

90 minutes rapportent qu’Arsenal envisage également de faire un pas pour Gimenez, bien que ce rapport suggère que Feyenoord n’acceptera qu’une offre de 87 millions de livres sterling – battant le record de vente d’Eredivisie lorsque Manchester United a payé 82 millions de livres sterling à l’Ajax pour Antony l’été dernier.

Avec seulement trois buts en championnat à eux deux cette saison, il semble que Mikel Arteta ne croit pas que Gabriel Jesus et Eddie Nketiah marquent suffisamment de buts pour qu’Arsenal puisse soutenir un défi pour le titre. L’arrivée de Gimenez changerait cependant les choses, permettant également d’autres options dans différents jeux.

Signé de Cruz Azul en juillet 2022, Gimenez a marqué 23 buts toutes compétitions confondues pour Feyenoord en 45 matchs. Il a cependant été encore plus prolifique cette saison, trouvant le chemin des filets à 15 reprises différentes en seulement 11 matches.

