Arsenal et Tottenham envisagent l’Isco du Real Madrid

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Gunners, Spurs eye Isco de Real

Arsenal et Tottenham Hotspur surveillent l’avenir du milieu de terrain du Real Madrid Isco, selon le Mirror.

Le sort du joueur de 29 ans sera décidé dans un proche avenir lorsqu’il rencontrera le nouveau manager Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain offensif a encore un an sur son contrat et un renouvellement semble peu probable, laissant à la hiérarchie du Real la décision de le déplacer cet été ou de le laisser partir gratuitement dans 12 mois.

Le joueur devrait coûter à n’importe quelle partie au moins 6 millions de livres sterling de salaire plus tous les ajouts s’ils souhaitent le faire atterrir.

Les Gunners espèrent ajouter un milieu de terrain offensif après le départ de son compatriote du Real Madrid, Martin Odegaard, qui a impressionné lors de son prêt à Londres. En comparaison, les Spurs sont en mesure de garantir le football européen alors qu’ils participent à la première Ligue Europa Conference.

L’AC Milan, qui a le football en Ligue des champions, s’intéresse également à Isco, prouvant qu’il y aura de la concurrence pour l’Espagnol, qu’il parte cette saison ou la prochaine.

Isco a rejoint Madrid en 2013 en provenance de Malaga pour un montant de 27 millions de livres sterling, faisant plus de 300 apparitions en Liga avec une main dans 99 buts. Tout déménagement marquerait la fin d’un séjour de 8 ans au club.

Le temps d’Isco au Real Madrid pourrait bientôt prendre fin. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Villarreal a eu une évaluation de 13 millions de livres sterling pour Bournemouth Arnaut Danjuma rejeté, selon Sports aériens, avec les vainqueurs de la Ligue Europa désireux d’amener l’ailier en Espagne. Le joueur de 24 ans a marqué 15 buts en championnat la saison dernière pour les Cherries, mais ils n’ont pas été en mesure de revenir en Premier League. Les Yellow Submarines peuvent proposer un football de haut niveau et une course en Ligue des champions, mais le joueur est toujours sous contrat au club de la côte sud jusqu’en 2024.

– Newcastle United envisage un transfert de 15 millions de livres sterling pour le jeune marseillais Boubacar Kamara avec le club français qui cherche à lever des fonds. Le miroir rapporte que le joueur de 21 ans est très apprécié par Steve Bruce, qui cherche à renforcer ses options au milieu de terrain. L’international français des moins de 21 ans n’a plus qu’un an sur son contrat, faisant près de 100 apparitions en Ligue 1 et suscitant l’intérêt d’autres clubs de Premier League tels que Manchester United et Liverpool.

– West Ham United est devenu le leader dans la course à la signature de l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham, selon Initié au football. Le joueur de 23 ans n’était plus en faveur sous Thomas Tuchel, mais une évaluation de 40 millions de livres sterling avait détourné certains clubs, dont les Hammers. Cependant, on s’attend à ce que 30 à 35 millions de livres sterling suffisent à persuader les Blues, avec David Moyes à la recherche d’un nouvel attaquant.

– Paulo Dybala a fixé les termes d’un renouvellement de contrat à la Juventus avec l’Atletico Madrid et d’autres équipes intéressées si les parties ne parviennent pas à un accord, selon COMME. Le joueur de 27 ans est sans contrat l’année prochaine et devrait dire à l’équipe de Serie A qu’il souhaite un salaire de base de 10 millions d’euros pour signer. Une offre similaire a été faite il y a des mois, mais avec le départ de Fabio Paratici et Andrea Pirlo, la situation pourrait changer en fonction de la position du nouveau patron Massimilliano Allegri.

– Le nouveau manager de Tottenham, Nuno Espirito Santo, veut apporter Jesse Lingard au club si Harry Kane part pour Manchester United cet été. Initié au football rapporte que le joueur de 28 ans intéresserait les Spurs, le capitaine anglais Kane poussant à quitter le club après la finale du Championnat d’Europe. Lingard a relancé sa carrière avec un prêt à West Ham la saison dernière, contribuant à 14 buts en 16 matches de Premier League. Les performances ont inspiré les Hammers à une finale de la Ligue Europa et ont suscité beaucoup d’intérêt. Avec Nuno cherchant à reconstruire une équipe dans sa vision, cette décision pourrait le satisfaire à la fois lui et un Kane sortant.