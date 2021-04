La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Spurs et Gunners font la course pour Kokcu

Tottenham Hotspur cherche à se battre avec Arsenal, son rival du Derby du nord de Londres, pour signer le milieu de terrain de Feyenoord Orkun Kokcu, comme cela a été rapporté par le Daily Mail.

– Carnet d’initiés: Roadshow Haaland de Raiola

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le joueur de 20 ans a été une cible à long terme pour les Gunners, qui ont tenté de le faire venir à l’été 2020.

2 Liés

Il peut y avoir des questions sur l’avenir de Jose Mourinho, mais le personnel de recrutement des Spurs estime que le milieu de terrain de l’équipe nationale de Turquie est quelqu’un qui peut les aider à aller de l’avant, quel que soit le responsable.

Il est même suggéré que les Spurs ont communiqué avec les représentants de Kokcu pour enregistrer leur intérêt et chercheront à recevoir des mises à jour sur son avenir. Il est également indiqué dans le rapport que le Brexit ne devrait pas entraver l’accord, car le milieu de terrain est un habitué de Feyenoord et représente également sa nation.

Un retour de trois buts et deux passes décisives cette saison peut ne pas sembler beaucoup, mais le jeune s’est parfois démarqué pour Feyenoord cette saison. Il a fait partie de l’équipe du mois d’Eredivisie en février et mars, et a également reçu le prix du jeune joueur du mois en mars.

Le joueur de 20 ans a réalisé un certain nombre de performances accrocheuses cette saison, surtout en s’amusant lors d’une victoire 6-0 sur le VVV Venlo.

Il semble maintenant qu’il aura deux options s’il veut poursuivre son développement dans le nord de Londres.

PAPIER GOSSIP

– Tottenham Hotspur et Barcelone manifestent tous deux un intérêt pour la signature de l’arrière central du Bayern Munich Jérôme Boateng, comme suggéré par Christian Falk. Le contrat de l’Allemand avec le Bayern prend fin cet été et il a été publiquement déclaré qu’il n’y aurait pas de renouvellement, ce qui signifie que les clubs se battront pour signer gratuitement le joueur de 32 ans.

– Les Wolverhampton Wanderers espèrent utiliser Patrick Cutrone dans le cadre d’un accord pour signer l’ailier de Valence Goncalo Guedes, comme cela a été rapporté par Football Insider. Cutrone est actuellement en prêt avec la formation espagnole, et alors que les Wolves s’intéressent à son coéquipier de 24 ans depuis au moins un mois, il n’est que maintenant suggéré que l’Italien pourrait bouger de manière permanente dans l’autre sens.

– Mauro IcardiLes agents ont pris des mesures pour éloigner l’Argentin du Paris Saint-Germain, alors que le club est prêt à le laisser partir, rapporte L’Equipe.Cette nouvelle fait suite à la suggestion de Caclciomercato selon laquelle le joueur de 28 ans pourrait être utilisé comme partie d’un accord d’échange pour faire entrer un homme de la Juventus Paulo Dybala.

– Galatasaray a offert l’arrière gauche de Crystal Palace Patrick van Aanholt un contrat de trois ans pour les rejoindre cet été, comme l’a rapporté Sky Sports. L’accord actuel du Néerlandais de 30 ans prend fin cet été, ce qui signifie qu’il sera libre de partir. La partie turque cherche à profiter de la situation en négociant maintenant un accord avec les agents du joueur.