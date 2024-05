Arsenal et Tottenham apprennent la grande vérité sur le transfert de Michael Olise et Eberechi Eze

Le patron de Crystal Palace, Oliver Glasner, a clairement indiqué qu’il n’était pas disposé à lâcher ses joueurs clés, notamment les cibles d’Arsenal et de Tottenham Hotspur, Michael Olise et Ebere Eze.

Olise, qui a été une lumière brillante pour les Eagles cette saison malgré quelques revers importants sur blessure, a réussi un total impressionnant de dix buts et cinq passes décisives en seulement 18 sorties. Pendant ce temps, son partenaire offensif Eze a inscrit neuf buts et cinq passes décisives en 30 apparitions.









C’est compris par football.londres qu’Arsenal se bat contre Manchester United pour signer Olise, même si les Gunners sont désavantagés car il soutient l’équipe d’Erik ten Hag. Eze, quant à lui, est un fan d’Arsenal, mais ce sont les Spurs qui tiennent à sa signature.

Néanmoins, Glasner, lors de son dernier point de presse, a été catégorique sur son intention de conserver son équipe. Il a déclaré : « J’espère que tous les joueurs seront là [next season].

« Je sais que le club fera tout pour s’assurer qu’il jouera pour Crystal Palace la saison prochaine. Je pense que ce que nous pouvons montrer du côté du département des sports, c’est que nous sommes ambitieux et qu’ils peuvent en bénéficier et apporter une grande contribution à notre succès.

« C’est ce que nous pouvons leur offrir, le reste nous verrons. » Olise était sur le point de déménager à Chelsea l’été dernier lorsque les Blues ont activé sa clause de libération.

Cependant, dans une tournure surprenante, l’ailier s’est prononcé contre le changement de Stamford Bridge et a signé un nouveau contrat à Palace avec une clause de libération qui aurait été augmentée d’environ 60 millions de livres sterling. Eze a encore trois ans sur son contrat avec les Eagles et on prétend qu’ils tiendront plus de 70 millions de livres sterling cet été.