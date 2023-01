Arsenal et Mohamed Elneny surmontent un mauvais départ

Arsenal a produit une performance époustouflante en seconde mi-temps pour faire exploser Oxford United et maintenir en vie la poursuite des Gunners d’une 15e FA Cup avec une victoire 3-0 au Kassam Stadium d’Oxford lundi.

Opérant dans des kits entièrement blancs dans le cadre de la campagne anti-violence “No More Red” du club, Arsenal avait très tôt l’air très différent de celui qui dominait en Premier League et c’est l’équipe d’Oxford du manager Karl Robinson qui a impressionné au début étapes.

Mais la qualité des Gunners a finalement brillé, et le milieu de terrain Mohamed Elneny a marqué un but rare lorsqu’il a converti le centre de Fabio Vieira avant que le doublé à couper le souffle d’Eddie Nketiah n’organise un affrontement alléchant au quatrième tour de la FA Cup avec Manchester City plus tard ce mois-ci.

Points positifs

Deux passes décisives n’auront fait aucun mal à la confiance de Vieira, tandis que la finition de Nketiah était de classe mondiale et pourrait jouer un rôle vital en l’absence de Gabriel Jesus dans les mois à venir.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lisez sur ESPN +: Classement qui remportera les ligues 2022-23

Négatifs

“Boring, boring Arsenal” a chanté les supporters locaux à Oxford alors que les Gunners ont choisi de changer leur preneur de remise en jeu sélectionné deux fois en quelques secondes. Les visiteurs manquaient d’intensité dans les sorts et semblaient même secoués par leurs adversaires de la Ligue 1 en première mi-temps.

Note du manager (sur 10)

Mikel Arteta, 6 ans — Comme prévu, Arteta a sonné les changements pour ce dernier affrontement de coupe. Le patron des Gunners a fait tourner toute sa défense et son milieu de terrain et cela s’est

Notes des joueurs (1-10 avec 10 = meilleur)

GK Matt Turner, 8 — Il avait l’air désireux d’impressionner, et il l’a fait. A bien commandé sa boîte et a refusé Matty Taylor avec un arrêt intelligent lorsque l’homme d’Oxford était en tête-à-tête. Son virage Cruyff avec le ballon à ses pieds n’aura pas fait de mal non plus.

2 Connexe

DF Takehiro Tomiyasu, 7 — Une première titularisation depuis octobre pour Tomiyasu, qui aurait dû faire mieux alors que son centre bas était droit dans la gorge du gardien d’Oxford Edward McGinty. Terminé un affichage décent en seconde période avec quelques défis au bon moment.

DF Rob Holding, 5 — Le grand défenseur voulait un penalty après s’être senti traîné au sol depuis un corner d’Arsenal, mais il n’y avait vraiment rien dedans. S’en est sorti avec quelques moments incertains, y compris un back-pass risqué et un mauvais dégagement de la tête.

DF Gabriel, 6 — Semblait un peu léthargique lorsqu’il a renvoyé une passe en arrière à son gardien de but, mais avait l’air beaucoup plus résolu en repoussant un centre dangereux de Ciaron Brown.

DF Kieran Tierney, 6 — Sensible. N’a pris aucun risque lors des premiers échanges contre une équipe positive d’Oxford, choisissant de dégager ses lignes sous pression plutôt que de jouer. Lui aussi avait hâte d’aller de l’avant et décrochait un corner après un bel échange avec Vieira.

MF Mohamed Elneny, 7 — A bien fait de ralentir les choses et d’empêcher Taylor d’avoir un chemin clair vers la zone après une mauvaise tête de Holding. S’est avéré un buteur improbable lorsqu’il a percuté le corner de Vieira avec sa tête. C’était son premier but pour Arsenal depuis mai 2021.

MF Albert Sambi Lokonga, 5 — Le milieu de terrain industrieux manquait un peu de feu et avait du mal à prendre le contrôle du jeu au milieu. Il criait pour un penalty lorsque son effort a frappé le bras planté d’Elliot Moore, mais l’arbitre David Coote a écarté les protestations d’Arsenal.

MF Fabio Vieira, 9 — A montré sa classe pour la première fois juste après la marque des 15 minutes quand il s’est échappé de l’épaule de Djavan Anderson avant de revenir à l’intérieur et de lever une passe soignée vers le poteau arrière. A remporté le match pour son équipe avec deux superbes passes décisives.

Mohamed Elneny a été le buteur surprise pour propulser Arsenal vers une poussée en seconde période contre Oxford United au troisième tour de la FA Cup. Adrian Dennis/AFP via Getty Images

FW Bukayo Saka, 7 — Je pensais qu’il était derrière quand Brown a trébuché, mais les officiels ont sauvé l’homme d’Oxford, accordant un coup franc pour un coup de coude. A bien fait les choses simples comme on peut s’y attendre d’un joueur de sa qualité avant son retrait suite à un coup.

FW Eddie Nketiah, 9 ans — À peine reniflé dans les 45 premières minutes, mais a pris vie en seconde période. A prolongé sa belle course de buteurs lorsqu’il a contourné McGinty et s’est enfoncé dans un filet vide avant de marquer une délicieuse seconde sur le gardien de but.

AT Gabriel Martinelli, 6 — A couru ses chaussettes mais n’avait pas grand-chose à montrer pour cela. Les fans locaux étaient ravis quand il a apparemment été envoyé deux fois pour un hot-dog par Anderson, mais le vrai coupable était le terrain, qui ressemblait à un glissement et un glissement.

Remplaçants (les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

DF, Oleksandr Zinchenko, (Tierney, 61″), 6 — A brisé un effort spéculatif dans le parking d’Oxford dans les dernières minutes.

MF Granit Xhaka (Lakonga, 61″), 6 – Remplacé le Lokonga sous la normale et resserré les choses au milieu.

MF Emile Smith Rowe, (Saka, 75″), N/R — Presque mis le lustre sur les choses lorsque son effort a dévié de peu.

DF Ben White, (Tomiyasu, 81″), N/R — Étayé les choses à l’arrière tard avec une brève apparition.

FW Marquinhos, (Vieira, 82″), N/R — Une première apparition en FA Cup pour l’adolescent mais il a eu peu de temps pour marquer les esprits.