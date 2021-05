Arsenal et Mikel Arteta ne parviennent pas à tirer des leçons alors qu’ils quittent la Ligue Europa pour Villarreal d’Unai Emery | Actualités du football

Mikel Arteta a déploré la malchance d’Arsenal lors de sa conférence de presse d’après-match. La blessure de Granit Xhaka à l’échauffement. Les deux efforts de Pierre-Emerick Aubameyang qui ont frappé le poteau.

Mais il n’y a que tant de choses qui peuvent être attribuées à la malchance. Arsenal s’est retiré de la Ligue Europa après avoir rassemblé un seul tir cadré, à domicile, dans une demi-finale à gagner. Leur saison est effectivement terminée. Et c’est précisément ce qu’ils méritent.

Arsenal a juste la chance que les fans protestent contre la propriété de Stan Kroenke à l’extérieur de l’Emirates Stadium avant que le match ne soit pas à l’intérieur pour le regarder. Les célébrations sauvages de Villarreal qui ont accueilli le coup de sifflet final auraient été noyées dans les huées.

Le penalty de Nicolas Pepe en Espagne la semaine dernière avait donné à Arsenal une bouée de sauvetage dans le match nul – même s’il ne le méritait guère. Arteta a déclaré qu’ils « avaient tellement d’enthousiasme et de désir » de continuer et d’atteindre la finale. Mais il y avait peu de preuves de cela sur le terrain.

Au lieu de cela, les joueurs sous-performants d’Arsenal ont produit un autre affichage pour souligner la nécessité d’une reconstruction, mais la pression augmente également sur Arteta. Il a chargé son équipe d’attaquants alors qu’il cherchait à renverser le déficit de 2-1, mais il semblait que le plan se terminait là.

















0:56



Mikel Arteta admet que ses joueurs sont dévastés par la défaite



Comme au match aller, les Gunners semblaient décousus et décalés depuis le début, perdant de simples passes alors qu’ils tentaient de construire à l’arrière et montrant le même manque de sang-froid plus loin.

Le retour d’Aubameyang a rappelé à quel point il peut être dangereux lorsqu’il est frappé d’un tir en diagonale contre l’extérieur du poteau quelques minutes avant la mi-temps, mais il était par ailleurs privé de service.

Remarquablement, il n’a eu que sept touches dans les 45 premières minutes.

Arsenal ne pouvait rien faire autour de lui mais ils avaient encore plus de problèmes de possession. Il y avait des pressions occasionnelles mais jamais de cohésion.

Chaque fois qu’ils ont tenté de repousser Villarreal, ils ont laissé d’énormes lacunes au milieu de terrain, où Thomas Partey a été laissé en train de faire le travail de deux hommes.

Villarreal, quant à lui, était tout ce qu’Arsenal n’était pas. Organisé. Discipliné. Agressif. Une équipe savait ce qu’elle faisait et une autre ne le savait pas. C’est d’autant plus exaspérant pour les fans d’Arsenal, bien sûr, compte tenu de l’identité de l’homme dans l’abri à l’extérieur.

Image:

Les joueurs de Villarreal célèbrent leur victoire



Les décisions d’Arteta seront remises en question et à juste titre. La blessure de Xhaka était un coup malheureux, mais étant donné qu’il allait jouer l’arrière gauche de toute façon, cela n’explique pas pourquoi le milieu de terrain d’Arsenal – si vous pouvez l’appeler un milieu de terrain – n’a pas fonctionné de manière aussi spectaculaire.

Le Partey de 45 millions de livres sterling était censé être une solution dans ce domaine, mais il semble plus faire partie du problème maintenant. Sa performance était irrégulière – et pas pour la première fois cette saison – mais il n’est pas facile de briller quand on est tellement exposé par les joueurs devant soi.

Arteta a été puni pour avoir expérimenté son alignement au match aller lorsqu’il a déployé Emile Smith Rowe comme un faux neuf, et il est tombé dans le même piège aux Emirats.

Un milieu de terrain de Smith Rowe et Odegaard devant Partey n’avait jamais été jugé auparavant. Pas étonnant donc que cela n’ait pas fonctionné.

Les options d’Arteta ont été épuisées par l’absence de Dani Ceballos, bien sûr, mais ce n’est que parce qu’il n’a pas lui-même réussi à le remplacer avant son expulsion entièrement prévisible au match aller.

Ailleurs, Kieran Tierney s’est battu vaillamment à l’arrière gauche malgré un manque évident de forme physique, tandis qu’Hector Bellerin avait l’air mal à l’aise tout au long d’avoir été préféré à Calum Chambers à l’arrière droit. Arteta semble toujours incertain de son alignement défensif préféré. L’instabilité est inutile.

Image:

Arteta donne des instructions à ses joueurs



Ses changements ont invité à un examen minutieux, tout comme son hésitation pendant le match. Arsenal s’est frayé un chemin jusqu’à la mi-temps après avoir au moins évité de concéder mais, comme au match aller, et malgré un autre affichage sans gouvernail, le manager a choisi de ne pas faire de changements.

Il y a eu des éclairs d’amélioration au début de la seconde période alors que Nicolas Pepe et Smith Rowe ont tiré large en l’espace de quelques minutes, mais assez vite, les mêmes problèmes sont apparus à nouveau.

Partey est resté seul au milieu de terrain alors qu’il avait clairement besoin d’aide – Mohamed Elneny n’a même jamais quitté le banc – tandis qu’Aubameyang est resté isolé à l’avant.

Le joueur de 31 ans a frappé les boiseries une deuxième fois lorsque sa tête tardive a rebondi à l’intérieur du poteau, mais au moment où il a été remplacé à la 80e minute, son nombre de touches n’était passé qu’à 14. Le service ne s’est pas amélioré. .

Arteta a finalement fait un changement à la 65e minute, lorsque Gabriel Martinelli a remplacé Odegaard, mais à ce moment-là, les têtes semblaient déjà chuter. À un moment donné, Hector Bellerin a pu être entendu crier à ses coéquipiers pour montrer une certaine urgence et améliorer leur jeu. C’était un événement isolé.

Villarreal, en revanche, s’est fait entendre partout. Les joueurs sur le terrain, le staff technique et les remplaçants également en marge. Il y avait des cris d’encouragement et des cris de protestation constants chaque fois qu’un joueur en chemise jaune allait au sol.

Ils véhiculaient un sentiment de convivialité qui n’était pas apparent du côté de la maison.

Alexander Lacazette, Willian et Eddie Nketiah ont suivi Martinelli sur le terrain lors des phases finales mais c’était trop peu trop tard pour Arsenal. Il y avait des demi-chances mais Villarreal n’a pas été testé de manière significative et le tir solitaire cadré l’a prouvé.

Reste à voir ce que tout cela signifie pour Arteta.

Le club l’a soutenu de tout son cœur, le promouvant même d’entraîneur-chef à entraîneur après le triomphe de la FA Cup de l’année dernière, et rien ne permet de penser qu’ils sont sur le point de faire un changement maintenant.

Mais cela a été une autre campagne lamentable et il n’y aura pas de triomphe de coupe pour la sauver. Arteta a été amené à combler l’écart avec les quatre premiers, mais Arsenal est tombé plus loin que jamais.

Ils font face à une cinquième saison consécutive en dehors de la Ligue des champions et, à moins d’un revirement spectaculaire en Premier League, ils n’auront pas non plus la Ligue Europa sur laquelle se rabattre.

Image:

Les joueurs de Villarreal célèbrent leur victoire en Ligue Europa contre Arsenal



Une première saison sans football européen depuis 25 ans nous attend.

Une reconstruction immensément difficile devient encore plus difficile sans les récompenses financières de la qualification européenne et malgré la promesse incontestable d’Arteta en tant qu’entraîneur, les supporters d’Arsenal sont en droit de se demander s’il est l’homme pour la superviser.

Les circonstances ont été extrêmement difficiles, mais Arsenal a terminé huitième la saison dernière et ils sont actuellement encore plus bas après avoir joué un match plus que les équipes au-dessus d’eux.

La malchance ne fait que partiellement expliquer comment ils sont arrivés ici. Arteta et ses joueurs ont du pain sur la planche pour restaurer la croyance parmi les supporters – et les manifestations de «Kroenke out» avant le match ont rappelé qu’ils ne sont pas les seuls.