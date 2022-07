Arsenal et Manchester United ont donné un coup de pouce à Youri Tielemans par les derniers commentaires de Rodgers

Arsenal et Manchester United ont reçu un coup de pouce dans tout accord potentiel pour Youri Tielemans cet été, alors que le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, a révélé que le Belge n’était pas près de signer un nouvel accord au King Power Stadium cet été.

Tielemans n’a plus que 12 mois pour exécuter son contrat actuel dans les Midlands et devrait partir cet été. On pensait qu’Arsenal menait la course pour sa signature, mais on ne sait pas si l’arrivée imminente d’Oleksandr Zinchenko change cela.

Pendant ce temps, Manchester United a également été crédité d’un intérêt pour le milieu de terrain de 25 ans, qui a accumulé plus de 100 apparitions en Premier League pour les Foxes, marquant 18 buts pendant cette période.

Maintenant, Rodgers a admis que sa star pourrait partir cet été, Tielemans n’étant pas plus près de signer un nouveau contrat à Leicester et les Foxes désireux de ne pas perdre le Belge gratuitement l’été prochain.

Interrogé pour une mise à jour sur les négociations du contrat de Tielemans à Leicester, Rodgers a déclaré: “Il n’y a aucune mise à jour du tout. C’est un gars incroyable avec qui travailler. Il vient de réintégrer le club [for pre-season] et il est à peu près le même. A l’entraînement, il est très engagé.

« Il est heureux dans son travail et il est heureux au club. Mais, naturellement, avec un an de contrat, il peut sentir qu’il doit tout regarder pour lui et sa famille. Mais je sais certainement qu’il s’est engagé pendant qu’il est ici.

« Du point de vue de Youri, il continuera à s’entraîner et à travailler. Il est très concentré sur sa forme physique et comme il l’est toujours avec l’équipe, c’est un gars formidable à avoir dans l’équipe. Jusqu’à ce que cela change, je donnerai tout pour continuer à le développer, lui et l’équipe. Il y a une possibilité, mais nous devons attendre et voir.

