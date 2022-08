Arsenal et Man United têtes de série du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa

La finale de la Ligue des champions 2022-23 aura lieu à Prague le 7 juin 2023. Photo de Tullio Pouilles – UEFA/UEFA via Getty Images

Arsenal et Manchester United sont parmi les têtes de série du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa de vendredi, qui aura lieu à midi, heure du Royaume-Uni, à 7 h HE.

Les deux équipes se sont qualifiées pour la compétition après avoir terminé 5e et 6e de la Premier League la saison dernière, et sont rejointes dans le premier pot de têtes de série par l’AS Roma de Jose Mourinho en tant que vainqueur de la Ligue de conférence Europa. La Roma a battu Feyenoord 1-0 grâce à un but de Nicolo Zaniolo pour devenir le tout premier vainqueur de la compétition.

Les 32 équipes seront tirées au sort en huit groupes de quatre équipes, un club d’un pot dans chaque groupe, et deux équipes d’un même pays ne peuvent pas être dans le même groupe.

La finale de l’année prochaine aura lieu à la Fortuna Arena, à Prague, en République tchèque, et les vainqueurs gagneront une place dans la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-24.

POT 1

AS Rome

Manchester United

Arsenal

Latium

Braga

L’étoile rouge de Belgrade

Dinamo Kyiv

Olympiakos

POT 2

Feyenoord

Rennes

PSV Eindhoven

AS Monaco

Real Sociedad

Qarabag

Malmö

Ludogorets Razgrad

POT 3

Shérif Tiraspol

Real Betis

FC Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Fribourg

Fenerbahçe

POT 4

Nantes

HJK Helsinki

Sturm Graz

AEK Larnaca

FC Zürich

Omonia Nicosie

Union Saint-Gilloise

Trabzonspor

Dates des matchs :

1ère journée : 8 septembre

2e journée : 15 septembre

3e journée : 6 octobre

4e journée : 13 octobre

5e journée : 27 octobre

6e journée : 3 novembre