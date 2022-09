Arsenal et Man United sont de retour ! Leur rivalité en Premier League a de nouveau du potentiel, mais peuvent-ils se battre pour des titres ?

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United et Arsenal sortent enfin d’un entrepôt frigorifique.

La rivalité qui dominait autrefois la Premier League a été réduite à un spectacle secondaire pendant la majeure partie de deux décennies en raison du déclin respectif des deux équipes – mais l’affrontement de dimanche à Old Trafford a prouvé que deux des plus grands clubs d’Angleterre sont, après une attente tortueuse , sur le chemin du retour.

Mais l’heure est au réalisme et à la patience. United et Arsenal sont deux clubs avec une fière histoire de succès – entre 1996 et 2004, aucun autre club n’a remporté la Premier League – mais aucun ne remportera le titre cette saison.

Pour la première fois depuis plus longtemps que les deux clubs ne se souviennent, cependant, un retour à la gloire est désormais visible à l’horizon. Revenez dans deux ans et United et Arsenal pourraient être à nouveau les deux grands.

La victoire 3-1 de United dimanche, inspirée par le milieu de terrain Christian Eriksen et scellée par l’attaquant à deux buts Marcus Rashford, a mis fin au début de saison 100% gagnant d’Arsenal et prolongé le remarquable renouveau de l’équipe d’Erik ten Hag, désormais en cinquième position, à seulement trois points des Gunners de Mikel Arteta, en tête du classement.

Après deux matchs, United était en bas du tableau avec zéro point après que Ten Hag soit devenu le premier patron d’Old Trafford en 101 ans à subir deux défaites au début de son règne – mais quatre victoires consécutives plus tard, la croyance et la confiance traversent son l’équipe et les supporters du club. Les fans de United veulent toujours se débarrasser de la famille Glazer, les propriétaires du club, mais la négativité qui planait sur Old Trafford comme un orage depuis des années a été levée et battre Arsenal signifie qu’un véritable optimisme est revenu dans la moitié rouge de Manchester.

Arsenal est plus loin sur la piste que Ten Hag’s United en termes de rétablissement de la confiance et de donner à ses fans l’espoir que le succès pourra enfin revenir aux Emirats.

Arteta a été soutenu par les propriétaires du club pour prendre et prendre des décisions difficiles sur la composition de son équipe, notamment l’annulation des contrats de stars à hauts revenus mais sous-performantes telles que Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien assistant de Pep Guardiola à Manchester City a donné une chance aux jeunes, en soutenant Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli, et les ajouts estivaux de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko, en particulier, ont accéléré l’injection d’un gagnant mentalité dans l’équipe.

Manquer la Ligue des champions avec une fin désastreuse de la saison dernière a mis en évidence le travail qui reste à faire par Arteta, mais cinq victoires consécutives en début de campagne ont mis en évidence les progrès réalisés par le manager, et l’équipe dispose désormais d’une plate-forme sur lequel construire une poussée soutenue pour un top quatre.

Mikel Arteta, à gauche, manager d’Arsenal, et Erik ten Hag, manager de Manchester United, ont mené leurs équipes à de grands revirements pour commencer la saison de Premier League 2022-23. Oli Scarff/AFP/Getty Images

Manchester City et Liverpool ont encore une certaine distance devant United et Arsenal en termes de qualité et d’expérience de victoire, mais ils auront tous deux noté la recrudescence à Old Trafford et aux Emirats ces dernières semaines.

Les deux meilleures équipes de la saison dernière sauront également qu’Arsenal et Man United seront toujours troublés par l’incohérence.

Arsenal est une jeune équipe qui n’a pas encore appris à aller dans un endroit comme Old Trafford, à tuer le match et à remporter une victoire. United, quant à lui, manque toujours de qualité en profondeur et doit augmenter sa puissance de feu, n’ayant marqué que huit buts en six matchs jusqu’à présent.

“Je comprends que les fans rêvent, les standards de Man United doivent être bons”, a déclaré Ten Hag. “Nous sommes au début d’un processus, nous en sommes encore loin. Nous devons faire les choses bien mieux que nous ne le faisons. C’est un processus – vous devez relever les normes chaque jour.”

Casemiro, à droite, de Manchester United et Gabriel Jesus d’Arsenal sont deux nouveaux joueurs qui ont rejoint leurs équipes pour cette saison, et ils ont fait des impressions immédiates. Shaun Botterill/Getty Images

Les recrues estivales Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Casemiro et Antony, qui ont marqué lors de ses débuts contre Arsenal, ont ajouté un caractère et une ténacité indispensables à l’équipe, cependant, et Ten Hag a apporté une expertise tactique et un leadership et s’est déjà amélioré les goûts de Jadon Sancho, Fred et Rashford.

United a maintenant un élan positif, mais il y a aussi une sensation différente à Arsenal, qui est en proie à la fragilité depuis les derniers jours du règne d’Arsène Wenger aux commandes.

La défaite à Old Trafford n’a pas été causée par un manque de caractère d’Arsenal, mais plutôt par un échec à capitaliser sur une période de domination et United étant plus impitoyable devant le but. Il n’y a aucun sens que les joueurs d’Arteta entreront en chute libre après avoir perdu contre United et cela témoigne de l’amélioration aux Emirats.

“Pour que ces garçons jouent comme ils l’ont fait ici, c’est un grand honneur pour eux, mais nous avons besoin d’un meilleur résultat”, a déclaré Arteta. “Nous devons apprendre que vous devez avoir autant de discipline dans ces jeux.”

Cela fait presque 20 ans maintenant que United contre Arsenal était le match qui comptait le plus en Premier League.

En septembre 2003, les deux équipes ont joué un match nul 0-0 qui est devenu connu sous le nom de bataille d’Old Trafford parce que les tensions sombres entre les deux équipes se sont transformées en une bagarre d’après-match. Cette saison-là, un Arsenal invaincu a remporté la ligue pour la dernière fois, devenant “Les Invincibles” dans le processus, mais ils n’ont jamais été près de la gagner depuis.

Cela fera dix ans en mai prochain que United a remporté le titre pour la dernière fois et ils sont également devenus sans espoir de titre depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en tant que manager.

Pourtant, finalement, United et Arsenal semblent être à nouveau sur une trajectoire ascendante, et c’est une bonne nouvelle pour la Premier League.