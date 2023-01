Arsenal et Man United ont établi un record de télévision en Premier League aux États-Unis

NBC Sports a battu le record d’audience de tous les temps en Premier League aux États-Unis. Le match de dimanche entre Arsenal et Manchester United a attiré en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs sur NBC, Telemundo et Peacock Premium.

Le match passionnant entre Arsenal et Manchester United s’est terminé 3-2 contre les Gunners après qu’un but tardif ait scellé la victoire dans un match de bout en bout. Télévisé de 11 h 30 à 13 h 30 HE, le nombre de téléspectateurs a été aidé par le jeu diffusé en direct via le réseau NBC en direct un dimanche, ce qui est rare.

Pour NBCUniversal, c’était la tempête parfaite.

Record de télévision en Premier League battu aux États-Unis

En regardant de plus près les chiffres, 1,92 million ont regardé le match en anglais sur NBC et Peacock combinés. Pendant ce temps, 382 000 téléspectateurs ont regardé le direct en espagnol via Telemundo. Ensemble, le total de visionnage équivaut à 2 302 000 personnes.

Pour Peacock en particulier, NBC Sports a établi un record pour un match de Premier League en streaming simultané, avec une audience moyenne par minute (AMA) de 510 000 téléspectateurs pour le match.

Compte tenu de la popularité d’Arsenal et de Manchester United parmi les fans de football américains, le nombre ne devrait pas surprendre. Les deux équipes bénéficient d’une résurgence sur le terrain, ce qui a certainement aidé le nombre de spectateurs.

Arsenal-Manchester United a battu le précédent record télévisé de Premier League, qui était pour un derby de Manchester en 2022 qui a attiré en moyenne 1,76 million de téléspectateurs. Le match Arsenal-Man United de dimanche était également bien supérieur aux précédents records d’audience de la Premier League TV.

Dans l’ensemble, sur les quatre fenêtres de matchs télévisés du week-end dernier, de vendredi à dimanche, NBC Sports a enregistré en moyenne une audience totale de 947 000 téléspectateurs. À ce jour, c’est la plus grande audience moyenne pour un Fan Fest de Premier League. Orlando était le huitième Fan Fest présenté par NBC Sports et la Premier League, et le deuxième cette saison, après le Fan Fest de Philadelphie en octobre.

Le Fan Fest de la Premier League d’Orlando s’est tenu à Universal CityWalk à l’extérieur des studios Universal.