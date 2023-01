Arsenal et Man City enregistrent de grandes victoires pour atteindre le cinquième tour de la FA Cup féminine | Nouvelles du football

Arsenal et Manchester City ont remporté de grandes victoires en se qualifiant pour le cinquième tour de la FA Cup féminine contre des adversaires de la ligue inférieure.

Les buts des Gunners ont été partagés entre huit joueurs lors de leur martèlement 9-0 contre Leeds, Stina Blackstenius étant la seule joueuse à avoir marqué deux fois pour les 14 fois vainqueurs de la compétition.

Caitlin Foord a donné l’avantage aux hôtes après 10 minutes, avec Kathrine Moller Kuhl et un penalty de Kim Little portant le score à 3-0 avant la mi-temps contre les visiteurs de la National League Division One North.

Stina Blackstenius a marqué deux fois pour Arsenal



Les vannes se sont ouvertes après la pause avec de nouveaux buts de Lina Hurtig, Jen Beattie, Michelle Agyemang et Victoria Pelova, ainsi que le doublé de Blackstenius.

Coup du chapeau de Shaw alors que City bat Sheffield United

Khadija Shaw a réussi un triplé alors que Manchester City a scellé un triomphe dominant 7-0 sur l’équipe du championnat Sheffield United.

Khadija Shaw a réussi un triplé pour Manchester City



Julie Blakstad a inscrit un doublé en seconde période, avec Chloe Kelly et Deyna Castellanos également cadrées.

L’Angleterre vise les Spurs cinq étoiles

Tottenham a également dépassé ses adversaires du quatrième tour, battant les leaders du championnat London City Lionesses 5-0.

Bethany England a encore marqué pour Tottenham





Bethany England a ouvert le score pour l’équipe de Rehanne Skinner à la 11e minute, avant que Mana Iwabuchi ne double son avance juste avant la pause.

Les buts en seconde période de Drew Spence et Eveliina Summanen, ainsi qu’un but contre son camp de Harley Bennett, ont clôturé une victoire 5-0 et un après-midi confortable pour les Spurs.

Kerr aide Chelsea à devancer Liverpool

L’attaquant australien Sam Kerr a réussi un triplé alors que Chelsea a devancé Liverpool 3-2.

Chelsea a vaincu Liverpool pour atteindre le cinquième tour





Kerr a ouvert le score juste après la demi-heure de jeu et a ajouté une seconde au début de la seconde période pour mettre les Blues aux commandes.

Ceri Holland en a retiré un pour les visiteurs mais Kerr a rapidement restauré le coussin de Chelsea avec son troisième but avant qu’un effort tardif de Gemma Bonner ne prépare une finition serrée.

Man Utd, progression de la lecture

Nikita Parris a marqué un but dans chaque mi-temps alors que Manchester United a évité la surprise avec un triomphe 2-1 à Sunderland.

Lors du deuxième affrontement de la journée contre la WSL, Reading avait besoin d’une séance de tirs au but pour progresser après que son match contre Leicester se soit terminé 2-2.

Reading a gagné 3-2 aux tirs au but, après qu’Emma Mukandi ait marqué un égaliseur à la 102e minute.

Aston Villa menait 6-0 contre l’AFC Fylde après 26 minutes. Il a terminé 11-0 aux côtés de Carla Ward, Rachel Daly en marquant quatre.

Ailleurs, Julia Olme a marqué deux buts alors que Brighton a remporté un succès 7-0 à West Brom tandis que l’équipe du championnat Birmingham a battu Everton 1-0.

Durham a battu Crystal Palace 3-0, Cardiff a gagné 4-1 à Burnley, Coventry a battu 10 joueurs Hashtag United 4-0 et Lewes a progressé grâce à une victoire 1-0 à Ipswich.

West Ham a battu les Wolves 2-0, Charlton a remporté 5-1 à Wimbledon et Bristol City a vaincu Oxford 4-0.