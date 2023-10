Arsenal et Liverpool parmi les clubs courtisant la star des Wolves

Arsenal et Liverpool gardent un œil sur la star des Wolves, Pedro Neto. L’ailier de 23 ans connaît un bon départ à Molineux dans la campagne actuelle de Premier League. Avec un but et quatre passes décisives en sept matches de Premier League, Neto maintient l’intérêt des meilleurs clubs.

Selon plusieurs sources, Arsenal et Liverpool seraient deux des quatre clubs qui surveillent de près Neto. Les autres équipes de Premier League, Aston Villa et l’Atletico Madrid, considèrent l’ailier comme un talent approprié pour leurs équipes. Neto a passé beaucoup de temps avec les loups. Il est arrivé en Premier League à l’été 2019 en provenance de Braga. A l’époque, il réalise une saison tranquille avec la Lazio en Serie A.

Liverpool et Arsenal connaissent tous deux un bon départ dans la campagne actuelle de Premier League. Neto est un mélange rare de quelqu’un qui peut à la fois subvenir aux besoins du présent et du futur. De plus, Liverpool considère Neto comme un joueur d’avenir. Mohamed Salah a 31 ans, ce qui signifie que Neto pourrait remplacer l’Égyptien. Salah est un nom qui a des liens avec la Saudi Pro League.

Dans le cas d’Arsenal, Mikel Arteta est un grand fan de compétition. Neto peut assurer la couverture et la compétition pour les options d’ailier aux Emirats.

Arsenal et Liverpool s’affrontent pour Pedro Neto

L’Atletico Madrid et Aston Villa sont les deux autres équipes sur le marché de Neto. Ces deux clubs offrent quelque chose qu’Arsenal et Liverpool ne peuvent pas offrir, à savoir des minutes constantes en équipe première. Neto a prouvé qu’il avait des capacités chez les Wolves. De retour d’une blessure à la cheville, Neto montre la même forme que lors de sa saison 2020/21 en Premier League. Dans cette campagne, Neto a contribué à 11 buts.

Comme la fenêtre de transfert de janvier est la prochaine fois que Neto peut déménager, il n’y a aucun frais dans l’intérêt de ces équipes. Son déménagement il y a quatre ans a coûté 20 millions de dollars aux Wolves.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto