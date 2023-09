Arsenal et le PSG remportent le mercato ; Liverpool les plus grands perdants

Le mercato estival a été incroyable, car les meilleurs clubs européens ont dépensé des millions — non, milliards — pour essayer de renforcer leurs côtés.

Selon Marché de transfertles clubs de la Premier League anglaise ont dépensé une somme colossale 2,79 milliards d’euros pendant la fenêtre — le plus grand nombre — et il y a eu des transferts énormes, notamment Declan Rice (116 millions d’euros) à Arsenal, Moisés Caicedo (116 millions d’euros) à Chelsea, Josko Gvardiol (90 millions d’euros) à Manchester City, Rasmus Hojlund (75 M€) à Manchester United et Dominik Szoboszlai (70 M€) à Liverpool.

Dans les autres grands championnats européens, les choses n’ont pas été aussi chargées, mais Jude Bellingham (103 M€) au Real Madrid, Harry Kane (100 M€) au Bayern, Randal Kolo Muani (80 M€) et Manuel Ugarte (60 M€) du PSG sont en tête de liste.

Clubs à travers l’Europe, en Serie A italienne (850 millions d’euros), en Ligue 1 française (900 millions d’euros), en Bundesliga allemande (747 millions d’euros) et en Liga espagnole (439 millions d’euros). dépensé au total 2,93 milliards d’euros. Et l’Arabie Saoudite est devenue un véritable acteur avec la capture de Neymar au PSG pour 90 millions d’euros, ainsi que la signature de 40 millions d’euros pour la star de 21 ans. Gabri Veiga sous le nez des meilleurs clubs européens.

Mais qui a bien fait ? Et qui a mal réussi ?

Gagnants

ARSENAL

En obtenant son objectif n°1, Rice, pour un montant record de 116 millions d’euros au début de la fenêtre de transfert, Arsenal était déjà sur la bonne voie pour renforcer une équipe qui n’avait guère besoin de changements radicaux. Alors que Jurriën Timber n’a pas eu de chance de rompre ses ligaments croisés avant que sa carrière en Premier League ne puisse vraiment commencer, avec une récupération réussie, le défenseur/milieu défensif rapide et polyvalent est destiné à être une excellente ressource pour Mikel Arteta.

Le jury ne s’est toujours pas prononcé sur l’attaquant Kai Havertz, doté de 78 millions d’euros, mais le raisonnement qui a conduit à accueillir l’Allemand dans un « rôle flottant » dans le dernier tiers est facile à comprendre : avec le temps, ses qualités incontestables pourraient se révéler davantage qu’elles ne l’ont fait. à Chelsea. Arsenal a également réussi à obtenir une somme respectable de 30 millions d’euros pour Folarin Balogun, qui a rejoint l’AS Monaco. — Tor-Kristian Karlsen

HOMME VILLE

Après avoir remporté le Treble, on aurait pu penser que la fenêtre de City se limiterait à des ajustements mineurs, mais ils ont progressivement et furtivement entrepris une mini-refonte inattendue. Les gros frappeurs sortants Riyad Mahrez, Aymeric Laporte et Ilkay Gündogan ont été remplacés sans baisse de qualité. On pourrait même affirmer que le défenseur Josko Gvardiol, doté de 90 millions d’euros – largement considéré comme l’un des joueurs U21 les plus prometteurs du football mondial – représente clairement une amélioration défensive, tandis que Jérémy Doku, le Belge volant qui a réalisé en moyenne plus de 6 dribbles pour Rennes ( par 90 min) la saison dernière devrait, par sa franchise, offrir à terme une nouvelle dimension à l’attaque de Pep Guardiola. De plus, Matheus Nunes et Mateo Kovacic sont des renforts très utiles au milieu de terrain. — TKK

BAYERN MUNICH

Si vous souhaitez renforcer le noyau de votre équipe, pourquoi ne pas opter pour deux des meilleures options du marché ? Les avant-centres purs et durs n’offrent pas de meilleures garanties de but que Harry Kane. Décrocher le capitaine anglais pour 100 millions d’euros n’était pas seulement un signe de force majeur pour le club, mais aussi un triomphe pour la Bundesliga (même si cela consolide encore davantage le monopole du Bayern sur le titre de champion).

Les 50 millions d’euros versés à Naples pour recruter Kim Min-jae étaient également intelligents – il y avait peu de meilleurs défenseurs centraux en Europe la saison dernière – tandis que le milieu de terrain du RB Leipzig, Konrad Laimer, et l’arrière gauche du Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro, possèdent beaucoup d’expérience. transferts gratuits. Oh, et ils ont réussi d’une manière ou d’une autre à confier Sadio Mané à Al Nassr pour 30 millions d’euros, tout en récupérant 100 millions d’euros supplémentaires pour Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Marcel Sabitzer et Yann Sommer. Le seul point négatif à leur encontre était leur quête du numéro 6, la capture de João Palhinha de Fulham pour 65 millions d’euros ayant échoué tardivement. — TKK

PARIS SAINT GERMAIN

Les champions de Ligue 1 ont peut-être vu partir deux stars de classe mondiale cet été, mais ni Neymar (90 M€, à Al Hilal) ni Lionel Messi (libre, à l’Inter Miami) n’ont jamais semblé particulièrement heureux de se bousculer pour le devant de la scène avec Kylian Mbappé. Alors que Mbappe finit par rester – malgré le fait qu’il n’a pas encore signé de nouveau contrat en raison de ses liens avec le Real Madrid – le PSG a intelligemment construit autour du protagoniste principal à hauteur d’environ 250 millions d’euros.

Manuel Ugarte, un milieu défensif industrieux du Sporting CP (60 M€), et le milieu offensif Bradley Barcola (45 M€ de Lyon) sont deux jeunes recrues particulièrement excitantes. Hernández du Bayern (45 millions d’euros) et Ousmane Dembélé de Barcelone (50 millions d’euros) ajoutent l’expérience internationale française, tandis que les transferts gratuits du défenseur Milan Skriniar (Inter Milan) et Marco Asensio (Real Madrid) étaient trop beaux pour les laisser passer.

D’une manière ou d’une autre, le PSG a également réussi à prêter le très convoité Goncalo Ramos de Benfica (avec une somme de 80 millions d’euros reportée à l’été prochain) et a négocié la signature de 80 millions d’euros (plus 15 millions d’euros) de Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort. ET ils ont récupéré 141 millions d’euros grâce aux sorties. Ouah. — TKK

ARABIE SAOUDITE

Suite aux efforts sans précédent déployés par l’Arabie Saoudite pour promouvoir le football, de nombreuses stars mondiales ont déjà quitté le football européen pour rejoindre les rangs de la Pro League. Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, Roberto Firmino, Fabinho, Jordan Henderson, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Kalidou Koulibaly et Sergej Milinkovic-Savic ne sont que quelques-uns des noms connus qui ont rejoint Cristiano Ronaldo dans la péninsule arabique.

Outre les personnalités expérimentées, la frénésie de dépenses saoudienne a étonnamment également vu des artistes plus jeunes – qui pourraient théoriquement être transférés en Europe moyennant des cachets substantiels à l’avenir – tels que Rúben Neves et Veiga. Il pourrait même y avoir d’autres noms de stars à venir – Mohamed Salah ? — puisque la fenêtre de transfert reste ouverte pendant encore trois semaines, jusqu’au 20 septembre. — TKK

JAMBON OUEST

L’équipe de David Moyes a peut-être perdu Rice, mais Edson Álvarez et James Ward-Prowse sont des ajouts de qualité qui devraient contribuer dans une certaine mesure à combler le vide laissé par le milieu de terrain anglais. Mohammed Kudus – un milieu offensif ghanéen de 23 ans qui a coûté 43 millions d’euros à l’Ajax – peut, grâce à sa créativité et son flair, devenir un favori des fans.

West Ham a également bien fait de récupérer une bonne partie de l’argent dépensé pour le flop italien Riccardo Scamacca (qui a rejoint l’Atalanta) et ils ont brillamment commencé la saison. — TKK

Neutre

HOMME UNI

Du côté positif, les accords pour le gardien André Onana (52 M€) et le milieu offensif Mason Mount (64 M€) ont renforcé deux des principaux domaines de préoccupation de United. En particulier, la sortie de David de Gea en transfert gratuit a fait de la signature d’un nouveau n°1 une priorité, et le style de passe d’Onana conviendra certainement à Erik ten Hag. Pendant ce temps, Altay Bayindir peut faire un travail pour remplacer Dean Henderson comme remplaçant.

La signature du prêt du milieu défensif Sofyan Amrabat de la Fiorentina apportera de la ténacité et du désir à une zone centrale qui en manquait cruellement la saison dernière, même si les frais de prêt de 10 millions d’euros étaient bien au-delà des 2 millions d’euros que United voulait initialement payer.

Cependant, le reste de la planification de United a semblé, au mieux, dispersé. Les blessures des arrières gauches Luke Shaw et Tyrell Malacia ont provoqué une ruée tardive pour le prêt de Sergio Reguilon de Tottenham, tandis que l’incapacité d’atteindre la meilleure cible de frappe Harry Kane les a vu dépenser 75 millions d’euros pour Rasmus Hojlund, relativement non testé, d’Atalanta, ce qui est un pari qui pourrait se retourner contre vous dès le départ. Et il y a encore un certain nombre de joueurs inscrits qui ne devraient pas l’être. – Jonathan Molyneux-Carter

CHELSEA

Très fidèle à son habitude, Todd Boehly & Co. a repris là où il s’était arrêté en janvier, en ajoutant une série de signatures majoritairement jeunes sur des contrats à long terme pour porter les dépenses du club au cours des trois dernières fenêtres au-delà du milliard d’euros. Le milieu défensif Caicedo (100 M€) est sans doute la crème de la crème, mais une fois de retour de blessure au cours de la nouvelle année, l’attaquant de 60 M€ Christopher Nkunku devrait également s’avérer un renfort de qualité.

Malgré le stock d’illustres prospects débordant de potentiel, la principale question pour Chelsea demeure : leur équipe dispose-t-elle de suffisamment d’expérience pour soutenir le talent ? Et une équipe aussi jeune peut-elle trouver la cohérence nécessaire pour ramener le club dans la course à une place en Ligue des champions ? C’est difficile à dire, mais ce sera amusant de le découvrir.

Au cours d’un autre été de transition, Chelsea a également réussi à déplacer des joueurs à hauteur de 250 millions d’euros, ce qui devrait apaiser les inquiétudes immédiates de FFP. — TKK

jouer 1:11 Ryan Gravenberch est-il adapté à la Premier League ? Steve Nicol réagit à l’intérêt de Liverpool pour Ryan Gravenberch du Bayern Munich.

Perdants

LIVERPOOL

Perdez sept joueurs de l’équipe première, signez-en quatre. Les chiffres ne correspondent pas. Même si Liverpool a réussi à dissuader Al Ittihad de dépenser 200 millions d’euros pour recruter Salah pour l’instant (bien que les clubs saoudiens aient encore trois semaines pour provoquer des vagues), les Reds semblent toujours à court. Le club a pris la décision de laisser Roberto Firmino, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita partir en transferts gratuits, ainsi que de permettre à Fabio Carvalho de rejoindre le RB Leipzig en prêt, mais ils n’auraient pas voulu voir le dos de Fabinho ( 46 M€, à Al Ittihad) et Jordan Henderson (14 M€, à Al Ettifaq).

Oui, ils ont signé de bonnes signatures avec Dominik Szoboszlai (70 millions d’euros) et ont obtenu un accord avantageux pour Alexis Mac Allister (42 millions d’euros), mais ils ont ouvert la fenêtre en disant qu’ils ne dépenseraient pas 100 millions d’euros pour un seul joueur, retiré de la course. pour Jude Bellingham qui a rejoint le Real Madrid peu de temps après pour 103 millions d’euros, puis a fait une offre de 125 millions d’euros pour Moisés Caicedo pour le voir choisir Chelsea. L’astuce s’est répétée puisque la cible secondaire Romeo Lavia (62 millions d’euros) a ensuite choisi Stamford Bridge et ils ont été contraints de se contenter de Wataru Endo (20 millions d’euros) à la place.

Un transfert tardif de 40 millions d’euros pour Ryan Gravenberch du Bayern n’apaisera pas les fans, étant donné qu’ils auraient pu prendre moins de risques en le prêtant. Et si Jurgen Klopp perd d’autres joueurs au profit de l’Arabie Saoudite – en particulier Salah – dans les prochaines semaines, une crise pourrait se profiler à Anfield. — JMC

JOAO PALHINHA

Imaginez prendre l’avion pour un autre pays pour commencer une nouvelle vie et un nouvel emploi. Vous arrivez, passez deux séries de tests médicaux, prenez des photos avec le maillot de votre nouveau club et préparez-vous à être annoncé. Puis, pour une raison quelconque, tu dois rentrer à la maison.

Pauvre Palhinha. Un accord de 65 millions d’euros avec le Bayern s’est effondré dans les dernières heures de la fenêtre et a laissé le milieu de terrain de Fulham dans l’embarras et dans un avion pour Londres. Cela va prendre de longs mois avant que la fenêtre de janvier ne s’ouvre à nouveau. — JMC

LOUPS

Un bouleversement trois jours seulement avant le début de la nouvelle saison a vu les Wolves limoger le manager Julen Lopetegui et nommer l’ancien entraîneur de Bournemouth Gary O’Neil.

La cagnotte de transfert du club a été fortement compromise par la nécessité d’exercer la clause de 50 millions d’euros pour recruter définitivement l’attaquant Matheus Cunha de l’Atletico Madrid. Ce qui restait ensuite était principalement consacré à des talents non éprouvés (Enso Gimenez, Boubacar Traoré), tandis que des opérateurs expérimentés de Premier League tels que Ruben Neves, Raul Jimenez, Joao Moutinho et Adama Traoré se séparèrent. Les choses ne se sont pas améliorées en perdant sans doute leur meilleur joueur, Matheus Nunes, contre Manchester City pour 53 millions de livres sterling le jour de la date limite. — TKK

HARRY MAGUIRE

Même si un transfert de 30 millions de livres sterling à West Ham semblait envisagé, le défenseur central anglais reste à Old Trafford pendant au moins une demi-saison. Sous contrat pour deux ans supplémentaires, la signature de Leicester en 2019, d’une valeur de 80 millions de livres sterling (alors un record du monde pour un défenseur), n’a débuté que huit matchs de Premier League pour Manchester United la saison dernière et s’est vu prendre encore plus de retard dans l’ordre hiérarchique. Principalement en raison de son manque d’agilité et de capacités avec le ballon, les chances que Maguire ressuscite sa carrière sous Erik ten Hag semblent au mieux minces. — TKK