Arsenal et le gardien de l’USMNT Matt Turner acceptent les conditions

Arsenal a convenu des conditions avec la New England Revolution concernant le transfert du gardien international américain Matt Turner, ont indiqué des sources à Taylor Twellman d’ESPN.

Une source au courant des discussions a déclaré à ESPN que les frais de transfert de Turner s’élèvent à 6 millions de dollars à l’avance et pourraient atteindre 10 millions de dollars avec des modules complémentaires. Les Revs obtiennent également un pourcentage de vente de 10% si Turner quitte Arsenal.

Les frais initiaux sont inférieurs aux 7,5 millions de dollars payés par Manchester City pour le transfert de Zack Steffen du Columbus Crew en 2019, un accord qui a également potentiellement atteint 10 millions de dollars avec des modules complémentaires.

Twellman a ajouté que Turner rejoindra les Gunners cet été, lui permettant de rester avec les Revs pour le début de la saison régulière MLS 2022. Cela réduira également au minimum les déplacements de Turner pour le reste des qualifications pour la Coupe du monde. Avec Steffen souffrant actuellement d’une blessure au dos, Turner est presque certain de commencer pour les États-Unis lors des éliminatoires de la Coupe du monde de jeudi contre El Salvador à Columbus, Ohio. (19 h HE; diffusion EN DIRECT sur ESPN2, ESPN +).



Cette décision indique également que le gardien suppléant Bernd Leno restera avec Arsenal pour le reste de cette saison, bien qu’il ait été rapporté que Newcastle United serait intéressé par l’acquisition de l’international allemand.

Le déménagement, en supposant qu’il soit terminé, équivaut au dernier d’une série de pas de géant dont Turner a fait l’expérience au cours des dernières années. En 2016, il n’a pas été repêché par les clubs MLS, puis a signé en tant qu’agent libre avec les Revs après un essai réussi. Après deux séjours en prêt avec l’équipe de deuxième niveau les Richmond Kickers, il a pris la place de titulaire en 2018 et a été un pilier depuis, faisant 107 apparitions en championnat, en coupe et en séries éliminatoires. Il a été nommé gardien de but MLS de l’année en 2021, une campagne dans laquelle il a également été nommé MVP du MLS All-Star Game.

Turner a connu une ascension similaire au niveau international, faisant 13 apparitions pour les États-Unis – toutes en 2021 – et soutenant les États-Unis vers le titre de la Gold Cup, tout en remportant le prix Golden Glove en tant que meilleur gardien de but du tournoi.