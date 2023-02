Arsenal et la malédiction d’Everton : pourquoi Mikel Arteta est maudit dans son ancien club

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a un record atroce à Everton. Est-il en fait un agent dormant, étant donné qu’il a été signé de Goodison Park par Arsène Wenger ?

Ce week-end, les Gunners ont poursuivi leur hoodoo sur le Merseyside, perdant trois points dans la course au titre – rendue encore plus douloureuse par le fait qu’ils auraient pu prolonger leur avance sur Manchester City, qui a perdu 24 heures plus tard.

Mais grattez sous la surface et ce n’est pas seulement qu’Arsenal a perdu. Quand Arteta retourne à Everton, son équipe livre des performances particulièrement inhabituelles…

Arsenal, Mikel Arteta et la malédiction d’Everton : la défaite 2020/21

La performance d’Arsenal contre Everton en 2020 était au plus bas de leur saison (Crédit image : JON SUPER/POOL/AFP via Getty Images)

Mikel Arteta a repris Arsenal en décembre 2020, regardant sa nouvelle équipe depuis les tribunes de Goodison Park avant son premier match à Bournemouth le lendemain de Noël. La prochaine fois qu’il retourna du côté bleu du Merseyside, c’était presque un an plus tard.

Maintenant vainqueur de la FA Cup, le match à l’extérieur à Everton en 2020/21 était peut-être le plus bas que les Gunners se soient trouvés toute la saison. Ils ont été humiliés 2-1, n’étaient pas du tout dans le jeu et les appels à la tête d’Arteta étaient peut-être les plus forts. C’était un septième match consécutif sans victoire, avec Willian et Nicolas Pepe dans la formation de départ.

Arteta a déchiré le scénario après une performance lamentable, abandonnant les trois à l’arrière une fois pour toutes pour revenir à un 4-2-3-1, amenant Bukayo Saka sur l’aile droite, présentant Emile Smith Rowe et commençant le trajectoire actuelle des Gunners telle que nous la connaissons. Willian et Pepe ne retrouveraient jamais leur place en tant qu’options de premier choix.

2021/22 : dernière apparition de Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal rate une chance à Everton (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Un an après la consternation à Everton qui a forcé Arteta à révolutionner son équipe, il a de nouveau emmené son équipe à Goodison de bonne humeur. Arsenal venait de perdre contre Manchester United mais poussait pour le football de la Ligue des champions et avait l’air fort.

Bien qu’il ait pris les devants, Arsenal a ignoré plusieurs signes avant-coureurs, ne parvenant pas à dominer correctement le jeu, car Everton avait refusé des buts et des occasions à gogo. Lorsque Demarai Gray a marqué un crieur dans le temps additionnel, cela a semblé scénarisé – tout comme la chance dorée que Pierre-Emerick Aubameyang a biaisée.

C’était la dernière fois qu’Auba jouait pour Arsenal. Mis à part une défaite 5-0 en début de saison contre City – dans laquelle Xhaka a été expulsé et Arteta a opté pour un retour de fortune à cinq au milieu d’une crise de blessures – c’était peut-être la pire performance des Gunners de la saison. Ils partiraient sur une série de victoires sur neuf des 11 suivants.

2022/23 : Vous savez quand vous avez été dyché

Arteta regarde son équipe perdre trois points à Everton (Crédit image : Paul Ellis/AFP)

Invaincu depuis septembre ne raconte pas vraiment toute l’histoire. Arsenal a été très malchanceux lors de cette défaite contre United et n’avait pas vraiment réalisé de mauvaise performance jusqu’à ce stade de la campagne.

Eh bien, ils l’ont fait samedi. Les Gunners étaient inhabituellement bâclés en possession, manquaient de leur rythme et de leur intensité naturels et non seulement le vainqueur de James Tarkowski se sentait inévitable, mais il se sentait pleinement mérité. Arsenal a été bien battu, dans l’ensemble – et ainsi la malédiction continue.

Pour la troisième saison consécutive, perdre contre Everton a été le pire moment de la saison pour Arteta. C’est également le troisième manager différent à avoir orchestré une victoire sur l’ancien joueur des Toffees. La dernière fois qu’Arsenal a gagné sur ce terrain ? Une victoire 5-2 d’Arsène Wenger, dans laquelle Wayne Rooney, Oumar Niasse, Nacho Monreal et Alexis Sanchez ont tous marqué. Oui, ce il y a longtemps.