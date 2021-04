La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal et Chelsea poursuivent Calhanoglu de Milan

Sky Italy rapporte qu’Arsenal et Chelsea sont dans une bataille pour le milieu offensif turc Hakan Calhanoglu en été.

Le joueur de 27 ans est presque sans contrat, l’AC Milan visant toujours à offrir au joueur un nouvel accord, mais les deux parties seraient dans une impasse, le joueur exigeant plus d’un contrat fixe que le Rossoneri sont prêts à offrir.

On pense que Milan a offert un salaire de 66000 £ par semaine, mais l’international turc souhaite vivement plus de 82000 £ par semaine.

Calhanoglu a marqué pour le pays lors d’un match nul 3-3 contre la Lettonie lors de la dernière pause internationale et avec la finale du Championnat d’Europe à l’horizon, son stock pourrait encore augmenter. Il a disputé 163 matches avec Milan et a marqué sept buts et ajouté 11 passes décisives en 34 matchs cette saison.

Les rapports suggèrent également que la Juventus tient beaucoup au joueur s’il devenait disponible cet été et pourrait offrir plus d’un point de vue monétaire que les deux clubs londoniens.

PAPIER GOSSIP

– Andrea Pirlo a exposé ses intentions de garder l’attaquant Paulo Dybala à la Juventus dans une interview d’après-match après une victoire 2-1 sur Naples, dit Calciomercato. L’Argentin de 27 ans a joué un rôle crucial pour la Juve – marquant la deuxième place de son équipe – dans la victoire qui a vu le club passer à la troisième place dans une bataille de qualification de la Ligue des champions très importante. Dybala a encore un an de plus sur son contrat en Italie, mais les clubs pourraient bientôt tourner en rond s’il venait à manquer son contrat.

– L’AC Milan a rencontré De Lorenzo Insigne agent selon les rapports de Gianluigi Di Marzio. Le capitaine de Naples a encore un an sur son contrat actuel, mais devrait s’asseoir avec la direction à la fin de la saison pour discuter de la possibilité d’un renouvellement. L’attaquant italien de 29 ans est à Naples depuis sa carrière de jeune en 2006, marquant plus de 200 buts pour le club. Il est suggéré que les intentions du capitaine seront plus claires à la fin de la saison de Serie A.

– Leicester City ne signera pas Cengiz sous sur une base permanente vient la fin de la saison, selon les rapports de la John Percy du Daily Telegraph. Le prêté de l’AS Roma est venu avec une option de transfert de plus de 20 millions de livres sterling cet été, mais après seulement neuf apparitions en Premier League cette saison avec un sort en marge, le club des Midlands n’est pas prêt à déclencher la signature. clause pour le jeune de 23 ans.

– Celtic a identifié 29 ans Josh King en option pour remplacer Odsonne Edouard cet été selon The Sun. L’attaquant norvégien a rejoint Everton en janvier de Bournemouth mais n’a pas encore fait sa marque dans le Merseyside. Le déménagement ferait partie d’une grande reconstruction à Parkhead avec un successeur de Neil Lennon qui n’a pas encore été annoncé ainsi que Scott Brown quitter le club à la fin de la saison. On s’attend à ce que l’ancien entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe, prenne le relais, et il cherche à retrouver son ancien attaquant.

– Chelsea, Barcelone et Manchester City sont en course pour signer le leader belge et international Romelu Lukaku cet été, selon Calciomercato. Pour Manchester City, ce serait un mouvement forcé en raison de la perte de Sergio Aguero, qui partira à la fin de la saison. City aurait fait un geste pour l’attaquant l’été dernier. Barcelone verrait Lukaku, qui a marqué mercredi lors de la victoire du leader de la Serie A contre Sassuolo, et l’ancien patron Ronald Koeman réunis – le duo s’est croisé à Everton en 2016-17. Cependant, on pense que Chelsea est dans la meilleure position financière pour remporter la course de Lukaku, 27 ans, qui a disputé 10 matches de championnat pour les Bleus lors de son précédent passage de 2011 à 2014.