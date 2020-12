Pierre-Emerick Aubameyang fait face à un deuxième scan sur un problème de mollet, mais le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, espère que l’attaquant gabonais fera un retour rapide à l’action.

Le joueur de 31 ans devrait être mis à l’écart pour le quart de finale de la Coupe Carabao de mardi contre Manchester City après avoir perdu la défaite de la Premier League samedi à Everton.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les Gunners affronteront quatre matchs en 12 jours pendant la période des fêtes mais aucun calendrier n’a encore été fixé à son retour.

« Auba se sent beaucoup mieux », a déclaré Arteta. « Il était plus positif hier que les deux jours précédents.

« Il aura un autre scan dans les prochains jours et nous verrons à quelle vitesse nous pouvons le récupérer. Vous savez à quel point il est important pour nous, il ressent cette responsabilité et il fait de son mieux pour être en forme aussi vite que possible. «

Pendant ce temps, Arteta a lancé un autre cri de ralliement à ses joueurs assiégés d’Arsenal en insistant sur le fait qu’ils ont besoin de «combattants et non de victimes» pour sauver leur saison.

Les Gunners ont fait leur pire début de saison de haut vol depuis 1974 et ont perdu pour la cinquième fois en sept matches de championnat samedi dernier avec une défaite 2-1 à Everton.

« J’aime regarder autour de moi, que ce soit le staff, l’entraîneur, les joueurs et je veux voir des combattants », a ajouté Arteta. «Normalement, lorsque cela se produit, vous avez deux types de personnes: les combattants et les victimes.

« Vous avez juste besoin de combattants, vous ne voulez pas de victimes. Les victimes apportent juste des excuses, de la négativité et elles commencent à blâmer tout ce qui se passe autour d’elles ou qui ne va pas pour elles. Vous avez juste besoin de gens qui se battent, de gens qui contribuent, des gens prêts à tout donner à la cause dans ces moments.

« Je fais attention et je dois être conscient et je suis conscient de ce qui se passe mais je ne lis pas [media reports]. Si je commence à lire tous les commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, cela me rendrait fou.

« Ma suggestion à chaque joueur est exactement la même, tout le temps que cela se produit également avec les médias sociaux. Vous ne pouvez pas contrôler qui écrit, quelles sont ses intentions. Donc, je pense que c’est une chose très dangereuse à faire. L’atmosphère au club est aussi bon que possible quand nous souffrons tous.

« Tout le monde est inquiet et tout le monde souffre en ce moment parce que nous voulons beaucoup plus. L’unité est là. Y a-t-il 100% d’unité autour du club? C’est impossible dans n’importe quel club même lorsque vous gagnez parce que les joueurs qui ne participent pas sont toujours Plus difficile.

« Mais quand vous regardez la façon dont nous perdons des matchs de football et comment nous sommes nous, c’est assez incroyable. L’année dernière, contre Everton, nous avons gagné le match avec 25% de chances de gagner, soutenues par les statistiques.

« Vous gagnez 3-2. Le week-end dernier, il y a 67% de chances de gagner n’importe quelle Premier League de l’histoire et 9% de perdre, et vous perdez. Trois pour cent contre Burnley, et vous perdez. Sept pour cent contre les Spurs et vous perdez. »

« Il y a quelque chose d’autre qui fait partie de cela. Ce n’est pas seulement la performance, c’est quelque chose d’autre qui doit passer notre chemin, mais pour le moment, ce n’est pas le cas. »