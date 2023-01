Arsenal et adidas lancent la deuxième phase de la campagne No More Red avec l’équipe masculine qui portera un kit tout blanc au troisième tour de la FA Cup | Nouvelles du football

Arsenal et adidas ont lancé le prochain chapitre de leur campagne No More Red, une initiative lancée pour la première fois en janvier 2022 pour soutenir le travail de longue date effectué par Arsenal dans la communauté pour aider à protéger les jeunes contre les crimes au couteau et la violence des jeunes.

Il y a un an, l’équipe masculine d’Arsenal a attiré l’attention de la nation lorsqu’elle a joué dans des kits blancs lors de son match nul au troisième tour de la FA Cup avec Nottingham Forest, lançant officiellement la campagne.

Arsenal portera à nouveau le kit, vidé du rouge Arsenal, lors du match de troisième tour de la FA Cup contre Oxford United le lundi 9 janvier pour marquer à nouveau la prochaine phase de No More Red en partenariat avec adidas.

Arsenal Women soutiendra également l’initiative en portant des vestes d’entraînement d’avant-match No More Red lors de leur match de derby à l’Emirates Stadium contre Chelsea le 15 janvier.

Bien que le nombre d’adolescents tués à la suite de crimes violents commis par des jeunes ait considérablement diminué en 2022 par rapport à 2021, 11 502 infractions au couteau ont été enregistrées à Londres entre janvier 2022 et novembre 2022, une augmentation par rapport à la période correspondante en 2021.

Pour 2023, Arsenal et adidas invitent les membres du public à faire partie de la campagne en faisant du bénévolat avec l’un de ses partenaires caritatifs. Ils comprennent:

Chaque personne qui fait du bénévolat auprès de l’une des organisations caritatives et organisations dans le cadre du programme No More Red peut recevoir son propre maillot No More Red et sera invitée à regarder Arsenal jouer à l’Emirates Stadium.

Chaque organisme de bienfaisance et organisation a 10 maillots No More Red à offrir aux bénévoles, qui doivent chacun donner de leur temps pour être éligibles. Tous les détails concernant la façon dont chaque organisme de bienfaisance participant offre le maillot blanc peuvent être trouvés sur leurs sites Web respectifs. Les détails sont également disponibles sur arsenal.com/NoMoreRed.

Comme ce fut le cas en 2022, le kit ne sera jamais disponible dans le commerce et ne sera jamais attribué qu’aux personnes qui font une différence positive dans la communauté.

Image:

Les membres du public qui se portent volontaires pour l’un des partenaires caritatifs d’Arsenal et d’adidas et consacrent leur temps à la campagne No More Red recevront un maillot





Freddie Hudson, responsable d’Arsenal dans la communauté, a déclaré : “L’année dernière, nous étions fiers de lancer No More Red avec adidas. Cela a fourni une occasion unique de mettre en lumière près de quatre décennies de notre travail communautaire local qui a aidé à garder des milliers de jeunes sûr.

“Tout au long de 2022, nous avons travaillé dans notre région avec adidas, notre autorité locale et nos partenaires caritatifs pour renforcer notre soutien aux jeunes en offrant davantage d’espaces sûrs de haute qualité pour faire du sport, accéder à des modèles de confiance et mettre en lumière le travail positif accompli dans notre communauté.

“Les jeunes sont confrontés à de multiples défis à mesure qu’ils grandissent dans le monde d’aujourd’hui et nous n’avons pas toutes les réponses, mais nous sommes convaincus que notre travail apporte une contribution significative à la vie de nos participants.

“Notre travail acharné doit se poursuivre et nous sommes fiers de bâtir sur les réalisations de la première année de No More Red en ajoutant plus de projets d’action sociale et un programme de bénévolat qui élargit la portée de cette puissante initiative.

Image:

Emile Smith Rowe a déjà parlé de son soutien à la campagne No More Red





“Combiner des décennies d’expertise avec l’incroyable soutien d’adidas aidera davantage de personnes à faire de meilleurs choix éclairés quant à leur avenir. Nous envoyons également un message fort qu’en poursuivant votre talent et en vous concentrant sur vos aspirations, les jeunes peuvent avoir un avenir brillant et deviennent eux-mêmes des modèles.”

Jessica Neil, PDG de la Stephen Lawrence Day Foundation, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers d’être l’une des organisations caritatives de soutien nominées de No More Red, travaillant aux côtés d’Arsenal et d’adidas pour inspirer une société plus équitable et inclusive et pour favoriser les opportunités pour les personnes marginalisées. jeunes à travers le Royaume-Uni.

“La Journée Stephen Lawrence 2023 marque le 30e anniversaire de la mort de Stephen et un moment important de réflexion. Nous ne pouvons jamais savoir quelles choses extraordinaires Stephen aurait accomplies en son propre nom s’il en avait eu l’occasion, mais nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que chaque d’autres jeunes extraordinairement ordinaires comme lui sont soutenus, habilités et encouragés à explorer toute l’étendue et la profondeur de leur potentiel.”

Fini les succès rouges en 2022

Image:

La capitaine d’Arsenal Women Leah Williamson, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Rafaelle Souza et Reiss Nelson portent le maillot No More Red





Au cours de la première année de l’initiative No More Red, Arsenal et adidas ont connu un certain nombre de faits saillants et de succès alors qu’ils continuent de lutter contre la criminalité au couteau et la violence des jeunes à Londres.

À l’été 2022, ils créent et lancent le Plus de projets d’action sociale rougesoù 30 jeunes étaient animés par un artiste de rue Stazzy pour découvrir une carrière dans l’art. Les sessions ont abouti à la création d’une peinture murale No More Red à Rosemary Gardens, Islington

Des talents de tous les secteurs du sport et de la création, y compris le boxeur champion Anthony Yardecinéaste Luc Brookerartiste de renom Ruben Dangoor et DJ Emeraude Rose Lewisse sont également regroupés pour accompagner et conseiller les jeunes de Londres

Image:

Le boxeur Anthony Yarde est impliqué dans No More Red depuis son lancement en 2022





Sur le Domaine de Harvist, à quelques minutes de l’Emirates Stadium, un terrain de football a été réaménagé. Il a été utilisé par Arsenal dans la communauté pour organiser des sessions tout au long de 2022 avec plus de 200 jeunes et plus de 1 500 présences avec des adultes responsables dans un environnement sûr. Les résidents autour du terrain ont également bénéficié de plus de 8 000 heures d’accès à un endroit sûr pour jouer au football.

Arsenal et adidas ont également donné une plate-forme à 10 organisations caritatives à travers Londres qui travaillent toutes pour lutter contre les causes profondes et les effets néfastes de la violence chez les jeunes, ainsi que pour célébrer les jeunes modèles positifs en récompensant plus de 50 jeunes à travers Londres avec la chemise No More Red , et mettant en lumière leurs réalisations les jours de match d’Arsenal, dans le stade et sur ses chaînes.

Smith Rowe : Pourquoi plus de rouge n’a d’importance

Il y a un an, Arsenal s’est associé à adidas pour lancer l’initiative No More Red anti-crime au couteau pour aider à lutter contre la violence chez les jeunes, qui se poursuit jusqu’en 2023.



En janvier 2022, Émile Smith Rowe ouvert à Sports du ciel alors qu’Arsenal a lancé l’initiative No More Red avec adidas pour aider à s’attaquer aux causes profondes de la criminalité au couteau chez les jeunes à Londres.

“En grandissant à Thornton Heath à Croydon, j’ai entendu des histoires. Il y avait toujours des situations où vous entendiez quelque chose aux nouvelles à propos de ce qui se passait à proximité”, a déclaré Smith Rowe. “Ce serait un peu effrayant à l’époque.

“Si je n’avais pas joué au football, qu’aurais-je fait? Où serais-je en ce moment? Parfois, j’y pense.

La légende d’Arsenal Ian Wright et l’ailier des Gunners Reiss Nelson discutent de leur enfance à Londres, du crime au couteau et de ce qui les a inspirés dans leur parcours footballistique



“J’ai l’impression qu’à ce moment-là, il y avait définitivement un tournant pour moi. Mes amis faisaient des choses différentes, peut-être faisaient-ils des choses qu’ils n’auraient pas dû faire.

“Je sais à quel point c’est difficile pour un jeune qui grandit dans une région comme celle-là. Il est parfois difficile de dire non parce que vous ne savez pas quoi faire d’autre. C’est à ce moment-là que ma famille s’est réunie et m’a dit:” Ceci n’est pas ce que vous voulez faire.

Idris Elba, Ian Wright et les voix de la communauté du nord de Londres discutent de la violence dans les rues de Londres et de la façon dont Arsenal et adidas se sont associés pour lutter contre le problème avec leur campagne “No More Red”



“Ils m’ont aidé à traverser ça.

“Il est important que nous nous réunissions tous pour soutenir cela. C’est une situation tellement grave. Cela me rend fier d’en faire partie et cela me rend fier de mettre un maillot d’Arsenal. J’espère que nous pourrons aider certains jeunes .”