Arsenal est un prétendant au titre, affirme Pep Guardiola de Man City

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a désigné Arsenal comme la meilleure équipe de Premier League cette saison. Les champions d’Angleterre en titre n’ont perdu qu’un seul match de championnat, mais ils sont toujours derrière les Gunners au classement.

“Nous avons fait une saison incroyable, [Arsenal] ont été meilleurs », a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse habituelle du vendredi. “On veut être là le plus près possible d’eux mais la saison est tellement longue. Beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de matchs difficiles.

Les journalistes ont également demandé à Guardiola si Arsenal pouvait rester en tête du classement et se battre pour le titre. « Par rapport aux saisons précédentes, c’est certain. Ils ne seront pas les seuls. La saison dernière, ils n’étaient pas en lice pour remporter la Premier League, cette saison ils le seront », a proclamé Guardiola.

Pep Guardiola donne des critiques élogieuses à Arsenal

Le patron de City a également évoqué le fait que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, était sa précédente doublure à Manchester. « Mikel, nous avons travaillé ensemble trois ans mais il a appris depuis sa naissance et a des expériences en Angleterre. J’ai peut-être appris plus de lui lorsque nous avons travaillé ensemble », a déclaré l’entraîneur.

“Arsenal a l’éthique de travail, le talent, le soutien. Mikel a eu le mauvais moment au début, mais les gens voient comment il travaille tous les jours, l’engagement. Il est patient, tous les managers veulent du temps pour construire quelque chose. Arsenal le lui a donné, le reste est la position qu’ils ont.

Patience la clé pour Arsenal

Alors que de nombreux clubs de Premier League ont leurs entraîneurs en laisse courte, Arsenal a donné à Arteta le temps de s’adapter et de grandir. Les Gunners ont terminé huitièmes de la première saison complète d’Arteta en charge du club. Ils n’ont ensuite raté une place parmi les quatre premiers que de deux points lors de la campagne 2021/22. Désormais, les officiels d’Arsenal sont récompensés par leur patience.

Malgré la place actuelle d’Arsenal au classement, Arteta est resté uniquement concentré sur le match devant l’équipe. “Je ne suis pas ici pour donner des avis là-dessus”, a déclaré Arteta sur les chances de titre de son équipe. “Ce que je veux, c’est finir le plus haut possible et jouer le mieux possible.”

PHOTO : IMAGO / PA Images