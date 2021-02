Chaque fois qu’Arsenal a organisé une série de cinq matchs, nous entendons les mêmes vieilles affirmations.

«Les Gunners sont de retour», «Croyez au projet», «Mikel Arteta est le prochain Pep Guardiola sur la ligne de touche».

Les gens tombent dedans à chaque fois parce qu’ils n’ont toujours pas compris ce qu’est Arsenal.

Et c’est un hologramme de football.

On dirait qu’il y a quelque chose là-bas et qu’ils pourraient se battre pour un trophée de temps en temps, mais ce n’est jamais la réalité.

Et ce que les supporters d’Arsenal doivent réaliser, c’est qu’il faudra une dépense d’environ 300 millions de livres sterling et un pur génie apporté au club s’ils veulent se battre pour les titres de Premier League et de Ligue des champions à tout moment au cours des trois à quatre prochaines années. au moins.

Ils n’y arriveront certainement pas avec Bukayo Saka et Emile Smith Rowe seuls, ce que je continue d’entendre.

Les deux sont des joueurs prometteurs, mais rien ne garantit qu’ils seront suffisamment cohérents et, vraiment, combien de temps leur faudra-t-il pour atteindre les niveaux des gars de Manchester City et de Liverpool?