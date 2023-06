Arsenal est prêt pour des transferts choquants alors que le Bayern Munich fait un appel audacieux à William Saliba

Mikel Arteta souhaite transformer complètement le milieu de terrain d’Arsenal pour la saison prochaine. L’Espagnol vient de voir Arsenal terminer deuxième de la course au titre de Premier League 2022-23, perdant le trophée face à Manchester City.

Il aura hâte de renforcer le noyau de l’équipe basée à Londres pour la saison 2023-24 pour un nouveau titre. Il a été rapporté que Granit Xhaka et Thomas Partey ne devraient pas continuer au club anglais la saison prochaine.

Arsenal pourrait vendre le duo vedette cet été. Les frais de transfert devraient suffire à financer l’arrivée de leur cible principale cette saison, Declan Rice. Cependant, la liste comprend également des cibles comme Moises Caicedo et Romeo Lavia.

Granit Xhaha a connu sa meilleure saison avec Arsenal mais s’approche d’un transfert au Bayer Leverkusen. Il a même laissé un message crypté sur les réseaux sociaux après avoir marqué deux buts lors de leur victoire 5-0 contre les Wolves.

Le joueur de 30 ans a ajouté une photo de lui dans sa story Instagram portant une tenue Puma, sous-titrée : « Deux buts pour l’au revoir. »

Bien qu’il soit un joueur fiable pour son entraîneur, il a été révélé que Thomas Partey pourrait être autorisé à quitter le club car il n’y a pas de pourparlers en cours pour prolonger son contrat. Il a eu une contribution phénoménale au classement final d’Arsenal car il est resté un héros méconnu pendant une grande partie de la campagne 2022-23.

Le Bayern Munich a fait des progrès dans sa quête de la signature du défenseur central de Napoli Kim Min-Jae, une cible de choix pour certaines des plus grandes équipes d’Europe. Thomas Tuchel tient à faire venir le talent sud-coréen en Allemagne, après sa saison sous-estimée avec Naples, remportant le titre de Serie A 2022-23.

Cela ne peut être considéré que comme un coup de pouce pour Arsenal puisque le Bayern pourrait désormais s’abstenir de faire de William Saliba son gros coup de pouce. William Saliba a effectué un petit passage au club français de Marseille avant de revenir à Arsenal avant la saison 2022-23. Il a pris le maillot numéro 12 lors de ses débuts le 5 août 2022 contre Crystal Palace lors d’un match à l’extérieur. Il a eu un match phénoménal alors qu’Arsenal a remporté le match 2-0. La BBC a même décrit sa performance comme « imperturbable et pratiquement sans faille ».

Deux semaines plus tard, William Saliba a marqué son premier but pour le club lors d’une victoire contre l’AFC Bournemouth avec un beau curleur du bord de la surface. Le footballeur français a ensuite remporté le prix du but du mois du club en août. Avec la perspective que le Bayern passe à autre chose, il est probable que William Saliba restera au club anglais au moins la saison suivante.