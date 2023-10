Arsenal est le pionnier de la Super League féminine, mais qu’en est-il du football ? | Actualités footballistiques

Arsenal a toujours montré l’exemple. Ils constituent la référence en matière de gestion d’un club de Super League féminine, vers 2023. Audacieux, courageux, progressiste et sans peur.

Elles ne veulent pas rester dans l’ombre, elles veulent être à l’avant-garde de la révolution du football féminin ; organiser des matchs phares dans les principaux stades du club et battre des records de fréquentation en jouant un football attrayant et authentique.

Ils veulent les meilleurs talents et les plus influents – des joueurs capables de concourir et de défier sur le terrain, mais aussi d’affronter et d’aborder des problèmes importants en dehors du terrain.

S’il s’agissait d’un exercice de cases à cocher, Arsenal aurait un score proche de la perfection, mais sans l’argenterie correspondante. Historiquement, les Gunners sont l’équipe féminine la plus titrée du football anglais (et le seul club à avoir conquis l’Europe), mais ils ont depuis cédé leur couronne à Chelsea, qui a dominé ces dernières années.

Leah Williamson a reçu un OBE au château de Windsor par le prince William suite au succès des Lionnes à l’Euro 2022.



L’infrastructure de Chelsea est moins avancée, mais ils ont conservé le monopole de l’argenterie nationale depuis 2015, remportant sept des neuf titres WSL au cours de cette période. En fait, le règne d’Emma Hayes sera considéré comme l’un des plus beaux jamais accomplis dans le jeu, qu’il soit masculin ou féminin.

Revenons à Arsenal, qui vient de lier le manager Jonas Eidevall à un nouvel accord, et il y a un besoin de clarté dans leur cause. Si les Gunners étaient capables d’associer leur capacité à attirer des foules record, des sponsors commerciaux leaders du marché et certains des meilleurs nouveaux talents du jeu avec des résultats constants – et des trophées – ils seraient vraiment une force.

Jen Beattie d’Arsenal fait l’éloge de sa coéquipière Alessia Russio, affirmant qu’elle est l’une des filles les plus « gentilles » avec une immense qualité.



En effet, Arsenal a connu un été de recrutement particulièrement prometteur. Cinq joueuses de classe mondiale ont été ajoutées, dont la très recherchée Alessia Russo, qui avait son choix de clubs dans toutes les grandes ligues européennes (ainsi que des offres des États-Unis) et a choisi de s’engager avec Arsenal.

Le transfert de Russo a été défendu de la même manière que la signature du chapiteau masculin d’Arsenal, Declan Rice, deux semaines plus tard. En fait, Russo figurait même dans la vidéo de révélation en ligne de Rice. La cohésion est délibérée : la réplique du maillot de Russo a été placée côte à côte avec celle de Rice dans la boutique du club d’Arsenal et a reçu la même importance.

Image:

Alessia Russo sera au cœur de la quête du titre WSL d’Arsenal cette saison





Si vous jetez un coup d’œil à la façade de l’Emirates Stadium, elle est couverte de stars féminines, passées et présentes. Les joueurs sont positionnés larges et rayonnants, aux côtés de leurs homologues masculins. En tant que club, ils font tous les bons bruits, ce qui accorde encore plus d’importance au classement du football.

Il y a peut-être un décalage entre ce qu’Arsenal a réalisé en dehors du terrain et sa performance sur celui-ci. Un déséquilibre auquel il faut remédier.

La forme chancelante d’Arsenal Arsenal a perdu trois matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis mai 2014 – ils n’ont jamais perdu quatre matches de suite en WSL. Ils n’ont également jamais commencé une campagne WSL avec des défaites consécutives.

L’été a aidé. Dans de nombreux cas, Arsenal a frappé alors que le fer était chaud, et il s’agit d’un rafraîchissement indispensable de l’équipe – une équipe plus complète, avec de la profondeur, capable de monter une offre d’argenterie sur plusieurs fronts.

Russo était complété par la défenseure suédoise Amanda Ilestedt, qui a marqué quatre buts lors de la Coupe du monde (un derrière la gagnante du Soulier d’Or Hinata Miyazawa), la gagnante de la Coupe du monde Laia Codina, l’attaquante canadienne Cloe Lacasse et la milieu de terrain australienne Kyra Cooney-Cross. Un pedigree à la pelle.

Ils ont également – et c’était une circonstance atténuante pour la sous-performance de la saison dernière – Beth Mead, Viv Miedema et Williamson qui reviennent de blessures à long terme. Les joueurs auront besoin de temps pour s’adapter aux demandes et au calendrier, mais il s’agit d’un contingent remarquablement équilibré.

Le patron d’Arsenal, Jonas Eidevall, confirme que Beth Mead est sur le point de revenir de sa blessure à long terme.



Eidevall ne peut plus (en supposant que la plupart de son équipe reste en forme) associer un manque de ressources à une sous-performance. Le Suédois a été soutenu par de nouveaux joueurs passionnants ainsi qu’un contrat amélioré, et vous pouvez être sûr que son retour devra remplacer le seul trophée qu’il a réussi à acquérir jusqu’à présent : la Coupe Conti.

Contextuellement, il est important de noter qu’Arsenal était sur le point de réaliser quelque chose d’impressionnant la saison dernière. Ils étaient à la veille de la finale de la Ligue des champions avant que leurs rêves ne soient anéantis par le coup de pied de Pauline Bremer de Wolfsburg à la 119e minute lors d’un événement suivi par plus de 60 000 personnes aux Emirats début mai.

Arsenal sait faire sensation aux Emirats. Ils le font mieux que n’importe quel autre club de la WSL – les joueurs sont comme leur fanfare, un mini-ensemble d’influenceurs qui attirent chacun leur propre public. Les records de fréquentation s’effondrent lorsque les Gunners accueillent et ce n’est généralement que leur propre record qu’ils battent.

Les artilleurs savent galvaniser Arsenal a établi le précédent record de la WSL de 47 367 lors du derby du nord de Londres contre son rival Tottenham au début de la campagne 2022/23. Ils ont attiré plus de 40 000 supporters aux Emirats à trois reprises la saison dernière. Et a également établi un record de fréquentation britannique lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Wolfsburg en mai, avec une foule de plus de 60 000 personnes.

Image:

L’écran vidéo d’Emirates montre une fréquentation record de 54 115 personnes lors du match WSL entre Arsenal et Liverpool.





Cependant, traduire cela en quête de titres s’avère un peu plus difficile. La prochaine phase de cette renaissance d’Arsenal, qui peut être ressentie dans l’ensemble du club, est l’argenterie régulière. Ce n’est qu’alors que cette époque pourra être définie comme une réussite totale.

Les déceptions d’antan, y compris le revers de Liverpool la semaine dernière qui a été regardé par plus de 54 000 personnes aux Émirats (un nouveau record de la WSL), doivent être écartées. Il faut aussi oublier qu’Arsenal a déjà cédé sa place dans la compétition européenne cette saison, battu en qualifications par le Paris FC.

Jonas Eidevall se dit « désolé » que son équipe d’Arsenal n’ait pas pu récompenser son public record de la WSL par une victoire, après avoir subi une défaite 1-0 contre Liverpool.



Le côté positif, bien sûr, est un calendrier plus favorable. La dernière fois qu’Arsenal n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, en 2019, il a remporté la WSL. Ils accepteraient volontiers ce compromis cette fois-ci, mais la preuve du pudding réside dans le fait de le manger.

Le courage d’Arsenal d’être un pionnier est louable, mais maintenant le football doit se marier.

