Arsenal est la meilleure équipe de Premier League mais Manchester City remportera facilement le titre, déclare Gary Neville | Nouvelles du football

Alors que la première partie de la saison de Premier League s’achève ce week-end en raison de la pause de la Coupe du monde, Sports du ciel l’expert Gary Neville donne son verdict sur les grands sujets de discussion dans l’élite.

Arsenal est un acte de classe mais City s’empressera de remporter le titre

J’ai dit la semaine dernière que je pensais que Manchester City remporterait le titre par 15 points – je vais m’accrocher à cette prédiction.

Mais Arsenal me fait douter de cela. Ils ont été fantastiques, ils sont l’acte de classe de ces 14 premiers matchs. Nous voulons une course au titre, nous voulons qu’il y ait de la compétitivité en Premier League et non qu’une équipe s’enfuie avec elle à chaque saison.

En ce moment, Arsenal livre un vrai combat. Ils sont la meilleure équipe de la ligue lors des 14 premiers matchs de la saison par un mile.

J’étais là pour leur tout premier match de la saison à Crystal Palace ce vendredi soir d’août et les 25 premières minutes ont été électrisantes entre ces joueurs de tête et ils ont en fait maintenu cela tout au long. Ils ont un esprit, une solidarité et un excellent football.

J’aime le fait que [Gabriel] Jésus ne va pas marquer 25 buts. Nous avons remporté des titres à plusieurs reprises à United sans avoir de joueurs qui aient marqué autant de buts. Ce n’était pas un baromètre de gagner un titre, je ne pense pas.

Parfois c’est arrivé, ne vous méprenez pas. Nous avons eu [Ruud] van Nistelrooy, un [Dwight] Yorke, un [Andy] Cole ou un [Wayne] Rooney – c’est arrivé. Mais d’habitude, parfois, les joueurs ne dépassaient pas les 15 buts, mais l’équipe était meilleure.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants des loups contre Arsenal



Ce que Jésus a fait là-bas a rendu l’équipe meilleure. Ils sont fantastiques dans tous les départements en ce moment.

Je ne pense pas qu’ils remporteront le titre, je pense que City le fera. Je pense qu’ils entreront dans le top quatre mais je pense toujours que ce sera intéressant en février et mars avec Arsenal où ils se retrouveront.

Je pense toujours qu’il y a un élément dans lequel ils doivent encore faire leurs preuves. Je le répéterai encore et encore jusqu’à ce qu’ils me montrent différemment.

Mais ce qu’ils démontrent en ce moment, c’est qu’ils sont la meilleure équipe de la ligue, l’équipe la plus constante de la ligue, et d’où ils étaient à la fin de la saison dernière – bravo à Mikel Arteta, c’est un travail brillant qu’il a fait.

Image:

Mikel Arteta célèbre la victoire d’Arsenal contre les Wolves qui leur prend cinq points d’avance





Arsenal doit-il se renforcer en janvier ?

Le recrutement a été fantastique et bravo au club pour avoir gardé son sang-froid dans un moment difficile où il aurait pu facilement mettre plus de pression sur Mikel.

D’autres managers ont peut-être perdu leur emploi, il était là depuis trois ans alors qu’ils n’étaient pas entrés dans le top quatre la saison dernière. Ils ont les bons joueurs et tout d’un coup, on dirait que c’est lié.

Arsenal va-t-il se renforcer en janvier ? Quels risques cela comporte-t-il ? Vous renforcez-vous pour booster l’effectif ou vous renforcez-vous pour booster les onze premiers ? Si vous faites ce dernier, dérangez-vous deux ou trois joueurs qui sont actuellement dans l’équipe ?

Image:

Arsenal a été constant dans son équipe, mais a-t-il la profondeur ?





C’est une énigme qui traverse l’esprit du conseil d’administration d’Arsenal en ce moment. Je ne suis pas sûr que d’autres clubs feront des affaires. Je ne pense pas que City fera des affaires ni aucun autre club au sommet. On a le sentiment qu’Arsenal pourrait faire quelque chose au milieu de terrain.

Ils s’apprêtent à faire une très bonne saison. Ils doivent s’assurer qu’ils ne sortent pas de la Coupe du monde comme une histoire malheureuse de la Coupe du monde, comme le font tous ces grands clubs de Premier League avec six, sept, huit joueurs clés qui vont au Qatar.

Il peut s’agir de joueurs allant en finale et revenant fatigués ou blessés et absents pendant deux ou trois mois.

Man Utd loin de ses rivaux mais des joueurs comme Ten Hag

Je pense qu’Erik ten Hag a très bien réussi dans la première partie de sa carrière à Manchester United.

Il est encore très tôt et il a eu une main difficile. Reprenant depuis la fin de la saison dernière et suite à un mercato difficile, la situation de Cristiano Ronaldo faisant une demande de transfert et la situation a évolué au cours des deux ou trois derniers mois.

Harry Maguire n’était pas en forme et en tant que capitaine, il a dû lui retirer le brassard d’une certaine manière en le laissant hors de l’équipe. Il a eu un certain nombre de choses contre lui et les résultats du début de saison ont été terribles.

Image:

L’entraîneur-chef de Manchester United, Erik ten Hag, regarde Craven Cottage





Après le match de Brentford, vous avez senti que le monde allait se terminer pour Manchester United avec Liverpool lors du Monday Night Football la semaine suivante.

Mais là où il a énormément augmenté dans mes estimations, c’est cette semaine-là qui s’est préparée pour affronter Liverpool. Il a fait face à toute la presse, il s’est tenu là et a répondu à toutes les questions difficiles et il est sorti dans les moments difficiles où les gens posaient constamment des questions sur Ronaldo et Maguire, et il l’a fait face avec du vrai acier. Il s’en est sorti avec une vraie force.

Ce que je dirais, c’est qu’il aura également réalisé à quel point il a une tâche importante. Manchester United a dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert et pourtant, il ne ressemble toujours pas à une équipe qui a dépensé 200 millions de livres sterling – comme Chelsea.

C’est toujours une équipe qui joue de manière incohérente – pas seulement d’un match à l’autre, mais au sein des matchs. Une partie du football que nous avons vu en pré-saison, le football fluide, le rythme au milieu de terrain… ils ressemblent toujours à une équipe avec un réglage par défaut du passé.

Image:

Un Manchester United incohérent a terminé la première partie de la saison de Premier League en cinquième





Ils ont maintenant Christian Eriksen, Bruno Fernandes et Casemiro au milieu de terrain, donc United devrait dominer les matchs avec cette combinaison, sans l’ombre d’un doute, ils devraient dominer le ballon. Mais ils semblent toujours préférables en mode contre-attaque.

Je ne sais pas pourquoi c’est parce que je suis sûr que le programme d’entraînement de Ten Hag tout au long de son séjour au Bayern Munich avec Pep [Guardiola] et à l’Ajax, tout est question de possession. Ils ne peuvent pas dominer le ballon, donc je ne sais pas ce que c’est.

Leur victoire à Fulham n’est pas due à la performance ; il est venu à travers un moment. Ce qu’Erik ten Hag voudra voir au cours des six à huit prochains mois, c’est que le niveau de performance augmente énormément, car United est encore loin de ses rivaux dans la ligue en ce qui concerne les performances en possession et hors possession.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Fulham contre Manchester United



Les joueurs jouent maintenant pour lui sur le terrain, il a donc gagné cette bataille dans le vestiaire. C’était vraiment important de gagner et il en est ressorti comme le meilleur chien. Le club l’a soutenu et les joueurs ont répondu à cela alors qu’il affrontait de grands personnages.

Il peut maintenant réfléchir à ce qui s’est passé, mais après la pause, il devra encore revenir à Marcus Rashford et Anthony Martial. C’est un partenariat vieux de six ou sept ans alors que Manchester United dépense des fortunes.”

Potter sous pression à Chelsea mais le projet prendra du temps

J’ai été battu par les fans de Chelsea au début de la saison, mais je ne suis pas surpris de ce qui s’est passé avec eux. Je pense qu’il a toutes les caractéristiques d’un projet qui prendra du temps.

Quand vous regardez ce qui s’est passé au début de la saison, il ne fait aucun doute que cela a été géré avec grossièreté avec la façon dont le marché des transferts était géré. Cela pourrait prendre quelques années à Chelsea pour se remettre de cette fenêtre de transfert s’ils ne réussissent pas.

Image:

Le manager de Chelsea, Graham Potter, est déjà sous pression à Stamford Bridge





Je pense que Graham Potter est soumis à une forte pression en ce moment, mais j’espère qu’ils vont jusqu’au bout car ce que nous voyons est le point culminant du départ d’Abramovich, le nouveau propriétaire. [Todd Boehly] entrer et sortir le torse, faire le tour de l’Europe en pensant qu’il peut jouer à Football Manager.

Je l’ai déjà vu à Manchester United – ça n’a pas tendance à marcher. J’ai toujours pensé que Chelsea était un opérateur clinique très intelligent et efficace en matière de recrutement.

Je pense que Chelsea est l’une des grandes histoires du début de saison. Ils s’amélioreront, mais il y aura des questions posées. Un peu comme à United, ils peuvent commencer à se demander : où sont passés les 250 millions de livres sterling ? Ce quart de milliard de livres.

Les fans de Chelsea seront dans une position où ils devront tester si leur nature “ réactive à Abramovich ” des 20 dernières années est toujours là dans le cadre de cette nouvelle propriété, tandis que les nouveaux propriétaires devront prouver s’ils sont plus indulgent et rationnel, plus axé sur la longévité.”