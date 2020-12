Dominic Szoboszlai a qualifié son transfert au RB Leipzig de «parfait» après que Arsenal en difficulté ait raté le milieu de terrain international hongrois.

Szoboszlai, 20 ans, a terminé jeudi son passage du côté autrichien de Salzbourg à son grand frère allemand.

RBL a payé un montant initial de 18 millions de livres sterling pour signer Szoboszlai – moins que la clause de libération de 23 millions de livres citée à Arsenal, à l’AC Milan et au Real Madrid.

Les Gunners surveillaient les progrès du Hongrois, après avoir été impressionnés par le joueur de la saison de Bundesliga autrichienne de l’année dernière.

Mikel Arteta et le directeur sportif d’Arsenal Edu avaient tous deux désigné Szoboszlai comme alternative potentielle à Houssem Aouar pour un transfert en 2021.

La paire cherche à ajouter plus de créativité et de prouesse de but à son milieu de terrain, les hommes d’Arteta ayant du mal à trouver le filet jusqu’à présent cette saison.

Football miroir comprend qu’ils avaient exploré les moyens de financer un accord de janvier, désireux de briser la clause de libération de son contrat en Autriche, qui a couru jusqu’en 2022.

La hiérarchie d’Arsenal avait précédemment espéré récompenser Szoboszlai de la Red Bull Arena en respectant sa clause de libération en trois versements annuels, plutôt que comme une somme initiale.