Arsenal est fermement le favori du titre après une victoire catégorique contre les Spurs

LONDRES – Arsenal a creusé un écart de huit points en tête du classement de la Premier League en remportant une victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur lors du derby du nord de Londres dimanche.

Un but contre son camp d’Hugo Lloris suivi d’une frappe à longue portée de Martin Odegaard – tous deux en première mi-temps – ont suffi à réclamer les points et à maintenir la tentative d’Arsenal de remporter son premier titre depuis les Invincibles d’Arsène Wenger en 2003-04. Odegaard, le gardien Aaron Ramsdale et l’attaquant Bukayo Saka ont tous été exceptionnels pour les Gunners, car les Spurs ont été surclassés par leurs rivaux et ont maintenant cinq points de retard dans la course pour terminer dans les quatre premiers.

Réaction rapide

1. Arsenal enfin favori pour le titre

La charge de titre d’Arsenal en Premier League est désormais incontestable. Pour la première fois cette saison, les Gunners figurent parmi les favoris pour remporter la ligue avec les bookmakers après que leur victoire 2-0 à Tottenham ait confirmé un changement d’élan crucial dans la course au titre ce week-end.

La défaite de Manchester City à Manchester United, associée à la victoire d’Arsenal dans le derby du nord de Londres, a donné à l’équipe de Mikel Arteta une avance de huit points sur l’équipe de Pep Guardiola. Cet avantage en a fait les favoris du titre pour la première fois à n’importe quel stade de la saison depuis que l’équipe de Wenger a battu les éventuels champions Leicester en février 2016.

Bien qu’Arsenal, City et United, quatrième, soient à un match de la mi-saison – Newcastle United, troisième, a atteint ce record avec son 19e match à domicile contre Fulham dimanche – une avance de huit points semble un substantiel un dans une campagne dans laquelle seuls les Gunners ont fait preuve de cohérence.

Cet affrontement avec leurs rivaux traditionnels semblait marquer le début d’une période de test pour l’équipe d’Arteta, qui avait perdu toutes ses visites précédentes au stade Tottenham Hotspur. Avec le match des Spurs suivi de United aux Emirats dimanche prochain et un match à domicile contre City le 15 février, les références du titre d’Arsenal seront vraiment examinées, mais ils ont relevé le premier défi en battant les Spurs avec un score qui a flatté la maison. côté.

Arteta a construit une équipe qui a du flair et de la ténacité dans une égale mesure, et ils ne semblent pas – encore du moins – être troublés par les nerfs ou la pression des attentes. Reste à savoir si l’équipe d’Arsenal est suffisamment profonde pour durer le cours, et de nombreuses équipes n’ont pas réussi à maintenir une bonne première moitié de saison en seconde période. Mais ils réussissent tous les tests auxquels ils sont confrontés tandis que d’autres dérapent. Arsenal mérite d’être étiqueté comme favori du titre.

2. L’héroïsme de Ramsdale souligne les erreurs de Lloris

Ce fut une journée contrastée pour les deux gardiens en service. Lloris a mal commencé, jouant un grand rôle dans la défaite de son équipe, tandis que Ramsdale a été vainqueur du match.

Avant même que Lloris ne concède un but contre son camp à la 14e minute, lorsqu’il a tâtonné le centre de Saka dans le filet, l’ancien gardien de la France – il a annoncé sa retraite du football international après la Coupe du monde – a presque offert un but à Eddie Nketiah avec un mauvais autorisation. Le joueur de 36 ans a provoqué de la nervosité chez ses défenseurs et a ensuite tardé à s’effondrer dans sa tentative infructueuse d’empêcher le tir de 20 mètres d’Odegaard pour le deuxième d’Arsenal.

Lloris était un gardien de but de haut niveau, mais il a toujours fait trop d’erreurs pour être considéré comme vraiment de classe mondiale. Maintenant, les erreurs deviennent trop régulières et les Spurs doivent commencer à chercher un remplaçant.

Arsenal n’a cependant pas de tels soucis avec Ramsdale. Le gardien anglais peut parfois être excentrique et imprévisible, mais il a beaucoup d’athlétisme et de présence, et ses arrêts en première mi-temps de Son Heung-Min et Harry Kane sont intervenus à des moments cruciaux. Il a ensuite refusé à nouveau Kane et Ryan Sessegnon au début de la seconde période alors que les Spurs se battaient pour revenir dans le match, sa contribution était donc vitale.

Toutes les équipes championnes ont besoin d’un gardien fiable. Arsenal est à la chasse parce qu’il en a un; Les Spurs sont en dehors des quatre premiers parce qu’ils ne le font pas.

3. La saison des Spurs dépend des trois prochains matchs de Premier League

Tottenham est maintenant dans une bataille de plus en plus désespérée pour assurer la qualification en Ligue des champions après cette défaite. L’équipe d’Antonio Conte a cinq points de retard sur Man United, quatrième, après avoir joué un match de plus que l’équipe d’Erik ten Hag, et leur marge d’erreur s’amenuise rapidement.

La réalité, cependant, est que les aspirations de Tottenham en championnat seront probablement définies par leurs trois prochains matchs, au cours desquels ils affronteront Manchester City à domicile et à l’extérieur de chaque côté d’un voyage difficile à Fulham, sixième, le 23 janvier.

La saison dernière, les Spurs sont revenus d’une position tout aussi sombre à ce stade de la saison pour terminer dans le top quatre, mais c’est parce qu’ils ont bénéficié du rebond de la nomination de Conte comme entraîneur à mi-parcours de la campagne. Il y a peu de signes d’un autre rebond ce trimestre, mais les Spurs devront trouver quelque chose assez rapidement car ces trois prochains matchs de championnat pourraient les voir repartir avec zéro point s’ils performent aussi mal que contre les Gunners.

Arsenal a pris huit points d’avance en tête du classement de la Premier League après sa victoire sur Tottenham dimanche. Nick Potts/Images PA via Getty Images

Ils manquaient d’idées et d’organisation, et la confiance semble manquer, mais les Spurs ont maintenant atteint le stade décisif de leur saison. Le souci sera qu’ils échouent juste au moment où ils ont besoin d’améliorer leur jeu.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Bukayo Saka, Arsenal. Semblait avoir le côté droit du terrain pour lui seul alors qu’il tourmentait constamment les Spurs avec son rythme, sa ruse et sa livraison.

MEILLEUR : Pape Matar Sarr, Tottenham. Un concert difficile pour chaque milieu de terrain des Spurs alors qu’Arsenal dominait, mais Sarr peut garder la tête haute après avoir réalisé une solide performance.

MEILLEUR : Aaron Ramsdale, Arsenal. Le gardien d’Arsenal a réalisé quatre arrêts cruciaux. Même si son équipe a dominé, la contribution de Ramsdale a été énorme.

Le pire : Hugo Lloris, Tottenham. Chanceux de s’en tirer avec une grosse erreur avant de tâtonner le centre de Saka dans le filet. Disparaître rapidement en tant que gardien de haut niveau.

Le pire : Cristian Romero, Tottenham. Réservé en première mi-temps et devenu un handicap en seconde. Trop téméraire.

PIRE : Dejan Kulusevski, Tottenham. Le milieu de terrain des Spurs semble toujours bien en deçà de sa forme physique après sa longue absence cette saison. A pris de mauvaises décisions lorsqu’il était en possession.

Faits saillants et moments marquants

Ce n’était pas le moment dont Lloris était le plus fier.

SAKA A MARQUÉ SOUS CET ANGLE 😵😵 pic.twitter.com/wvqXM2J7Vc — ESPN FC (@ESPNFC) 15 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Odegaard sur l’avance de huit points d’Arsenal sur Man City: “Nous sommes dans une bonne position, cela ne fait aucun doute. Nous devons rester humbles et continuer à travailler dur. Vous avez vu la différence en première et deuxième mi-temps aujourd’hui, nous avons donc des choses à améliorer. Nous devons garder Aller.”

Ramsdale sur un incident avec un fan après un temps plein : “Les fans des Spurs m’en ont donné tout au long du match, j’en rendais. Les gens à qui je l’ai donné l’ont salué en termes sportifs, mais un fan a essayé de me donner un petit coup de poing dans le dos. C’est dommage car il n’est qu’un match de football à la fin de la journée. Les deux groupes de joueurs ont essayé de m’éloigner mais heureusement, rien de trop grave ne s’est produit. C’est un goût amer mais je suis sûr que nous l’apprécierons lorsque nous retournerons dans le dressing salle.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Le but contre son camp de Lloris était le premier de sa carrière de 440 matchs à Tottenham.

– La victoire 2-0 d’Arsenal à Tottenham est la plus grande marge de victoire pour une équipe sur route dans une édition de Premier League du derby du nord de Londres depuis septembre 2007, lorsque les Gunners avaient gagné 3-1 à White Hart Lane.

Suivant

Tottenham : Comme si le derby ne suffisait pas, les Spurs devront se rendre à Manchester City pendant quatre jours de repos pour affronter les champions en titre de la Premier League jeudi.

Arsenal: Les Gunners seront ensuite en action dans une semaine à partir de dimanche, lorsqu’ils accueilleront Manchester United dans le nord de Londres.