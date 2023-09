Arsenal est en fait PLUS FORT que la saison dernière – voici pourquoi

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a utilisé un mot pour résumer ce que son équipe a fait à Everton ce week-end et qu’elle n’avait pas réussi lors de trois visites précédentes : solide.

« Nous avions l’air vraiment solides », a noté le coach basque. « Nous avons très peu cédé – si je puis dire, rien – car ils n’ont eu aucune chance. Au final, nous avons trouvé le moyen de gagner… et nous avons également été très solides défensivement. »

Ce n’est pas comme si Arsenal n’avait pas été « solide » depuis plus d’un an maintenant, par rapport à lui-même avant. L’arrivée de William Saliba sur le côté a transformé la ligne arrière, ajoutant un guerrier au centre de la défense et permettant à Ben White de passer à l’arrière droit. Les Gunners n’ont concédé que 43 fois en Premier League la saison dernière – c’est le plus bas depuis 2013/14, lorsque Per Mertesacker et Laurent Koscielny formaient l’un des meilleurs partenariats défensifs centraux de la ligue.

William Saliba a été transformateur pour les Gunners (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Mais statistiquement, Arsenal a franchi une nouvelle étape en défense. Seul Manchester City (3,4) a concédé moins de buts attendus qu’Arsenal jusqu’à présent cette saison (4,0). City a inscrit trois buts contre quatre pour Arsenal, au début de la campagne.

Il y a une nette amélioration, étant donné qu’ils étaient tous en mer dans la seconde moitié de la saison dernière. Mais pour certains fans d’Arsenal, au moins, la presse n’a pas été aussi bonne cette saison qu’au début de la dernière. Il y avait une réticence à faire pression avec un acharnement acéré contre Manchester United – et l’introduction de Kai Havertz a conduit à un changement de dynamique évident.

VIDÉO : Comment Arsenal a ÉVOLUÉ Declan Rice pour battre Man United

Pourtant, les chiffres ne reflètent pas cela – et la domination reste évidente. Contre Everton, Arsenal détenait 83,8 % de possession dans le dernier tiers des Toffees. Contre United, c’était 81,2 pour cent, Fulham 90,4 pour cent et Nottingham Forest, 82,8 pour cent. C’était un peu plus de la moitié de leur possession à Crystal Palace – mais ils étaient à terre pendant la majeure partie de la seconde mi-temps.

Fondamentalement, les statistiques montrent qu’Arsenal garde le ballon dans des zones dangereuses et limite l’opposition en transition. Alors pourquoi les choses ne semblent-elles pas aussi faciles que la saison dernière ?

Arsenal domine le ballon cette saison (Crédit image : Getty Images)

Il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte – et la perte de Granit Xhaka est énorme. Le Suisse a fait beaucoup de travail pour l’équipe en dehors du ballon, ainsi que ses capacités évidentes à « écraser la boîte ». On ne demande pas à Kai Havertz de reproduire exactement le même rôle : à la place, Arsenal a remplacé Xhaka et Thomas Partey par un seul joueur, Declan Rice – qui apprend encore à jouer en tant que n°6 solitaire et à couvrir son équipe. s’accouple en position.

Essentiellement, Arsenal est passé à un système sans numéro 8 naturel. Il y a deux n°10 dans l’équipe – contre Everton, c’était Fabio Vieira et Martin Odegaard – et deux n°6 derrière – c’est Rice et un d’Oleksandr Zinchenko ou Thomas Partey, jusqu’à présent cette saison. Mais l’équipe d’Arteta joue toujours avec le frein à main – et c’est la principale différence. La saison dernière, ils pouvaient à peine gagner sans jouer à plein régime. Cette saison, ils le peuvent.

Le départ de Granit Xhaka a été énorme pour Arsenal (Crédit image : Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Vous pouvez le voir quand Arsenal a désespérément besoin d’un but – regardez la pression qu’ils ont exercée contre Fulham et United aux Emirats – que lorsqu’ils font preuve de prudence, ils peuvent rivaliser avec n’importe qui dans la ligue pour leurs fanfaronnades offensives. Les Gunners semblent par ailleurs un peu plus réservés, gardant la possession et la patience comme ils l’ont fait contre Everton, en attendant la percée.

Mais une fois que cette structure défensive s’est installée, Rice s’acclimate à son nouveau rôle et limiter la menace de transition vient un peu plus naturellement de ce côté, ne soyez pas surpris s’ils attaquent avec la même férocité, pressent avec plus de vigueur et ressemblent davantage aux derniers. saison. Nous n’avons vu Arsenal qu’en troisième vitesse tout au plus jusqu’à présent et ils ont récolté 13 points sur 15 : c’est effrayant de les imaginer atteindre la vitesse maximale dans quelques mois…

