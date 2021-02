Le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi a signé un accord permanent avec le club de Bundesliga Schalke 04, ont annoncé lundi les clubs.

La partie nord de Londres tenait à décharger l’arrière central, une source ayant déclaré lundi à ESPN que les deux clubs négociaient des frais d’environ 2 à 3 millions d’euros.

« Nous remercions Musti pour sa contribution à Arsenal qui a duré quatre ans et demi, plus de 150 apparitions et un rôle de premier plan dans deux victoires en FA Cup. Tous les membres du club souhaitent à Musti et à sa famille les meilleurs vœux pour le prochain chapitre de sa carrière », a déclaré le directeur technique d’Arsenal Edu dans un communiqué de l’équipe.

Mustafi n’avait commencé que six fois toutes compétitions confondues cette saison et n’a pas encore joué une seule minute en Premier League pour les Gunners.

L’international allemand de 28 ans en est aux six derniers mois de son contrat et avait hâte de retourner dans son pays natal pour ressusciter sa carrière. Il a initialement rejoint Arsenal depuis Valence pour 35 millions de livres sterling en 2016.

Schalke a signé Mustafi en remplacement d’Ozan Kabak, qui est passé à Liverpool quelques instants avant l’annonce de l’accord Mustafi.

Pendant ce temps, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il n’espérait pas de « mauvaises surprises » alors que son équipe travaillait à conclure plusieurs accords tardifs avant la date limite de lundi.

Arsenal est à la recherche d’un arrière gauche de secours avec Patrick van Aanholt de Crystal Palace et Ryan Bertrand de Southampton, car les deux joueurs sont en rupture de contrat dans leurs clubs respectifs cet été.

Un mouvement a été rendu plus possible quand Arsenal a envoyé Ainsley Maitland-Niles en prêt à West Brom et Joe Willock à Newcastle plus tard lundi. Le club est également ouvert à permettre à Reiss Nelson de partir si un accord approprié peut être trouvé.

Arteta était timide sur les détails lors d’une conférence de presse lundi matin.

« [Deadline day] c’est ce que c’est, du moins quand on sait ce que l’on veut faire, ce que l’on veut réaliser, c’est plus facile », a-t-il dit.« J’espère que nous n’aurons pas de mauvaises surprises et que nous pourrons contrôler ce que nous voulons faire. «