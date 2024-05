Arsenal envisage des discussions avec le RB Leipzig pour Benjamin Sesko

Arsenal serait disposé à recruter l’attaquant du RB Leipzig, 20 ans, Benjamin Sesko lors du mercato d’été.

Selon Discussion en équipeArsenal espère recruter Benjamin Sesko lors du mercato estival, et ils affronteront la concurrence de Chelsea. Les Gunners auraient prévu des discussions avec le RB Leipzig pour le jeune attaquant talentueux, qui coûtera environ 65 millions d’euros.

Benjamin Sesko a été dans une forme impressionnante cette saison, marquant 17 buts toutes compétitions confondues. Il pourrait s’avérer être une acquisition de qualité pour Arsenal si les Gunners parviennent à conclure l’affaire. Ce n’est un secret pour personne qu’ils auront besoin de recruter un attaquant de qualité en fin de saison et ont jeté leur dévolu sur l’international slovène.

Gabriel Jesus a été assez décevant et le Brésilien devra être remplacé lors du mercato estival. Arsenal ne peut pas s’attendre à remporter des trophées majeurs avec Jésus en tête pour eux. Il n’a marqué que quatre fois en championnat cette saison et Arsenal a besoin d’un buteur plus fiable.

Sesko pourrait devenir un attaquant de qualité

Benjamin Sesko est assez jeune, mais il a montré ses qualités en Bundesliga. Le joueur de 20 ans a les attributs nécessaires pour devenir un attaquant de premier ordre avec les bons conseils. Arsenal pourrait l’aider à améliorer et à réaliser son potentiel de classe mondiale.

Le prix demandé de 65 millions d’euros pourrait apparaître comme une prime, mais l’attaquant slovène a certainement le potentiel pour justifier l’investissement dans les années à venir. Pendant ce temps, Chelsea doit également recruter un attaquant de qualité.

Nicolas Jackson a été assez décevant, même s’il s’est amélioré ces dernières semaines. Cependant, les Bleus devront apporter une amélioration à l’international sénégalais. Il sera intéressant de voir s’ils peuvent battre Arsenal et s’attacher les services de l’attaquant slovène.

Les deux clubs ont un projet passionnant, mais Arsenal est un club en plein essor. Ils luttent pour le titre de champion depuis la saison dernière et participeront à l’UEFA Champions League la saison prochaine. D’un autre côté, Chelsea a raté la qualification pour la Ligue des Champions, et des joueurs de haut niveau pourraient ne pas vouloir rejoindre un club sans football européen. Il est juste de supposer qu’Arsenal pourrait être une destination plus attractive pour lui.