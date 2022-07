Arsenal envisage des alternatives pour Raphinha mais Gnabry n’est pas sur la liste

Un aperçu des plans d’Arsenal pour faire venir un nouvel ailier cet été a été fourni mardi.

Au début de la fenêtre de transfert, il semblait que les Gunners allaient conclure un accord pour la star de Leeds United Raphinha.

Cependant, Chelsea a ensuite rejoint la chasse, suivi du FC Barcelone, la formation espagnole semblant désormais très proche de conclure un dela pour le Brésilien malgré leurs problèmes financiers évidents.

Ainsi, après avoir apparemment été sur le point de payer des frais considérables à Raphinha, on s’attendait à ce qu’Arsenal tourne son attention vers un autre joueur de haut niveau.

On a cependant vu très peu de liens entre Arsenal et un ailier depuis.

Mais malgré cela, l’expert en transferts Fabrizio Romano a récemment déclaré que les Londoniens du nord envisageaient toujours des alternatives à Raphinha, bien que l’un d’eux ne soit pas Serge Gnabry du FC Bayern Munich :

“Je crois comprendre que des alternatives à Raphinha sont envisagées, mais un retour possible de Serge Gnabry n’est certainement pas sur la liste, malgré les rumeurs.

Sur la fenêtre de transfert d’été d’Arsenal, Romano a ajouté : “Arsenal a passé un bon été, et avec Edu à la barre, ils sont une force plus sérieuse sur le marché des transferts”, explique Romano.

“Le Brésilien a une relation très forte avec Mikel Arteta et s’avère être un personnage clé dans la croissance des Gunners, avec sa considération parmi les agents toujours plus élevée. Par exemple, son travail a été décisif dans la signature de Gabriel Jesus de Manchester City.

