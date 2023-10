Arsenal envisage de recruter un prodige qui pourrait accroître son profil aux États-Unis: rapport

Arsenal pourrait être sur le point de recruter un milieu de terrain américain prodige et d’accroître sa réputation outre-Atlantique.

Les Gunners ont été actifs sur le marché américain ces dernières années. Le gardien Matt Turner a rejoint le club à l’été 2022 et a quitté l’Emirates Stadium pour Nottingham Forest sans faire une apparition en championnat pour les Gunners.

En plus de Turner, Auston Trusty a rejoint les Gunners et a été vendu à Sheffield United au cours de l’été – et maintenant le même tour pourrait être répété une fois de plus, mais cette fois avec un peu plus de succès pour le joueur en question.

Matt Turner a passé un an à Arsenal (Crédit image : Getty)

Arsenal est lié à la sensation adolescente du milieu de terrain Noel Buck, selon Le miroirManchester City se disant également intéressé.

Buck n’a que 18 ans mais a déjà impressionné dans la Major League Soccer – et pourrait passer à l’Angleterre, Arsenal étant potentiellement la première option pour lui de poursuivre sa formation de footballeur, compte tenu des opportunités offertes.

Mikel Arteta ayant prouvé qu’il était prêt à donner une chance aux jeunes du club, Buck pourrait en fait avoir un chemin tracé pour lui vers la première équipe – contrairement à Trusty et Turner, qui étaient essentiellement des remplaçants qui ont ensuite été vendus.

Un initié de l’USMNT Tom Bogert de l’Athlétisme a suggéré que Buck pourrait être disponible pour moins de 7 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain du New England Revolution Noel Buck est sur le radar d’Arsenal (Crédit image : Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images)

Arsenal est déjà l’un des clubs les plus grands et les mieux soutenus au monde, mais une telle activité ne nuirait pas à l’image du club aux États-Unis – surtout si Buck devait faire partie de l’équipe première à un moment donné.

Buck est valorisé 1,8 M€ par Marché de transfert.

