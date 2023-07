Arsenal envisage de déplacer le gardien de Brentford David Raya

Arsenal étudie un accord pour signer le gardien de Brentford David Raya.

L’équipe du nord de Londres souhaite recruter l’international espagnol pour concourir aux côtés de l’actuel n ° 1 Aaron Ramsdale pour une place de titulaire.

Brentford n’a pas encore reçu d’offre d’Arsenal – ou de toute autre équipe – mais est conscient de leur intérêt.

Les champions de Bundesliga, le Bayern Munich, poursuivent également Raya, leur préférence étant un prêt. Brentford ne considérerait cela que s’il accepte de prolonger un contrat qui doit expirer l’été prochain.

Le joueur de 27 ans serait favorable à un transfert vers les admirateurs de longue date d’Arsenal, où il retrouverait l’ancien entraîneur des gardiens de but de Brentford, Inaki Cana.

Raya a participé aux 38 matches de Brentford en Premier League la saison dernière alors que son équipe a terminé avec le cinquième meilleur record défensif de l’élite, ne concédant que 46 buts.

Le gardien de but alternatif existant d’Arsenal, Matt Turner, est considéré par Nottingham Forest comme l’un des deux ajouts de gardien de but prévus.

Bien qu’il y ait une distance entre les évaluations des clubs de l’international américain de 29 ans et aucune garantie qu’un déménagement se produira, Arsenal sait que Forest regarde Turner et que le dialogue se poursuit.

Est-il prêt à monter en puissance ?

Analyse par le correspondant de Brentford Jay Harris

La capacité de jouer au ballon est devenue un élément important des compétences d’un gardien de but moderne et Raya a prouvé qu’il était l’un des principaux représentants de la Premier League. En tant que jeune, il passait des heures à jouer au futsal avec son frère aîné sur un terrain à côté de leur maison, ce qui aide à expliquer sa capacité naturelle avec le ballon à ses pieds.

Sous Thomas Frank la saison dernière, il joue souvent le ballon court à ses défenseurs centraux, mais il excelle également à le faire passer au milieu de terrain adverse. L’un des principaux avantages de la superbe gamme de passes de Raya est qu’elle permet à Brentford de diversifier ses attaques et d’être imprévisible.

Il a également montré qu’il est un solide tireur. Les trois choses que vous attendez d’un gardien de but sont une bonne distribution, un bon arrêt de tir et une bonne régularité. Que Raya ait ou non l’expérience nécessaire pour gérer la scène plus médiatisée s’il déménage dans un plus grand club est une autre histoire.

