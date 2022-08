Arsenal en tête de la Premier League alors que la révolution d’Arteta se poursuit avec une victoire à Bournemouth

BOURNEMOUTH, Angleterre – Martin Odegaard a marqué deux fois et William Saliba a trouvé le chemin des filets avec un effort brillant alors que les Gunners de Mikel Arteta ont remporté leur troisième match consécutif pour ouvrir la saison 2022-23. La victoire 3-0 les propulse au sommet de la Premier League avec leur première ouverture parfaite de trois matchs depuis 2004-05.

Voici notre réaction au choc de Premier League de samedi sur la côte sud.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Arsenal passe du plus bas au sommet de la ligue

L’année dernière, Arsenal a perdu ses trois premiers matchs pour s’asseoir en bas du tableau sans buts ni points, déclenchant de sérieuses questions sur la direction de Mikel Arteta. Un an plus tard, ils sont en tête du classement samedi soir après une victoire retentissante 3-0 contre Bournemouth qui suggère qu’Arteta a Arsenal dans un endroit où ils peuvent sérieusement se battre pour une place parmi les quatre premiers.

Les contrastes bienvenus sont partout. Le premier match d’Arteta en charge a été contre Bournemouth en décembre 2019, un match nul 1-1 dans lequel les Gunners se sont précipités pour sauver un point. Cette fois, ils menaient 2-0 sur la côte sud en 11 minutes grâce au doublé de Martin Odegaard, avant que William Saliba ne prolonge son avance neuf minutes après la mi-temps. Leur domination était totale : Bournemouth n’a eu aucune touche dans la surface d’Arsenal dans les 45 premières minutes et a terminé avec un xG de 0,29. Le soutien jubilatoire à l’extérieur a chanté le nom d’Arteta et a parcouru un répertoire qui a souligné la reconnexion avec leur équipe – même Granit Xhaka, qui a été démis de ses fonctions de capitaine il y a moins de trois ans, faisait partie de ceux qui ont été sérénadés.

Des tests plus difficiles sont à venir – Bournemouth aura manifestement du mal à rester debout cette saison si les renforts n’arrivent pas avant la fermeture de la fenêtre – mais Arteta a les Gunners dans un endroit complètement différent en ce moment des jours sombres du passé.

2. Jésus donne le ton

Le livre des records montrera qu’Odegaard a marqué le premier but ici et que Gabriel Martinelli a aidé, mais c’est la contribution de Gabriel Jesus qui a le plus fait tourner le match en faveur d’Arsenal dès le début. Cinq minutes plus tard, Jesus a surpassé Marcos Senesi avant de produire une superbe première touche pour aider à tourner dans l’espace, échapper à Jefferson Lerma, fantôme au-delà de Marcus Tavernier avant de glisser une passe inversée loin de Chris Mepham pour libérer Martinelli pour un tir au but.

Laissant de côté la qualité sublime de ce passage de jeu, c’était précisément le genre de moment de défi qui donne le ton à toute l’équipe. Les incarnations passées d’Arsenal commenceraient des matchs comme celui-ci avec des doutes sur leur soif de combat, permettant aux adversaires de grandir dans le jeu lorsqu’ils sentent une opportunité.

Pas cette fois.

Arteta a déjà décrit avoir été témoin de l’impact de la mentalité gagnante de Jésus dans les coulisses, et en voici une manifestation sur le terrain: il a dirigé de l’avant avec ténacité et autorité pour aider à donner à Arsenal une avance qu’ils n’ont jamais semblé abandonner. Ce sont encore les premiers jours, mais la mise à niveau de Jésus à Alexandre Lacazette semble frappante sur cette preuve. Dans un autre signe de son influence croissante, Jésus a terminé le match ici en tant que capitaine lors de sa troisième apparition seulement pour le club.

3. La transformation de Saliba se poursuit

Les fans d’Arsenal ont passé la majeure partie de la première mi-temps à lancer une nouvelle chanson pour leur défenseur central de 27 millions de livres sterling – “Saliba” sur l’air de “Tequila” des Champs – bien avant qu’il n’enregistre son premier but pour le club avec une superbe finition du pied gauche neuf minutes après le début de la seconde période. Le joueur de 21 ans a pris la passe de Xhaka pour la première fois dans la surface, réalisant une merveilleuse finition sur Mark Travers pour marquer son premier but à Arsenal. Eh bien, son premier but du côté droit.

La semaine dernière, Saliba a traversé son propre filet lors de la victoire 4-2 des Gunners contre Leicester City, mais il a été soutenu dans ce moment difficile par une base de fans désespérée de le voir réussir après avoir attendu trois ans pour le voir représenter le club. Alors que Saliba s’enfuyait pour célébrer, Oleksandr Zinchenko tomba simplement à genoux, les mains sur la tête, submergé par la majesté de tout cela.

Le sang-froid de Saliba est indéniablement impressionnant pour quelqu’un de si jeune et il a terminé ici avec un taux de réussite parfait de 100%: 75 sur 75. Le battage médiatique autour de ce jeune défenseur central prometteur ne fera que croître.